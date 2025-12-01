Pago de gratificaciones de la ONP se inicia este viernes 5 de diciembre: conoce el cronograma

El pago de pensiones empieza este viernes 5 de diciembre, según el cronograma aprobado. - Crédito Andina

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este viernes 5 de diciembre el abono de pensiones y gratificaciones, beneficiando a 772.487 asegurados en todo el país. Este proceso se extenderá hasta el lunes 15 de diciembre e incluye tanto el pago mensual como la “grati” de fin de año para quienes corresponda.

Este mes, 643.590 pensionistas del régimen general accederán automáticamente a al beneficio adicional equivalente a su pensión. Este pago, que se otorga también en julio, está dirigido a quienes han aportado por más de 20 años en el Sistema Nacional de Pensiones (DL 19990).

Por otro lado, 26.141 pensionistas recibirán su gratificación fraccionada, es decir, distribuida mensualmente durante el año. Pensionistas con pensiones proporcionales, conforme al DS N° 282-2021-EF, no acceden a este beneficio.

Para asegurar pagos sin problemas, la ONP definió un cronograma según la modalidad de cobro de cada pensionista. Foto: Andina

Cronograma de pago para el régimen 19990

El retiro para jubilados del DL 19990 seguirá la siguiente programación según la inicial del apellido paterno:

A – C: viernes 5 de diciembre

D – L: miércoles 10 de diciembre

M – Q: jueves 11 de diciembre

R – Z: viernes 12 de diciembre

Las personas que reciben su pago a domicilio lo harán del martes 16 al lunes 29 de diciembre.

Otros regímenes: El lunes 15 de diciembre es la fecha señalada para el depósito de 66.648 beneficiarios correspondientes a los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para pagos a domicilio, el periodo asignado en estos casos es del sábado 22 al lunes 29 de diciembre.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece a sus pensionistas el servicio gratuito de pago a domicilio. - Crédito: ONP

¿Dónde y cómo se cobra?

Los pensionistas pueden retirar sus fondos en cajeros automáticos, ventanillas y agentes de los principales bancos: Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif. El dinero estará disponible en la cuenta bancaria del beneficiario desde la fecha asignada y no es obligatorio retirar la totalidad el mismo día.

Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, recalcó que el depósito se hace de forma directa, sin intermediarios, según el cronograma oficial. Además, el organismo instó a sus asegurados a extremar precauciones frente a posibles fraudes durante diciembre, periodo en el que aumenta la actividad de personas inescrupulosas. Entre las advertencias más importantes figuran:

No retirar sumas completas en una sola ocasión, el saldo en cuenta permanece seguro y disponible posteriormente.

No compartir datos personales ni realizar pagos o depósitos a terceros; la ONP no realiza trámites mediante intermediarios ni exige pagos extra.

Usar cajeros automáticos en horarios seguros y, preferentemente, acompañado.

Desconfiar de mensajes u ofertas sospechosas prometiendo bonos, premios o beneficios especiales.

Denunciar inmediatamente cualquier situación irregular ante la comisaría más cercana o al supervisor de la agencia bancaria.

Modalidades de estafa detectadas por la ONP incluyen avisos sobre supuestos bonos pendientes, solicitudes de datos por enlaces electrónicos y el “cambiazo” de tarjetas mediante engaño en los cajeros. Por ello, se recomienda marcar la tarjeta para facilitar su identificación.

Para cualquier duda sobre pagos, fechas o para reportar algún incidente, los pensionistas pueden comunicarse con “ONP Te escucha” al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 17:30 p. m.