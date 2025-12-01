Perú

Pago de gratificaciones de la ONP se inicia este viernes 5 de diciembre: conoce el cronograma

Más de 770 mil jubilados recibirán sus pensiones en todo el país. Abono, que se realizará según el cronograma por apellidos, incluye el depósito directo de la “grati” de fin de año

Guardar
El pago de pensiones empieza
El pago de pensiones empieza este viernes 5 de diciembre, según el cronograma aprobado. - Crédito Andina

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará este viernes 5 de diciembre el abono de pensiones y gratificaciones, beneficiando a 772.487 asegurados en todo el país. Este proceso se extenderá hasta el lunes 15 de diciembre e incluye tanto el pago mensual como la “grati” de fin de año para quienes corresponda.

Este mes, 643.590 pensionistas del régimen general accederán automáticamente a al beneficio adicional equivalente a su pensión. Este pago, que se otorga también en julio, está dirigido a quienes han aportado por más de 20 años en el Sistema Nacional de Pensiones (DL 19990).

Por otro lado, 26.141 pensionistas recibirán su gratificación fraccionada, es decir, distribuida mensualmente durante el año. Pensionistas con pensiones proporcionales, conforme al DS N° 282-2021-EF, no acceden a este beneficio.

Para asegurar pagos sin problemas,
Para asegurar pagos sin problemas, la ONP definió un cronograma según la modalidad de cobro de cada pensionista. Foto: Andina

Cronograma de pago para el régimen 19990

El retiro para jubilados del DL 19990 seguirá la siguiente programación según la inicial del apellido paterno:

  • A – C: viernes 5 de diciembre
  • D – L: miércoles 10 de diciembre
  • M – Q: jueves 11 de diciembre
  • R – Z: viernes 12 de diciembre

Las personas que reciben su pago a domicilio lo harán del martes 16 al lunes 29 de diciembre.

Otros regímenes: El lunes 15 de diciembre es la fecha señalada para el depósito de 66.648 beneficiarios correspondientes a los regímenes 20530, 18846, pensiones por encargo, Régimen Especial Pesquero y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Para pagos a domicilio, el periodo asignado en estos casos es del sábado 22 al lunes 29 de diciembre.

La Oficina de Normalización Previsional
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) ofrece a sus pensionistas el servicio gratuito de pago a domicilio. - Crédito: ONP

¿Dónde y cómo se cobra?

Los pensionistas pueden retirar sus fondos en cajeros automáticos, ventanillas y agentes de los principales bancos: Banco de la Nación, BBVA, Interbank, GNB Perú y BanBif. El dinero estará disponible en la cuenta bancaria del beneficiario desde la fecha asignada y no es obligatorio retirar la totalidad el mismo día.

Fermín Sáenz, coordinador de asesoría previsional de la ONP, recalcó que el depósito se hace de forma directa, sin intermediarios, según el cronograma oficial. Además, el organismo instó a sus asegurados a extremar precauciones frente a posibles fraudes durante diciembre, periodo en el que aumenta la actividad de personas inescrupulosas. Entre las advertencias más importantes figuran:

  • No retirar sumas completas en una sola ocasión, el saldo en cuenta permanece seguro y disponible posteriormente.
  • No compartir datos personales ni realizar pagos o depósitos a terceros; la ONP no realiza trámites mediante intermediarios ni exige pagos extra.
  • Usar cajeros automáticos en horarios seguros y, preferentemente, acompañado.
  • Desconfiar de mensajes u ofertas sospechosas prometiendo bonos, premios o beneficios especiales.
  • Denunciar inmediatamente cualquier situación irregular ante la comisaría más cercana o al supervisor de la agencia bancaria.

Modalidades de estafa detectadas por la ONP incluyen avisos sobre supuestos bonos pendientes, solicitudes de datos por enlaces electrónicos y el “cambiazo” de tarjetas mediante engaño en los cajeros. Por ello, se recomienda marcar la tarjeta para facilitar su identificación.

Para cualquier duda sobre pagos, fechas o para reportar algún incidente, los pensionistas pueden comunicarse con “ONP Te escucha” al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 17:30 p. m.

Temas Relacionados

ONPGratificacionescronogramaperu-economia

Más Noticias

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy lunes 1 de diciembre

Además del precio promedio de los combustibles en la capital peruana, ve los precios más baratos

Consulta en este link el

Estos son los dos tipos principales de enfermedad del hígado graso: alcohólico y no alcohólico

El hígado graso no es una condición única, sino un espectro de posibles afectaciones, algunas reversibles y otras más peligrosas

Estos son los dos tipos

¿Territorio de la frontera Perú - Chile no le pertenece a ningún país? Esta fue la respuesta de la Cancillería

Comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores encendió el debate al calificar como “zona neutral” el área fronteriza donde se concentran migrantes irregulares

¿Territorio de la frontera Perú

José Jerí reprende a seguridad peruana en frontera con Chile: “El estado de emergencia no es un saludo a la bandera”

El presidente interino reconoció que la incursión de migrantes indocumentados a territorio peruano sorprendió a las autoridades, pese al refuerzo policial y militar anunciado y al estado de emergencia vigente en la frontera

José Jerí reprende a seguridad

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon canta la canción de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

La visita del protagonista del recordado dorama reunió a decenas de admiradores que corearon junto a él el tema principal, reviviendo los momentos más emotivos de la serie que marcó a toda una generación.

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí reprende a seguridad

José Jerí reprende a seguridad peruana en frontera con Chile: “El estado de emergencia no es un saludo a la bandera”

Mario Vizcarra responde a investigaciones y respalda el aborto y legalización de drogas: “¿Por qué oponerse?"

Ganadores de las Elecciones Primarias 2025 serán proclamados ante el JNE este domingo 15 de diciembre

Somos Perú confirma fuga de Ulises Villegas, condenado alcalde de Comas: “No tenemos conocimiento de dónde se encuentra”

Candidato del APRA a la presidencia afirma que salida del Perú de la CIDH: “es un debate estéril y tarda mucho tiempo”

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon

El reencuentro soñado: Shin Hyun-Joon canta la canción de ‘Escalera al cielo’ y conquista a sus seguidores en Perú

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Magaly Medina asegura que seguirá en la televisión en 2026, pero duda si con ATV

Cazzu sorprendió al público con vestimenta andina y la canción “Cariñito”, al estilo de Dua Lipa

Ricardo Montaner en Lima con ‘El último regreso tour’: fecha, lugar y entradas para su concierto

DEPORTES

Bryan Reyna queda descartado de

Bryan Reyna queda descartado de Belgrano para el 2026 por orden técnica: “Está disponible para quien lo requiera”

Aydan Hammond celebró triunfo en clásico de Sidney con la bandera del Perú: ¿acaso es un ‘guiño’ a la selección nacional?

Alianza Lima quedó listo para el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿Cuándo será su esperado debut en el torneo?

La reacción de Alex Valera cuando fue consultado por Hernán Barcos y su salida de Alianza Lima: “Con el trabajo de las personas no me meto”

Martin Liberman y la polémica con Alianza Lima que no obtuvo perdón: “Pretendí hablar con los directivos y no quisieron atenderme”