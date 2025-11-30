Perú

MEF: Perú avanza a toda marcha con la firma de un Acuerdo de Inversiones con Hong Kong, ¿qué proyectos busca atraer?

Otras tres potencias del continente asiático también están en la mira del Gobierno peruano, en lo que podría suponer una de las alianzas más poderosas del Asia-Pacífico en el corto plazo

Guardar
El acuerdo con Hong Kong
El acuerdo con Hong Kong ofrecerá mayor seguridad jurídica y garantías para inversionistas internacionales interesados en el mercado peruano.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó avances en la negociación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Hong Kong.

Este acuerdo busca fortalecer el marco institucional que promueve la llegada de inversión extranjera y la consolidación de iniciativas estratégicas para el desarrollo económico del país.

Perú y Hong Kong ultiman acuerdo clave para atraer inversiones

Durante la tercera ronda de discusiones, que se llevó a cabo en Hong Kong en la última semana de noviembre de 2025, se lograron consensos clave que acercan la firma del acuerdo, prevista para el primer semestre del 2026. Las etapas previas de negociación se desarrollaron en marzo del presente año en Hong Kong y en agosto en la ciudad de Lima.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, expresó que la próxima suscripción del acuerdo representa una señal de confianza para los inversionistas internacionales, al ofrecerles mayores garantías y seguridad jurídica para el despliegue de capital en sectores fundamentales de la economía nacional.

“Queremos un Perú más competitivo, que genere empleo, que atraiga inversión responsable y que consolide su presencia en los mercados internacionales”, señaló Miralles.

MEF confirma inminente firma de acuerdo con Hong Kong

El APPRI con Hong Kong establecerá parámetros legales claros y consistentes para las inversiones extranjeras, lo que permitirá reforzar la participación de capital en áreas consideradas prioritarias, como infraestructura, energía, minería y tecnología.

La ministra Miralles señaló que un entorno predecible y transparente contribuirá a promover el desarrollo económico y social, impulsando proyectos que generen empleo y valor agregado para el país.

Uno de los elementos destacados durante las negociaciones fue la capacidad de Hong Kong para funcionar como un centro financiero internacional. Esto permitirá que los fondos provenientes de China continental y las economías del Sudeste Asiático puedan canalizarse hacia el Perú, facilitando el financiamiento de proyectos de gran envergadura.

De esta manerta, tanto inversionistas regionales como empresas peruanas podrán acceder a nuevas oportunidades de expansión e internacionalización, de acuerdo con la comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Perú busca diversificar flujos de capital con otros socios: ¿Cuáles son?

El tratado se inserta en una estrategia más amplia del Ministerio de Economía y Finanzas para diversificar los flujos de capital, buscando la vinculación con otros mercados relevantes. Entre estos se incluyen Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, países con el potencial de convertirse en nuevos socios estratégicos a través de instrumentos similares de promoción de inversiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que estos esfuerzos forman parte de las acciones orientadas a impulsar la recuperación y consolidación de la economía peruana, en un contexto donde se prioriza el crecimiento sostenido y la creación de nuevas fuentes de empleo.

A través de la firma del APPRI, el Perú ratifica su compromiso de consolidar un entorno favorable para los negocios, la protección de inversiones y la integración a los mercados globales. El Ministerio de Economía y Finanzas continuará desarrollando políticas y herramientas que permitan atraer capital de largo plazo, reforzando la estabilidad y la confianza en la economía nacional.

Temas Relacionados

MEFMinisterio de Economia y FinanzasHong KongAcuerdo de Promoción y Protección Recíproca de InversionesAPPRIcomercio exteriorMinceturperu-economia

Más Noticias

Más allá del calcio y la vitamina D: otras vitaminas y minerales que previenen la osteoporosis

La osteoporosis debilita tus huesos sin que lo notes hasta que ocurre una fractura en cadera, muñeca o espalda

Más allá del calcio y

Este pequeño crustáceo acaba de traerle 87 millones de dólares a una región en el Perú: su demanda mundial no deja de crecer

Al tanto de la noticia, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo anunció la instalación de una mesa especializada para mantener la tendencia positiva de su exportación

Este pequeño crustáceo acaba de

Conoce dónde está la gasolina más barata de Lima este domingo 30 de noviembre

Aquí está la lista de los precios más baratos de los combustibles y también los más inasequibles en la capital peruana

Conoce dónde está la gasolina

Magaly Medina habló del posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV: “Ella reina los fines de semana”

La conductora de espectáculos no fue ajena a los rumores sobre el futuro de la dueña de GV en la pantalla chica

Magaly Medina habló del posible

Pavos prepago: Peruanos ahora compran la cena de Navidad en cuotas hasta con un mes de anticipación

A poco menos de un mes para la llegada de la Navidad, algunos mercados ya permiten que sus clientes paguen sus pavos enteros o por piezas en cuotas diarias más cómodas para su economía

Pavos prepago: Peruanos ahora compran
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La mitad de peruanos no

La mitad de peruanos no está de acuerdo con que José Jerí sea presidente, según encuesta IEP

Keiko Fujimori oficializa su candidatura 2026: “Es una oportunidad de cambio”

Abogado de Obrainsa asegura que Martín Vizcarra pidió alquilar un avión dos días antes de la firma del contrato con la empresa

Elecciones primarias 2025: más de 370 locales de votación se instalan hoy para estos comicios

¿Sentencias a expresidentes peruanos demuestran qué el país tiene un sistema de justicia firme contra la corrupción?

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina habló del posible

Magaly Medina habló del posible regreso de Gisela Valcárcel a la TV: “Ella reina los fines de semana”

Magaly Medina y María Pía Copello sorprendieron bailando en el aniversario de La Bella Luz

Alejandra Baigorria celebró su segundo desafío HYROX en Río de Janeiro

Lita Pezo fue cómplice de joven que le pidió matrimonio a su fan durante su concierto

Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

DEPORTES

“Nos dijo que nos desahuevemos”:

“Nos dijo que nos desahuevemos”: Natalia Málaga marca la ruta con su estilo frontal en la gran remontada de Géminis

Natalia Málaga mandó firme advertencia a su plantel: “La jugadora que no tiene carácter que se vaya a la calle”

Jorge Fossati reveló qué falta definir para seguir en Universitario y rechazó mala relación con directiva: “¡Cuánta bobada dijeron!”

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Mary Luz Andía criticó al IPD y COP tras ganar medalla de plata en Juegos Bolivarianos 2025: “He sido perjudicada más de 5 años”