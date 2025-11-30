MEF: Perú avanza a toda marcha con la firma de un Acuerdo de Inversiones con Hong Kong, ¿qué proyectos busca atraer?

El acuerdo con Hong Kong ofrecerá mayor seguridad jurídica y garantías para inversionistas internacionales interesados en el mercado peruano.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó avances en la negociación del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Hong Kong.

Este acuerdo busca fortalecer el marco institucional que promueve la llegada de inversión extranjera y la consolidación de iniciativas estratégicas para el desarrollo económico del país.

Perú y Hong Kong ultiman acuerdo clave para atraer inversiones

Durante la tercera ronda de discusiones, que se llevó a cabo en Hong Kong en la última semana de noviembre de 2025, se lograron consensos clave que acercan la firma del acuerdo, prevista para el primer semestre del 2026. Las etapas previas de negociación se desarrollaron en marzo del presente año en Hong Kong y en agosto en la ciudad de Lima.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, expresó que la próxima suscripción del acuerdo representa una señal de confianza para los inversionistas internacionales, al ofrecerles mayores garantías y seguridad jurídica para el despliegue de capital en sectores fundamentales de la economía nacional.

“Queremos un Perú más competitivo, que genere empleo, que atraiga inversión responsable y que consolide su presencia en los mercados internacionales”, señaló Miralles.

MEF confirma inminente firma de acuerdo con Hong Kong

El APPRI con Hong Kong establecerá parámetros legales claros y consistentes para las inversiones extranjeras, lo que permitirá reforzar la participación de capital en áreas consideradas prioritarias, como infraestructura, energía, minería y tecnología.

La ministra Miralles señaló que un entorno predecible y transparente contribuirá a promover el desarrollo económico y social, impulsando proyectos que generen empleo y valor agregado para el país.

Uno de los elementos destacados durante las negociaciones fue la capacidad de Hong Kong para funcionar como un centro financiero internacional. Esto permitirá que los fondos provenientes de China continental y las economías del Sudeste Asiático puedan canalizarse hacia el Perú, facilitando el financiamiento de proyectos de gran envergadura.

De esta manerta, tanto inversionistas regionales como empresas peruanas podrán acceder a nuevas oportunidades de expansión e internacionalización, de acuerdo con la comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas.

Perú busca diversificar flujos de capital con otros socios: ¿Cuáles son?

El tratado se inserta en una estrategia más amplia del Ministerio de Economía y Finanzas para diversificar los flujos de capital, buscando la vinculación con otros mercados relevantes. Entre estos se incluyen Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, países con el potencial de convertirse en nuevos socios estratégicos a través de instrumentos similares de promoción de inversiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas destacó que estos esfuerzos forman parte de las acciones orientadas a impulsar la recuperación y consolidación de la economía peruana, en un contexto donde se prioriza el crecimiento sostenido y la creación de nuevas fuentes de empleo.

A través de la firma del APPRI, el Perú ratifica su compromiso de consolidar un entorno favorable para los negocios, la protección de inversiones y la integración a los mercados globales. El Ministerio de Economía y Finanzas continuará desarrollando políticas y herramientas que permitan atraer capital de largo plazo, reforzando la estabilidad y la confianza en la economía nacional.