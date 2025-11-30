Perú

Elige tu local de votación: esta es la fecha límite para escoger el centro donde vas a votar en las Elecciones 2026

Los electores deberán considerar la cercanía a su vivienda para elegir tres opciones como sus preferidas para ser sus locales de votación. El proceso seguirá activo durante el mes de diciembre

Los ciudadanos interesados en elegir el local de votación al que tendrán que acudir para participar en las próximas elecciones del año 2026 tienen como plazo máximo hasta el 14 de diciembre de 2025 para ingresar a la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y elegir el lugar más cercano a su vivienda.

Este proceso, disponible las 24 horas, permite elegir un punto de sufragio cercano al domicilio registrado, lo que facilita la jornada y evita desplazamientos extensos. Quienes no completen este trámite dentro del plazo recibirán una asignación automática, sin garantía de cercanía a su vivienda.

La herramienta “Elige tu local de votación” de la ONPE está habilitada desde el domingo 23 de noviembre y se mantendrá activa hasta el domingo 14 de diciembre de 2025. Durante este intervalo, los usuarios pueden ingresar en cualquier momento a través del enlace oficial https://eligetulocal.onpe.gob.pe/, usando computadoras o dispositivos celulares para registrar su preferencia.

¿Qué necesito para elegir mi local de votación?

Solo quienes hayan actualizado su domicilio en el Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del cierre del padrón, realizado el 14 de octubre de 2025, podrán elegir entre los locales disponibles dentro del distrito o zona registrada en su documento. Aquellos que cambiaron de residencia después de esa fecha, pero no actualizaron la dirección, no tendrán la opción de seleccionar un local próximo a su nuevo domicilio y se les asignará un centro con la información ya existente.

Cada ciudadano puede seleccionar hasta tres alternativas de local dentro de su distrito. El orden en el que se listen es importante, pues le indicará al sistema de la ONPE cuál debería ser la prioridad al momento de la asignación de los locales. Seleccionar una opción preferida no garantiza que el votante vaya a ser asignado a ella.

Al final de la selección y la recepción del correo de confirmación, es posible modificar la elección hasta dos veces adicionales antes de finalizar el plazo, explicó Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE.

Voto digital no permite la elección de un local de votación

Quienes figuren en la Lista Única de Electores del Voto Digital para las Elecciones Generales 2026 no podrán usar la aplicación para escoger un local físico, ya que el sistema prioriza el acceso remoto y omite la opción de elegir un recinto presencial.

La ONPE advierte que la disponibilidad de locales depende de la demanda registrada en la plataforma, por lo que los recintos alcanzan su aforo conforme avanza la elección de los ciudadanos; por ello, se recomienda realizar el trámite a la brevedad para asegurar una opción cercana.

Hasta la fecha, más de 780 mil personas han utilizado la plataforma para elegir su local. La ONPE insta a los ciudadanos a realizar el trámite anticipadamente para evitar inconvenientes y asegurar la posibilidad de sufragar en un local conveniente. La entidad comunicará la asignación definitiva de locales antes de la jornada electoral, permitiendo consultar el lugar designado según las opciones registradas y la actualización de datos en el padrón.

