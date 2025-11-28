Perú

¿Por qué no puedo elegir mi local de votación para las próximas Elecciones 2026? Estas son las razones, según la ONPE

Los ciudadanos podrán elegir su local de votación desde el domingo 23 de noviembre, hasta el 14 de diciembre, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Desde el domingo 23 de noviembre, hasta el 14 de diciembre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha puesto a disposición de la ciudadana una plataforma virtual para que la ciudadanía escoja su local de votación para las elecciones generales 2026.

Sin embargo, esta opción de votar cerca a su domicilio podría perderse, ya que solo aplica para las personas que actualizaron su dirección en el Documento Nacional de Identidad (DNI) antes del cierre del padrón electoral, el pasado 14 de octubre de este año. En este caso, la asignación será con base a la información existente, por lo que podrían terminar votando en un local cercano a su ubicación.

Locales podrían llenarse

En diálogo con Infobae Perú, Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE, indicó que la disponibilidad de los locales es limitada y que el sistema es el encargado de la asignación.

“No hay nada que te asegure que vas a votar nuevamente en un mismo local. Es más, mientras más utilice y se limite tu local de votación, más probable es que los locales se vayan llenando. Entonces, se le pide a todas las personas que si quieren votar donde desean votar, entren al aplicativo y elijan su local de votación”, dijo el vocero.

Explicó, además, que una vez realizada la primera selección, y recibir el correo de confirmación, cada ciudadano podrá ingresar nuevamente al sistema para modificar su elección hasta en dos ocasiones adicionales antes de que venza el plazo.

¿Qué pasa si no elijo?

Si una persona no elige su local de votación, la ONPE asignará uno disponible según el distrito registrado, sin asegurar que sea próximo al domicilio. El funcionario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales advirtió que “no existe garantía de votar siempre en el mismo lugar, ya que los recintos se van llenando conforme las personas realizan su elección”.

También explicó que existe una percepción errónea sobre la permanencia del mismo local en cada proceso electoral, ya que el sistema puede variar cada elección. Hasta el momento, más de 780 mil personas han logrado utilizar la plataforma.

Formas de elegir el local

Para elegir un local donde sufragar se puede hacer dos formas. Cada una de ellas contempla requisitos específicos para la verificación de identidad. En la página web, que es una versión diseñada para computadoras de escritorio, el usuario tiene que responder tres preguntas personales como mecanismo de autenticación.

En el caso del acceso por celular, se tiene estas dos opciones: responder las mismas preguntas personales y tomar una foto del DNI, o usar el sistema de reconocimiento facial.

Ahora, quienes hayan completado el registro y figuren la Lista Única de Electores del Voto Digital para las Elecciones Generales 2026, deben tomar en consideración que la APP de teléfono ‘Elige tu local de votación’ no aceptará solicitudes de selección local. El motivo es que al usar la modalidad digital, el sistema omite la opción de escoger un punto físico de votación y se prioriza el acceso remoto.

