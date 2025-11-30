Critican a Christian Cueva por humillante apodo que le puso a Pamela Franco: “Es una falta de respeto”.

El futbolista Christian Cueva, actual jugador del Emelec en Ecuador, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras realizar un comentario de doble sentido sobre su pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco, durante una transmisión en vivo por TikTok. La frase, que rápidamente se viralizó y generó una ola de críticas en redes sociales, se produjo días después de la celebración del cumpleaños número 34 del deportista en Guayaquil, evento al que asistieron familiares y la propia Franco, quien viajó especialmente para acompañarlo. La reacción pública fue inmediata, con numerosos usuarios y figuras del espectáculo cuestionando el respeto mostrado por Cueva hacia su pareja.

El comentario de Christian Cueva y la reacción en redes sociales

Durante una transmisión en vivo en TikTok, Christian Cueva compartía pantalla con Gerald Oropeza cuando, al referirse a Pamela Franco, lanzó el comentario que desató la controversia. “Pamela Franco, mi mujer; la única, la original, la que respira bajo el agua”, expresó el futbolista entre risas. La frase generó sorpresa en Oropeza, quien le preguntó: “¿Cómo que respira bajo el agua?”. Cueva, sin aclarar el significado, respondió: “Ya tú sabes, hermano, eso se habla por interno”, evitando dar explicaciones públicas sobre el sentido de sus palabras.

La reacción en redes sociales fue inmediata y mayoritariamente negativa. Usuarios de TikTok y otras plataformas criticaron la manera en que Cueva se refirió a su pareja, considerando el comentario una falta de respeto. Entre los mensajes destacados, se leía: “Qué horrible que tu pareja se refiera a ti de esa manera y peor en un medio de comunicación masiva”, “Qué feo habla este hombre de su mujer”, y “¿Ese es el respeto que se merece?”.

La indignación se extendió rápidamente, con cibernautas lamentando que el futbolista, en un espacio público, utilizara ese tipo de apodos para referirse a Franco. Las conductoras de ‘Un día en el mall’, Andrea Arana y Valeria Flórez también se pronunciaron al respecto.

Arana primero criticó a la pareja por buscar llamar la atención del público para que puedan llenar los conciertos de la cantante. “La desesperación ha llegado a Cristian Cueva y Pamela Franco porque no están llenando sus eventos. Ha tenido el descaro de decir que yapeen, haciendo alusión a lo que pasó en su época con Pamela Franco. Luego no te quejes cuando Pamela (López) salga a hablar de ti. ‘Ay, sí, yapeen todos para sus eventos y hablar de la única mujer que respira bajo el agua, ¿haciendo alusión a qué, Cristian Cueva? No, qué va", criticó Andrea.

Por su parte, Valeria también dio su opinión al respecto. “De verdad que es hasta vergonzoso tener que mencionarlo, pero no podemos negar la falta de respeto que se ha visto de parte de Cristian Cueva hacia su pareja, Pamela Franco, la que dice que ama, que adora, que la tiene en un pedestal. Por favor, ¿cómo le va a dar ese calificativo?“, cuestionó la modelo al futbolista.

Relación entre Pamela Franco y Christian Cueva

El episodio se produjo días después de que Pamela Franco viajara a Ecuador para sorprender a Cueva en su cumpleaños, reorganizando sus compromisos laborales y acompañada por los padres del futbolista y su hermana, Karla Franco. La celebración, realizada en Guayaquil, incluyó una fiesta privada con temática deportiva, una torta personalizada y la interpretación en vivo de éxitos musicales de Franco, quien dedicó el tema “Dile” a su pareja. Las imágenes del evento, difundidas en redes sociales mostraron a la pareja sonriente y rodeada de familiares, evidenciando la consolidación de su relación sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, Franco compartió una recopilación de fotos junto a Cueva, acompañada del mensaje: “Feliz cumple, amor de mi vida. Te amo con todo el corazón”, y la canción “Hasta el fin del mundo”, tema que grabó junto al futbolista. Cueva respondió públicamente con un “Te amo”, gesto que fue interpretado como una muestra de afecto mutuo.

No obstante, la celebración también estuvo marcada por la ausencia de los hijos que Cueva tiene con su exesposa, Pamela López. Los menores no participaron en la fiesta y, en su lugar, pasaron el día con su madre y la pareja de esta, Paul Michael, quienes los llevaron al cine y a cenar. López, por su parte, criticó públicamente a Cueva por priorizar las celebraciones y mantener, según sus declaraciones, una deuda económica pendiente con su familia.

El entorno de la pareja no ha estado exento de tensiones adicionales. Franco ha enfrentado críticas de figuras del espectáculo, como Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes la han cuestionado por sus declaraciones en entrevistas recientes. Estas presiones mediáticas han añadido complejidad a la percepción pública de la relación entre Cueva y Franco.