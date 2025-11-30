Perú

Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

El exesposo de la modelo fue bastante claro y directo, evitando que ahonden en su relación con la madre de sus hijos

El exesposo de la modelo fue bastante claro y directo, evitando que ahonden en su relación con la madre de sus hijos

La atención mediática en torno a Brian Rullan y Laura Spoya ha crecido tras su separación. Mientras la modelo peruana desarrolla una nueva etapa profesional como comunicadora y madre, su expareja se encuentra en Perú con motivo de un emprendimiento gastronómico. En su estadía, Rullan accedió a conversar sobre la relación actual que los une.

Consultado durante su aparición en Magaly TV La Firme, el empresario mexicano abordó con firmeza las preguntas sobre su vínculo con la conductora.

Rullan zanjó los rumores con una declaración contundente: “La verdad no les importa, esa es la realidad, pero estamos bien como amigos. Es lo mejor para los niños”.

La entrevista permitió conocer el acuerdo alcanzado por ambos para mantener una convivencia pacífica en beneficio de los menores que tienen en común. El mexicano enfatizó que, aunque las preguntas sobre sus asuntos personales no le resultan cómodas, la prioridad es la armonía familiar. “Estamos de amigos y de entender qué tenemos que hacer para manejar esa situación”, detalló ante las cámaras.

A lo largo del diálogo, Rullan recalcó que no existen diferencias irreconciliables. Explicó que la comunicación se mantiene por respeto a los hijos y que no existen comentarios negativos hacia Spoya. “Se lo he dicho a ella y ella me ha dicho lo que me tenía que decir. Somos personas maduras que hemos mantenido una relación y lo más importante son los hijos”, manifestó.

Sobre el interés de los medios y seguidores en su vida privada, Rullan pidió frenar las especulaciones. “Dejen de especular, de pensar cosas. No saben lo que está pasando”, dijo, y minimizó la relevancia de sus interacciones en redes sociales al señalar que sus “likes” no buscan transmitir mensajes ocultos a su expareja.

Brian Rullan se molesta al
Brian Rullan se molesta al ser consultado por su relación con Laura Spoya: “Qué les importa”

No piensa en reconciliación

Respecto a una posible reconciliación con Laura Spoya, Brian Rullan fue claro al expresar que en este momento no busca reanudar la relación sentimental. Aseguró estar enfocado en su faceta profesional y en la crianza de sus hijos.

“Yo ando en lo mío. Yo ando enfocado en lo mío. No quiero nada con nadie. Estoy enfocado en mis hijos y en chambear y hacer andar los negocios aquí también”, afirmó ante las cámaras.

También hubo espacio para aclaraciones referentes a su vida social. El empresario confirmó que el reciente encuentro con Pati Lorena, exproductora y figura conocida en el medio, no guarda mayor trascendencia y que Lorena ya brindó su versión públicamente.

La boda entre Laura Spoya
La boda entre Laura Spoya y Brian Rullan duró 4 días. IG

De igual manera, relató un encuentro casual con Shirley Arica durante una fiesta. Al respecto, dijo que coincidieron, pero sin interacción significativa.

Las palabras de Brian Rullan reflejan el esfuerzo compartido con Laura Spoya para proteger a sus hijos frente a la atención pública. Su postura apunta a desmarcarse de la agenda mediática y dejar atrás cualquier hipótesis sobre conflictos o reconciliaciones. “Estamos bien como amigos, lo más importante son los niños”, reiteró, dejando claro que la cordialidad y el respeto predominan en la relación actual.

La aparición de Rullan en la televisión peruana subraya la decisión de mantener los asuntos privados fuera del foco mediático. El empresario insiste en separar su vida familiar de sus proyectos y recalca que su presencia en Perú responde a intereses laborales, no sentimentales.

