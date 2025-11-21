Perú

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

“Mi suegra entraba y cambiaba el aire acondicionado”, las confesiones de la influencer desatan un análisis sobre inmadurez, límites y relaciones tóxicas. Todo esto, en medio de la separación del empresario mexicano

“Mi suegra entraba y cambiaba el aire acondicionado”: Laura Spoya recuerda episodios incómodos con exparejas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la última edición de ‘Magaly TV La Firme’ del 20 de noviembre, Magaly Medina volvió a analizar sin filtros un tema que, según ella misma reconoció, la dejó pensando más de la cuenta: las declaraciones de Laura Spoya sobre las características que ya no está dispuesta a aceptar en una relación.

El tema surgió a raíz de los comentarios que la exreina de belleza realizó en su podcast, donde habló abiertamente sobre su independencia económica, sus relaciones pasadas y los límites que hoy reconoce como indispensables.

Magaly inició su intervención recordando las palabras precisas de Spoya. “Ella dice que a estas alturas de su vida ya no podría estar con un hombre menos exitoso que ella. O sea, quiere decir que ella ya se considera exitosa”, comentó la conductora sobre la postura de la influencer.

“Me han tocado varios mamíticos”:
Magaly Medina afirma la lógica de Laura Spoya

Desde el podcast, Spoya había afirmado contundentemente: “Yo en este momento considero que estoy yo en un nivel profesional bien posicionada. Chambeo, me saco la mi— trabajando, tengo mis cosas, soy independiente. Claro. No puedo estar con alguien que sea menos exitoso que yo”.

Para Magaly, la afirmación no hace más que reflejar la realidad de muchas mujeres modernas, que han construido una carrera sólida y no están dispuestas a sostener relaciones desequilibradas. La conductora señaló que desde el regreso de Laura Spoya al Perú junto a Bryan Rullán, la influencer se dedicó a trabajar intensamente y consolidar su propio espacio profesional.

Tenía muchas marcas que la auspiciaban, hacía eventos, la contrataban constantemente… prácticamente, ella era la persona que se autofinanciaba sola, a ella y a sus hijos”, explicó Magaly.

Desde su perspectiva, lo dicho por Spoya responde a una lógica que muchas mujeres exitosas comparten: la necesidad de admirar a su pareja. “Necesitamos admirar, es parte de eso que se llama enamorarse… Nosotras las mujeres necesitamos admirar a los hombres y los hombres necesitan que los admiren”, comentó entre risas. Fue entonces cuando lanzó una reflexión que, aunque con humor, retrató lo que ella considera un problema contemporáneo: “Los hombres exitosos de cierta edad ya están cambiando a sus mujeres por chibolas. Ellos no buscan una mujer inteligente, exitosa… buscan chibolas bobas que los miren embobadas como foquitas”.

“Me han tocado varios mamíticos”:
¿Sufría de mamitis?

Tras ello, Magaly volvió a dar paso a las declaraciones de Spoya, quien en su podcast abordó otro conflicto: las relaciones con hombres excesivamente dependientes de sus madres. “A mí lo que me molesta es que siempre sea: ‘Le voy a preguntar a mi mamá’, ‘mi mamá lo hacía así’, o que la mamá se meta en las decisiones… Me han tocado varios mamíticos”, confesó la modelo, relatando episodios tan peculiares como discusiones por el aire acondicionado que terminaban intervenidas por la suegra.

Magaly no dejó pasar el tema. Entre risas y sorpresa, respondió: “¿Con qué clase de niño se habrá metido esta muchacha?”. Luego recordó que en Acapulco, Spoya vivía en un edificio familiar donde convivían no solo ella y su esposo, sino también la suegra, el suegro y otros miembros de la familia de Rullán. “De repente la mamá entraba y le cambiaba el aire acondicionado… y esa era una situación con la que ella no sabía lidiar. Pero ahí la culpa es del esposo, que no pone límites”, señaló, subrayando que los límites familiares deben ser responsabilidad de la pareja y no motivo de conflicto externo.

“Me han tocado varios mamíticos”:
