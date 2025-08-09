¿Brian Rullán le envía indirectas a Laura Spoya? Los posts donde sostiene que “tarde o temprano sé que mi presencia hará falta”

Exesposo de Laura Spoya publica mensajes en Instagram | Magaly TV: La Firme

Tras el fin de su matrimonio con la exreina de belleza y presentadora Laura Spoya, Brian Rullán ha optado por expresar sus sentimientos y pensamientos a través de sus redes sociales. En los últimos días, sus publicaciones han llamado la atención por el tono íntimo y melancólico.

Frases como: “Tranquilo, porque tarde o temprano sé que mi presencia hará falta” o “Mi risa será extrañada, mis chistes estúpidos serán recordados y mi nobleza y buen corazón no podrán ser reemplazados” se han vuelto virales, generando comentarios y especulaciones entre seguidores.

Magaly Medina fue una de las primeras en interpretar estos mensajes como “directos al corazón” y dirigidos a Laura Spoya. “Seguramente a Laura le interesará tres pepinos escuchar que su ex anda con estos mensajes de mucha melancolía, tristeza y rastros de amor todavía, porque ella hace rato ya dio vuelta a la página y anda disfrutando la vida”, señaló en su programa, poniendo en evidencia el contraste entre la actitud de Brian y la aparente tranquilidad de la influencer y modelo peruano.

La exMiss Perú afirma que el cierre con Rullán la llevó a priorizar su paz y reencontrarse con lo que quiere. Ya no siente apego al pasado y está lista para un futuro sin explicaciones. (Amor y Fuego)

El fin de su matrimonio

Mientras el empresario mexicano compartía publicaciones que evocan el vacío y la añoranza tras la separación, Laura Spoya sigue con su vida y goza de la popularidad que le ha dado el programa ‘Good Time’.

Posteriormente a su separación, la exMiss Perú sostuvo a un reportero del programa “Amor y Fuego”, que no hay espacio para la nostalgia: “Ya no hay nada que me ate, ni emocional ni mentalmente”, sentenció cuando fue consultada sobre sentimientos hacia su exesposo.

Spoya aseguró que su periodo de duelo lo vivió en privado, lejos de los focos y las redes: “No tenía nada que explicar. Estaba pasando algo muy mío, y preferí vivirlo así”. Para Laura, lo más importante era proteger su espacio personal y el de quienes la rodean, en particular el de los hijos que ambos comparten.

El hermetismo, según explicó, no nació de una necesidad de ocultar nada, sino del convencimiento de que las redes sociales no son el espacio para ventilar tristezas ni conflictos. “La gente se da cuenta cuando ya no estás con alguien, pero no todo se tiene que contar”, reflexionó.

¿Por qué se separaron Laura Spoya y Bryan Rullan?

Lejos de la clásica confrontación mediática que suele suceder tras una separación entre figuras públicas, ni Laura ni Brian han hecho acusaciones ni mostrado rencor. Spoya remarcó que el distanciamiento no fue consecuencia de un escándalo ni de una traición específica, sino más bien de una transformación personal: “Fue una pérdida de conexión que se volvió irreversible. Quisimos que todo fuera lo más privado posible”.

La actitud madura y el intento por dejar el pasado en buenos términos no es común en el mundo de la farándula, donde las diferencias suelen magnificarse y convertirse en parte del contenido viral de cada día. Ante la pregunta de si quedaba, siquiera, resto de cariño o resentimiento, Laura fue contundente: “No. Ya no hay ni cariño ni resentimiento. Estoy enfocada en mí”.

En la misma entrevista, Spoya comentó que atraviesa un momento de autodescubrimiento y crecimiento. “Estoy conociéndome desde otro lugar. Lo que viví ya no me define”. Habló de la importancia de reenfocarse en proyectos personales y profesionales que había dejado en pausa, asumiendo que su bienestar y desarrollo personal hoy son las prioridades.

Para ella, el final de su historia con Rullán no es motivo de vergüenza ni de exhibición. Es, simplemente, parte de la vida. Aclaró que no descarta volver a enamorarse y construir nuevos vínculos, pero que por ahora no está en su radar mirar hacia atrás. “Las cosas terminan por algo. Lo importante es cómo decides seguir adelante”, resumió.

