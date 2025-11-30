En algunos hogares peruanos coexisten la desnutrición infantil y obesidad en adultos (Freepik)

Mantener una alimentación saludable es esencial no solo para sentirnos bien físicamente, sino también para preservar nuestra salud mental y prevenir enfermedades crónicas. En el Perú, instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) destacan que una alimentación equilibrada, junto con actividad física regular, resulta clave para evitar problemas como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otros males asociados a la mala nutrición. En este contexto, acudir a un nutricionista puede marcar la diferencia: un profesional capacitado puede ayudarte a diseñar un plan alimenticio adaptado a tus necesidades.

10 motivos para ir a consulta médica con un nutricionista

Un nutricionista puede ayudarte a incorporar frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y reducir alimentos poco saludables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar o prevenir el sobrepeso y la obesidad: si tienes exceso de peso, un nutricionista puede ayudarte a elaborar un plan equilibrado, reducir calorías de forma segura y mejorar tus hábitos alimenticios. Manejo de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión: una dieta adecuada ayuda a regular azúcar, presión arterial y a prevenir complicaciones. Corregir malos hábitos alimenticios: muchos consumen alimentos procesados, ultraprocesados o con exceso de azúcares, grasas y sodio, por lo que una consulta puede orientarte hacia opciones más sanas. Mejorar tu energía, bienestar y estado general: una alimentación equilibrada promueve buen funcionamiento del cuerpo, energía diaria, vitalidad y salud mental. Optimizar la alimentación según tu fase de vida o necesidades especiales: edad, actividad física, embarazo, lactancia, enfermedades o trabajo influyen en tus requerimientos; un nutricionista personaliza tu plan. Prevenir enfermedades futuras: comer saludablemente reduce el riesgo de dolencias como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares u otras crónicas. Promover una alimentación variada y nutritiva: un profesional puede ayudarte a incorporar frutas, verduras, granos integrales, proteínas magras y reducir alimentos poco saludables. Formar hábitos sostenibles a largo plazo: no se trata solo de bajar de peso rápido, sino de construir un estilo de vida duradero y equilibrado. Orientación en casos de trastornos alimenticios o desnutrición: si hay deficiencias nutricionales, anemia u otros problemas, un nutricionista evalúa y corrige mediante un plan adecuado. Asesoría basada en evidencia y seguimiento profesional: un nutricionista colegiado evalúa tu caso particular, monitorea avances y ajusta recomendaciones, lo que es más confiable que modas o dietas autoimpuestas.

Los tres problemas nutricionales más comunes en el Perú

Uno de los motivos principales para ir a consulta médica con un nutricionista es controlar o prevenir el sobrepeso y la obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el país, conviven al menos tres grandes desafíos nutricionales:

Sobrepeso y obesidad: según el Minsa, aproximadamente 15 millones de personas adultas presentan sobrepeso u obesidad, una situación que se incrementó tras la pandemia.

Mala alimentación y exceso de alimentos procesados: muchas dietas carecen de frutas, verduras y alimentos naturales, privilegiando comidas altas en calorías, grasas saturadas y azúcares. Esto favorece el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas.

Doble carga de malnutrición: desnutrición infantil y obesidad en adultos: en algunos hogares coexisten deficiencias nutricionales (falta de micronutrientes, bajo peso) con exceso calórico, lo que representa un problema de salud pública y tiene un costo social y económico elevado.

Estos problemas afectan tanto la salud individual como colectiva, por lo que la guía de un especialista en nutrición puede ser fundamental para revertirlos.

Diferencia entre dieta y régimen alimenticio

Aunque a veces se usan como sinónimos, hay una distinción útil:

Dieta se refiere al conjunto habitual de alimentos y bebidas que una persona consume en su vida diaria. Puede ser saludable o no, dependerá de la calidad, variedad y balance nutricional.

Régimen alimenticio suele implicar un plan estructurado, diseñado por un profesional (por ejemplo, un nutricionista), con objetivos específicos: bajar de peso, mejorar control de una enfermedad, optimizar el rendimiento físico o recuperarse de una patología. Un régimen busca un cambio consciente y adaptado a necesidades individuales.

Por eso, muchas personas con dietas poco equilibradas no mejoran su salud; en cambio, con un régimen alimenticio bien diseñado se puede alcanzar bienestar, equilibrio y prevención de enfermedades.