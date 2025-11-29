‘Zorrito Run Run’: condenan a responsables de filtrar y vender datos del Reniec a través de redes sociales

Condenan a dos sujetos por vulnerar el Reniec y vender información de 23.228 ciudadanos peruanos| Andina

El caso conocido como ‘Zorrito Run Run’ concluyó con una sentencia para dos individuos que vulneraron la seguridad del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y comercializaron información personal de miles de ciudadanos peruanos a través de redes sociales.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, dirigida por Jessica Elizabeth Flores Mariñas, obtuvo que el Poder Judicial impusiera una condena de seis años y cinco meses de prisión efectiva a Luis R. y José A., declarados responsables de acceder a los sistemas de datos personales del Reniec para lucrar con esa información en plataformas como Whatsapp y Telegram.

La sentencia los considera autores de acceso ilícito, integrantes de banda criminal y coautores del delito de tráfico ilegal de datos personales. Además de la pena privativa de libertad, el fallo establece el pago solidario de una reparación civil de S/ 75.000 a favor del Reniec. Cada condenado deberá abonar el equivalente a 145 días multa, suma que asciende a S/ 14.000 en el caso de uno de los implicados y S/ 1.570,35 en el del otro.

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta Malena Ayala Gonzales detalló que los condenados aprovecharon vulnerabilidades en páginas web de entidades públicas que procesaban información del Reniec. Así lograron acceso no autorizado y recopilaron datos sensibles que luego sistematizaron en sitios web bajo el dominio ‘zorritorunrun’.

Desde allí, ofrecieron la información a interesados a través de grupos online, afectando a 23 mil 228 peruanos, cuyos datos incluían registros personales, consultas sobre bienes y vehículos, vínculos familiares e incluso información crediticia.

La investigación de la fiscalía permitió reunir pruebas contundentes gracias a allanamientos, detenciones e incautación de equipos informáticos. Además, se realizaron peritajes digitales y se obtuvo el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, lo que respaldó la responsabilidad penal de los acusados y evidenció la compleja estructura de la operación ilícita.

Ambos permanecerán en el establecimiento penitenciario de Lurigancho, donde ya se encontraban bajo prisión preventiva tras ser detenidos por orden judicial solicitada por el despacho fiscal.

¿Cómo operaba la organización?

La plataforma conocida como ‘Zorrito Run Run’ se consolidó como un centro clandestino para la oferta y venta de datos personales de peruanos extraídos ilegalmente del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). A través de este portal, información sensible como nombres completos, direcciones, números de documento nacional de identidad, historial crediticio y otros detalles privados eran ofrecidos a terceros interesados, facilitando delitos como estafas y suplantación de identidad, según la información de El Comercio.

La facilidad de acceso y la diversidad de paquetes ofrecidos era uno de los principales atractivos para los agresores. Los usuarios del sitio podían elegir entre distintas bases de datos, segmentadas según el tipo de información y el alcance que buscaban. Todo este tráfico de datos personales operaba en la clandestinidad, promovido principalmente a través de grupos cerrados en plataformas como Telegram y Whatsapp.

Las autoridades advirtieron que la existencia de ‘Zorrito Run Run’ representaba un grave riesgo para la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, además de poner en jaque la integridad de los sistemas estatales de resguardo de información.