Perú

“¿Cuándo será el terremoto en Perú?”: la pregunta que ya respondió el IGP y su mensaje a la población

Mañana 15 de agosto se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro que plantea la posibilidad de un sismo de 8.8 grados en la costa peruana

Jordan Arce

Por Jordan Arce

Guardar
Los terremotos en el Perú
Los terremotos en el Perú suelen ser devastadores cuando son de gran magnitud. (Andina)

¿Cuándo será el terremoto en Perú?” es una interrogante que numerosos ciudadanos escriben con frecuencia en el buscador de Google, lo que refleja la preocupación colectiva permanente ante la posibilidad de un sismo superior a 8 grados frente a la costa del país.

A vísperas del Segundo Simulacro Nacional Multipeligro, que se desarrolla mañana 15 de agosto, la expectativa aumenta y pone en el centro del debate las capacidades reales de preparación y respuesta frente a desastres naturales.

La respuesta del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sigue siendo contundente: la ciencia no puede predecir el momento exacto, pero la prevención y la educación resultan esenciales para salvar vidas.

Tras el devastador terremoto del
Tras el devastador terremoto del 2007, 431 313 peruanos quedaron damnificados, 91 240 viviendas quedaron destruidas y más de 1 000 personas resultaron heridas.

El temor que no cesa

La inquietud por saber cuándo sucederá un gran sismo no ha disminuido pese al paso de los años. En reiteradas oportunidades, Hernando Tavera, presidente del IGP, ya dijo: “la población a veces quiere saber con precisión cuándo va a ocurrir. Lamentablemente la ciencia no llega a ese nivel de información. Lo que la ciencia sí ha logrado es el camino hacia el pronóstico”.

Esta frase resume la incapacidad de la tecnología actual para predecir el instante exacto de un terremoto. El IGP, sin embargo, advierte que existe una franja de más de 300 kilómetros frente a la costa central donde se acumula suficiente energía para producir un evento de gran magnitud.

Lima, la capital, no experimenta un sismo mayor desde 1974, una pausa prolongada para una ciudad situada en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del continente.

Cinturón de Fuego del Pacífico
Cinturón de Fuego del Pacífico con sus zonas volcánicas señaladas. (Geology In)

Gran parte de la población habita en viviendas autoconstruidas o asentadas en suelos poco estables, particularmente en distritos periféricos de la capital metropolitana.

“En Villa El Salvador, principalmente en Lomo de Corvina, los suelos son muy inestables. Lo mismo ocurre en algunas zonas de Villa María del Triunfo. En Ventanilla, hay presencia de agua y las casas se han levantado sobre rellenos”, indicó Tavera.

Diferencia con Chile y Japón

Las comparaciones con otros países sísmicos, como Chile y Japón, aparecen de forma recurrente tras cada temblor. Según declaraciones de Tavera a Buenos días Perú, la diferencia principal no radica solo en la existencia de normas técnicas, sino en el nivel de cultura preventiva y responsabilidad ciudadana.

Muros de contención y geomallas
Muros de contención y geomallas instalados en la pendiente logran contener pequeños deslizamientos, pero no garantizan seguridad ante un terremoto de gran magnitud. | Andina

“En principio, cuando uno se pregunta qué ha hecho Chile, por ejemplo, para no tener tanto daño por sismo o cómo ha hecho Japón. Y al final uno se da cuenta que es un tema de cultura de la misma población”, señaló el titular del IGP.

La realidad peruana refleja una alta informalidad en la construcción. El propio Tavera comentó sobre los recientes derrumbes por sismo en zonas del Callao, donde las paredes colapsadas pertenecían a edificaciones precarias.

“El material que se ha caído eran en paredes inestables. A simple vista son inestables. ¿Entonces, si nosotros somos conscientes que ese es el escenario, por qué es que nos sumamos a generar una ciudad cada vez más en riesgo?”, reflexionó.

IGP explica porqué Chile y Japón sufren menos daño por sismo

Preparación real

La realización anual de simulacros busca medir y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. Para el evento de este 15 de agosto, Indeci ha coordinado ejercicios diferenciados por zonas del país: en la costa, un sismo seguido de tsunami; en la sierra, movimientos sísmicos con deslizamientos; en la selva, inundaciones y huaycos.

El simulacro se ajusta a las amenazas más probables de cada región, con la meta de que la ciudadanía reconozca rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros.

El IGP y entidades como Indeci recomiendan que las familias elaboren un plan de emergencia con roles definidos y una mochila con lo esencial para 24 horas. Agua, alimentos no perecibles, linterna, radio y medicamentos se cuentan entre los elementos clave. Revisar y actualizar continuamente este equipamiento resulta indispensable.

temblor - sismo - IGP
temblor - sismo - IGP - mochila de emergencia

“Yo creo que ese es uno de los elementos básicos, practicar el simulacro, pero realmente cada fin de semana deberíamos dedicar unos minutos a revisar en familia cuál es nuestra zona segura, cómo está la vivienda y qué pasos seguir en caso de emergencia”, manifestó Tavera.

Las estadísticas oficiales reportan más de 500 sismos perceptibles en lo que va del 2025 y muchas más sacudidas menores que no se detectan sin instrumental. Frente a este panorama, la práctica de simulacros permite identificar vacíos en la respuesta colectiva y mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanos.

El terremoto de Pisco

Este 15 de agosto se cumplen 18 años del sismo de magnitud 7,9 que devastó la ciudad de Pisco y la región de Ica en 2007. El evento dejó 596 personas fallecidas y más de 90.000 viviendas destruidas. De acuerdo con análisis publicados por el propio IGP, los factores de riesgo estructural y la falta de preparación resultaron decisivos en el saldo fatal.

(Photo by JAIME RAZURI /
(Photo by JAIME RAZURI / AFP)

El presidente del IGP insistió en la necesidad de combinar la preparación estructural con una auténtica cultura de prevención. “Solamente así podíamos a comportarnos de manera adecuada si es que un evento sísmico ocurriera. Somos un país sísmico y no podemos evitar que estos ocurran”, comentó.

La recomendación de Tavera y de los especialistas se centra en revisar dónde y cómo se construyen las viviendas, fortalecer la educación ciudadana y transformar los simulacros en prácticas familiares habituales.

Frente a la incertidumbre de una pregunta frecuente en Google, el mensaje técnico persiste: ningún sistema permite saber cuándo será el próximo gran sismo, pero sí se puede reducir el riesgo y salvar vidas con prevención y cooperación.

Temas Relacionados

Sismo en PerúTerremotoIGPInstituto Geofísico del Perúperu-noticias

Últimas Noticias

Joao Grimaldo contribuye en clasificación de Riga FC a cuarta ronda de Conference League con brillante asistencia ante Beitar Jerusalén

El extremo peruano continúa sobresaliendo con servicios gravitantes en el escaparate internacional. Ya totaliza cuatro pases de gol en la Ronda Preliminar de la UEFA Conference League

Joao Grimaldo contribuye en clasificación

Aixa Vigil dimensionó la derrota ante Venezuela y sexto lugar en la Copa Panamericana de Vóley: “No contentas, pero sí tranquilas”

La voleibolista de San Martín evaluó el desempeño de Perú en el torneo disputado en Colima y destacó que el equipo continúa fortaleciéndose gradualmente en esta etapa de crecimiento colectivo

Aixa Vigil dimensionó la derrota

Filtran las primeras imágenes de Martín Vizcarra detenido: expresidente luce cabizbajo y preocupado tras orden de prisión preventiva

El juez Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente al considerar que existe peligro de fuga y falta de arraigo laboral

Filtran las primeras imágenes de

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

El equipo ‘merengue’ afronta su primer reto ante el temible ‘verdao’ con el apoyo de su hinchada en el Estadio Monumental. Revisa detalladamente el horario de la contienda

A qué hora juega Universitario

Descubren cinco nuevos fardos funerarios en Túcume, Lambayeque, incluido un niño de élite con cerámica y joyas prehispánicas

Los entierros, asociados a cerámica Lambayeque y Chimú, revelan la interacción cultural y la continuidad de tradiciones en la región norte del Perú. También se identificó arquitectura inédita en Huaca Los Gavilanes, con pisos superpuestos y bloques enlucidos de amarillo

Descubren cinco nuevos fardos funerarios
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué va a pasar con

Qué va a pasar con la energía en el próximo verano: el Gobierno retomó el trabajo para mitigar los riesgos de cortes

Javier Milei presenta a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata

La Justicia investigará la denuncia de la UIF por la filtración de un reporte secreto por sospecha de lavado

Detectan uno de los agujeros negros más grandes del universo a 5000 millones de años luz

La oposición en Diputados presiona para crear una comisión investigadora del fentanilo contaminado

INFOBAE AMÉRICA
“Un gran aliado”: Marco Rubio

“Un gran aliado”: Marco Rubio resaltó la relación entre Estados Unidos y Paraguay

Manuel Borja-Villel pide descolonizar y “cambiar el paradigma” de los museos occidentales

El programa brasileño Mais Médicos sancionado por Estados Unidos cuenta con 2.659 profesionales de Cuba: “Enriquecen al régimen”

Eduardo Bolsonaro advirtió que Estados Unidos impondrá más sanciones y aranceles a Brasil por el juicio contra su padre

Radiohead sorprende con un álbum en vivo que incluye grabaciones en Buenos Aires

TELESHOW
El drama de Eliana Guercio

El drama de Eliana Guercio luego de hacerse un tratamiento estético: “Se deformó la cara”

Llega Cítrico, la nueva apuesta política al mundo del streaming

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Se estrenó En El Barro y se conoció quién es quién en la serie

El recuerdo de Cris Morena por los 30 años de Chiquititas: “Nunca dejemos ir a nuestro niño interior”