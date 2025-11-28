Sheyla Rojas insiste en casarse y Magaly Medina también expone a Sir Winston: “Se hace el loco cuando le hablan del anillo”

Entre risas y confesiones, Sheyla admitió que quiere casarse y Magaly sostuvo que su novio “se hace el loco” cada vez que mencionan el tema. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La conversación sobre el siempre esperado anillo de compromiso volvió a encenderse este 27 de noviembre, luego de que Sheyla Rojas ofreciera una entrevista en América Hoy, donde habló con humor, ironía y cierto cansancio sobre la prolongada espera para que su pareja, Luis Miguel Galarza, finalmente le pida matrimonio.

Minutos después, Magaly Medina analizó en su programa cada una de sus frases y no dudó en exponer la situación con el estilo frontal que la caracteriza. Todo comenzó cuando Sheyla, con una risa ligera y la sinceridad que suele mostrar en televisión, reconoció que el tema del compromiso se ha convertido casi en un chiste interno entre ella y su pareja.

“Me quiero casar”, dijo entre bromas, iniciando un intercambio que rápidamente dejó al descubierto una sensación de frustración que intenta disimular con humor.La conductora no tardó en preguntarle directamente:

Sheyla Rojas quiere casarse, pero Sir Winston todavía sigue pensando

“Tú sí quieres”. Sheyla, sin perder su sonrisa, reafirmó que ese es su deseo. Fue entonces que lanzó una frase que encendió el debate: “Entonces, es una red flag. Yo siento que si hay un compromiso, obvio, sí hay un compromiso, pero no sé… la hacen larga. Desde el día número uno que estamos, se supone que dice que sí, que sí, que sí, pero pues… las red flags”.

La respuesta generó reacciones inmediatas en el set. Entre risas y complicidad, uno de los panelistas repitió la famosa pregunta: “¿Y el anillo pa’ cuándo?”.

La modelo no evadió el tema y trató de explicarlo desde un punto de vista más suave, dejando claro que no se trata de una negativa absoluta por parte del empresario mexicano.“De hecho, sí es como algo que queremos hacer juntos, sí lo queremos hacer, obviamente. Yo creo que, pues, sí está también en sus planes. No es que él se niegue rotundamente o es que no quiera. De hecho, sí quiere, pero, pues no sé… estará esperando el momento perfecto”, dijo, acompañando sus palabras con un gesto juguetón y un silbido que desató las risas del set.

Magaly Medina cuestiona a Sir Winston

Sheyla, sin perder el sentido del humor, remató: “No sé… estará esperando que los chanchos vuelen, quizás”, lo que provocó más carcajadas en el estudio.

La escena, que ya circulaba ampliamente, llegó rápidamente a manos de Magaly Medina, quien analizó la entrevista en su programa nocturno. Para la ‘Urraca’, el tema del matrimonio en la relación entre Sheyla y Luis Miguel no es nuevo, y lo volvió a poner sobre la mesa con claridad.

“Qué roche. Hasta ella misma lo toma ya con sentido del humor esta larga espera que tiene. Ella reconoce que hay un compromiso, o sea, de hecho hay un compromiso porque ellos viven juntos, viajan juntos, siempre están juntos. O sea, tienen una relación monógama los dos”, sostuvo Magaly, dejando claro que no duda de que la pareja tenga estabilidad.

Pero ahí no quedó su comentario.“Ella dice: ‘Hasta ahora yo no sé qué está esperando, ¿que los chanchos vuelen?’. Sí, pues, cierto. Luis se hace el loco cada vez que le hablan del anillo, y siempre le hemos puesto la canción: ‘¿El anillo pa’ cuándo?’ Y él se hace el…”, dijo, imitando el silbido del mexicano mientras mira hacia otro lado.“Ahora, ¿qué estará esperando? ¿Comprar el anillo de la Georgina? De repente lo está buscando y no encuentra un diamante tan grande”, ironizó la periodista.

“Él tiene una mentalidad machista”

Magaly fue más allá e hizo una lectura social de este tipo de situaciones, comparándolas con patrones conocidos de otros personajes públicos.“O pues ya le tiene miedo a dar el siguiente paso. Ese paso que muchos hombres no quieren dar. Muchos hombres prefieren la convivencia, el servinacuy, el vivir juntos, tener hijitos, formar la familia… pero dar el paso donde te matrimonias, ese no lo dan”, sostuvo.

Y, fiel a su estilo, puso un ejemplo que, según ella, ocurre con frecuencia en el mundo deportivo.“Miren, el caso más flagrante que vemos todos los días es la mayoría de jugadores de fútbol. ¿Cuántos jugadores en este país viven, tienen hijos y no están casados? Y luego, cuando se pelean o cuando dejan a la mujer por otra, dicen: ‘Yo y ella no estábamos casados’. Como si la convivencia y los hijos no significaran absolutamente nada”, comentó con dureza.

La reflexión de Medina concluyó con un comentario sobre la cultura latina y lo que considera una mentalidad machista aún arraigada en varios países, incluido el Perú.“Él es mexicano. Tiene una mentalidad igual, muy machista, muy latina, y esa mentalidad está muy acentuada en países como el nuestro. Muchísimos hombres no quieren dar ese paso. No se sabe por qué. Habría que hacer una investigación psicológica o sociológica al respecto. Pero en fin, yo no estoy para entender hombres. Aquí tampoco nos pagan para eso”, añadió entre risas, antes de cerrar el bloque para pasar a otro tema.

