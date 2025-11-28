Pamela López confiesa por qué se realizó reducción de mamas y lipoescultura: “Me hice la mastopexia, era necesario”. Video: Instagram

El reciente lanzamiento musical de Pamela López ha generado un fenómeno inesperado en las plataformas digitales, desplazando a la nueva colaboración de Pamela Franco y situando a la empresaria trujillana en el centro de la conversación pública. Con su primer sencillo, ‘La Clandestina’, López no solo debutó como cantante, sino que logró superar ampliamente en visualizaciones a la última producción de su rival.

En apenas once días, el tema de López acumuló más de 200 mil visualizaciones, cifra que duplica las 94 mil alcanzadas por la reciente colaboración de Franco con Caribeños de Guadalupe, titulada ‘Dile la verdad’, lanzada seis días antes. Este éxito ha sorprendido tanto a seguidores como a críticos, considerando que López no es cantante profesional y que la letra de su canción fue compuesta por su hija de once años.

El impacto de ‘La Clandestina’ se ha extendido más allá de las cifras. El tema, que narra la historia de una pareja cuya relación se ve destruida por la intervención de otra mujer, ha sido interpretado por muchos como una referencia directa a la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva, exesposo de López. La canción, que identifica a Franco con el apodo de ‘la clandestina’, ha escalado rápidamente en tendencias de TikTok, impulsada en parte por una coreografía creada por la hija de Cueva, que se viralizó y contribuyó al alcance mediático del sencillo.

Mientras su incursión en la música acapara la atención, Pamela López también ha sido noticia por su reciente paso por el quirófano. La empresaria e influencer decidió someterse a una reducción de mamas y una lipoescultura, procedimientos que documentó en sus redes sociales y que, según explicó, respondieron tanto a motivos personales como de salud. López relató que, tras dar lactancia materna exclusiva a sus cuatro hijos, desarrolló una asimetría mamaria que la acomplejaba desde hace años.

“Di lactancia materna exclusiva a mis 4 hijos y por ello me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma que hace cinco años después que di de lactar a Gia me operé y me puse implante, pero el doctor me mintió que me la puso detrás del músculo”, declaró López. La empresaria añadió que el implante fue colocado por delante del músculo, lo que provocó que la piel se estirara y la mama presentara mayor caída con el tiempo.

La decisión de someterse a una nueva intervención no fue sencilla. López confesó que, además de la asimetría, uno de sus pechos presentaba varios quistes, lo que complicaba su situación. Finalmente, optó por una mastopexia con cambio de implantes más pequeños, intervención que duró aproximadamente siete horas y que, según sus palabras, fue un éxito.

El proceso quirúrgico fue acompañado de cerca por su actual pareja, el cantante Paul Michael, quien estuvo presente en la clínica durante la operación. López compartió imágenes junto a él y expresó su agradecimiento por el apoyo recibido. Cabe recordar que Paul Michael también se sometió recientemente a un procedimiento estético, lo que generó comentarios en redes sociales, pero ambos han mostrado una relación sólida y pública.

La exposición de Pamela López en redes sociales y medios de comunicación ha generado reacciones encontradas. Mientras algunos seguidores celebran su transformación y la consideran un ejemplo de empoderamiento, otros han criticado sus decisiones, especialmente en lo referente a las cirugías estéticas.

Diversos usuarios cuestionaron que invierta en procedimientos de este tipo mientras, según ellos, enfrenta dificultades económicas relacionadas con la manutención de sus hijos. Comentarios como “sus hijos no tienen zapatillas” o “no dice que no le alcanza la pensión” reflejan el malestar de parte del público, que ha reavivado el debate sobre su situación familiar y sus prioridades.

En declaraciones a América Hoy, López abordó el impacto emocional de sus experiencias previas con la cirugía y la maternidad. Además, compartió que el miedo a la cicatriz de la T invertida la hizo dudar antes de la operación, pero finalmente se animó y quedó satisfecha con los resultados. Su proceso de recuperación incluyó agradecimientos públicos a sus seguidores y la confirmación de que fue dada de alta tras la intervención.

La transformación física de Pamela López coincide con un momento de exposición mediática marcado por su debut musical y la atención sobre su vida personal. En una reciente aparición en el programa ‘Amor y fuego’, la empresaria sugirió que Christian Cueva, padre de sus hijos, tiene otras prioridades y que estaría dispuesta a dialogar por el bienestar de sus hijos.

“Tiene otro tipo de prioridades, es inevitable, pero también sé que puede hacer más. Siento que está mal asesorado, siento que las personas que lo acompañan en este proceso, no le están dando el consejo debido. Si él me dice que nos sentemos para un acuerdo, estoy dispuesta por mis hijos”, afirmó López al medio.