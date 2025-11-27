Perú

JNE solicita 500 millones de soles para asignar un fiscalizador por mesa en las Elecciones 2026

El organismo electoral busca crear un precedente para asegurar la transparencia en las elecciones y evitar los cuestionamientos por fraude electoral

Miembros del Jurado Nacional de
Miembros del Jurado Nacional de Elecciones participarán en sesiones de formación sobre el nuevo sistema de voto digital. (Andina)

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la institución planea designar un fiscalizador en cada mesa de sufragio durante las elecciones generales de 2026. Según indicó, la medida busca fortalecer la supervisión del proceso electoral y evitar cuestionamientos sobre presuntos fraudes, un tema que se ha instalado en el debate público en los últimos años.

En declaraciones a RPP, Burneo explicó que la propuesta apunta a “crear un precedente institucional” y garantizar que no existan dudas sobre la legitimidad del proceso. “Queremos garantizar, con la presencia del jurado, de que no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna narrativa de que hubo alguna suerte de fraude”, afirmó.

El rol de los fiscalizadores será vigilar el cumplimiento de la normativa electoral, observar la instalación de las mesas, supervisar el desarrollo de la jornada y reportar cualquier incidencia que pueda comprometer la transparencia. Con ello, el JNE espera reforzar la confianza ciudadana en un proceso que, según Burneo, podría convertirse en uno de los más complejos “de la historia del país y quizás del mundo”.

JNE cuestiona al MEF y
JNE cuestiona al MEF y demanda financiamiento oportuno para organizar elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Una propuesta de más de 500 millones de soles

Para implementar el despliegue de fiscalizadores en todas las mesas, el JNE solicitó un presupuesto específico al Congreso. Burneo sustentó ante el Pleno que los comicios de 2026 demandarán un esfuerzo logístico sin precedentes, por lo que se requiere garantizar los recursos necesarios.

El pedido asciende a S/ 546,40 millones, monto destinado a cubrir personal, desplazamiento, logística y supervisión durante todo el proceso electoral. El presidente del JNE señaló que sin este presupuesto la medida no podría ejecutarse plenamente, lo que limitaría la capacidad de respuesta ante posibles incidentes o irregularidades.

El JNE espera que la
El JNE espera que la iniciativa refuerce la confianza ciudadana en un proceso definido como uno de los más complejos del país. (Andina)

Primarias iniciarán con 578 fiscalizadores

Mientras avanza el debate presupuestal, el JNE ya tiene en marcha su primer despliegue de supervisión. Burneo confirmó que 578 fiscalizadores estarán presentes en la primera fecha de las elecciones primarias, programada para este 30 de noviembre.

Los partidos políticos elegirán a sus delegados y candidatos presidenciales que participarán en las Elecciones 2026 | Latina TV

En esta jornada participarán dos partidos mediante voto directo de afiliados, los cuales son el APRA y Renovación Popular. Las otras 37 organizaciones políticas definirán sus candidaturas a través del voto de delegados, lo que también requerirá supervisión en cada punto de votación.

La segunda fecha de primarias está programada para el 7 de diciembre, antes del calendario electoral regular rumbo a las elecciones generales de 2026.

