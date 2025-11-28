Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo. Willax TV: Amor y Fuego.

El streamer español Ibai Llanos volvió a generar expectativa entre sus seguidores peruanos tras revelar, durante su visita a Lima, cómo nació la idea del famoso Mundial de los Desayunos, el torneo gastronómico que convirtió al Perú en campeón mundial gracias al tradicional chicharrón. Además, el creador de contenido adelantó si el certamen tendrá una nueva edición y si nuestro país volverá a competir.

Su paso por Lima también dejó una gran revelación: la ‘Sartén Dorada’ ya fue entregada en secreto a un personaje peruano cuya identidad será revelada en los próximos días.

El origen del ‘Mundial de los Desayunos’: una idea improvisada que se volvió viral

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego’, Ibai contó que el famoso torneo no nació como un proyecto ambicioso, sino como una manera de entretenerse durante un mes donde casi todo su equipo estaba de vacaciones.

“Es una idea que surge porque estaba en agosto con todo el mundo de vacaciones. Se me ocurrió hacer algo divertido para entretenerme durante agosto”, explicó.

Su idea inicial ni siquiera incluía participación del público. Según revela, él mismo pensaba elegir a los ganadores, pero un detalle inesperado lo hizo cambiar de plan: estaba cuidando su alimentación y no podía comer todos los desayunos participantes.

“Yo no iba a hacer que la gente votase, lo iba a votar yo mismo. Pero como estaba a dieta, dije: ‘Son demasiados desayunos para comer. Que lo decida la gente’”, contó entre risas.

Lo que vino después fue una explosión viral que ni él mismo anticipó. “Y a partir de ahí, mira la que se lió”, remató.

Ibai Llanos revela si Perú volverá a competir en el próximo torneo. Captura de TV - Amor y Fuego.

El papel de Perú en el torneo: el chicharrón se convirtió en embajador gastronómico mundial

Desde las primeras rondas, Perú se convirtió en uno de los países más activos y competitivos del torneo. La comunidad peruana, tanto dentro como fuera del país, impulsó ferozmente al chicharrón, que terminó coronándose campeón mundial.

El plato superó opciones de México, Colombia, España y Argentina, demostrando el enorme impacto de la gastronomía peruana en redes.

Ibai reconoció el entusiasmo peruano: “Los peruanos siempre están muy presentes en mis directos, siempre participan mucho”, comentó en varias transmisiones.

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Ibai ya entregó la ‘Sartén Dorada’

Durante su visita a Lima, Ibai fue entrevistado por el programa ‘Desvelados’, donde confirmó una de las noticias más esperadas: la Sartén Dorada ya fue entregada oficialmente en territorio peruano.

“Lo tengo todo grabado. Creo que se lo he entregado a una persona especial. Se podrá saber en dos o tres días”, declaró.

Aunque no quiso revelar el nombre, sí aseguró que la reacción del ganador fue de completa sorpresa.

“Yo creo que se impactó mucho porque no se lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varias opciones”, dijo.

Este misterio ha generado una ola de especulaciones en redes sociales peruanas, donde los usuarios intentan adivinar si el trofeo recayó en un chef, un influencer gastronómico o un popular restaurante local.

Ibai Llanos ya entregó la sartén de oro a un peruano.

¿Habrá otro Mundial de los Desayunos? Ibai responde

Con el éxito del torneo, la pregunta inevitable era si Ibai piensa repetir la dinámica. Y aunque reveló que está recibiendo presión de sus seguidores, por ahora prefiere mantener la calma.

“Me están diciendo: ‘Ibai, haz mundial de desayunos, haz mundial de postres también’. Y lo estoy pensando, pero de momento no. De momento voy a estar un poco más tranquilo”, afirmó.

Sin embargo, dejó entrever que la idea no está descartada. Más bien, parece estar madurando nuevos conceptos que podrían volver a poner a Latinoamérica en competencia.

“Se vienen más cositas”, dijo con una sonrisa cómplice.

Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo. Captura de TV - Amor y Fuego.

¿Volverá Perú a competir en un próximo torneo?

Aunque Ibai no anunció oficialmente una segunda edición, sí reconoció que Perú sería nuevamente protagonista si el torneo se repite.

El streamer tiene claro que la comunidad peruana es una de las más participativas de sus transmisiones, y el éxito del chicharrón —que se volvió tendencia global— es prueba de ello.

Por eso, cuando se le preguntó directamente si Perú estaría en el próximo torneo, Ibai no dudó: “Si hay otro mundial, Perú tiene que estar sí o sí”, declaró.

Además, expresó admiración por la variedad gastronómica local, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades: “Los peruanos tienen miles de platos increíbles. Si hago uno de postres, seguro también arrasan”, comentó.

