Perú

Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo

El streamer español explicó el origen del viral concurso gastronómico y adelantó si Perú volverá a competir tras ganar la Sartén Dorada.

Guardar
Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo. Willax TV: Amor y Fuego.

El streamer español Ibai Llanos volvió a generar expectativa entre sus seguidores peruanos tras revelar, durante su visita a Lima, cómo nació la idea del famoso Mundial de los Desayunos, el torneo gastronómico que convirtió al Perú en campeón mundial gracias al tradicional chicharrón. Además, el creador de contenido adelantó si el certamen tendrá una nueva edición y si nuestro país volverá a competir.

Su paso por Lima también dejó una gran revelación: la ‘Sartén Dorada’ ya fue entregada en secreto a un personaje peruano cuya identidad será revelada en los próximos días.

El origen del ‘Mundial de los Desayunos’: una idea improvisada que se volvió viral

Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego’, Ibai contó que el famoso torneo no nació como un proyecto ambicioso, sino como una manera de entretenerse durante un mes donde casi todo su equipo estaba de vacaciones.

“Es una idea que surge porque estaba en agosto con todo el mundo de vacaciones. Se me ocurrió hacer algo divertido para entretenerme durante agosto”, explicó.

Su idea inicial ni siquiera incluía participación del público. Según revela, él mismo pensaba elegir a los ganadores, pero un detalle inesperado lo hizo cambiar de plan: estaba cuidando su alimentación y no podía comer todos los desayunos participantes.

“Yo no iba a hacer que la gente votase, lo iba a votar yo mismo. Pero como estaba a dieta, dije: ‘Son demasiados desayunos para comer. Que lo decida la gente’”, contó entre risas.

Lo que vino después fue una explosión viral que ni él mismo anticipó. “Y a partir de ahí, mira la que se lió”, remató.

Ibai Llanos revela si Perú
Ibai Llanos revela si Perú volverá a competir en el próximo torneo. Captura de TV - Amor y Fuego.

El papel de Perú en el torneo: el chicharrón se convirtió en embajador gastronómico mundial

Desde las primeras rondas, Perú se convirtió en uno de los países más activos y competitivos del torneo. La comunidad peruana, tanto dentro como fuera del país, impulsó ferozmente al chicharrón, que terminó coronándose campeón mundial.

El plato superó opciones de México, Colombia, España y Argentina, demostrando el enorme impacto de la gastronomía peruana en redes.

Ibai reconoció el entusiasmo peruano: “Los peruanos siempre están muy presentes en mis directos, siempre participan mucho”, comentó en varias transmisiones.

Perú ganó el Mundial de Desayunos con el pan con chicharrón

Ibai ya entregó la ‘Sartén Dorada’

Durante su visita a Lima, Ibai fue entrevistado por el programa ‘Desvelados’, donde confirmó una de las noticias más esperadas: la Sartén Dorada ya fue entregada oficialmente en territorio peruano.

“Lo tengo todo grabado. Creo que se lo he entregado a una persona especial. Se podrá saber en dos o tres días”, declaró.

Aunque no quiso revelar el nombre, sí aseguró que la reacción del ganador fue de completa sorpresa.

“Yo creo que se impactó mucho porque no se lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varias opciones”, dijo.

Este misterio ha generado una ola de especulaciones en redes sociales peruanas, donde los usuarios intentan adivinar si el trofeo recayó en un chef, un influencer gastronómico o un popular restaurante local.

Ibai Llanos ya entregó la
Ibai Llanos ya entregó la sartén de oro a un peruano.

¿Habrá otro Mundial de los Desayunos? Ibai responde

Con el éxito del torneo, la pregunta inevitable era si Ibai piensa repetir la dinámica. Y aunque reveló que está recibiendo presión de sus seguidores, por ahora prefiere mantener la calma.

“Me están diciendo: ‘Ibai, haz mundial de desayunos, haz mundial de postres también’. Y lo estoy pensando, pero de momento no. De momento voy a estar un poco más tranquilo”, afirmó.

Sin embargo, dejó entrever que la idea no está descartada. Más bien, parece estar madurando nuevos conceptos que podrían volver a poner a Latinoamérica en competencia.

“Se vienen más cositas”, dijo con una sonrisa cómplice.

Ibai Llanos revela cómo nació
Ibai Llanos revela cómo nació el Mundial de los Desayunos y si Perú volverá a competir en el próximo torneo. Captura de TV - Amor y Fuego.

¿Volverá Perú a competir en un próximo torneo?

Aunque Ibai no anunció oficialmente una segunda edición, sí reconoció que Perú sería nuevamente protagonista si el torneo se repite.

El streamer tiene claro que la comunidad peruana es una de las más participativas de sus transmisiones, y el éxito del chicharrón —que se volvió tendencia global— es prueba de ello.

Por eso, cuando se le preguntó directamente si Perú estaría en el próximo torneo, Ibai no dudó: “Si hay otro mundial, Perú tiene que estar sí o sí”, declaró.

Además, expresó admiración por la variedad gastronómica local, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades: “Los peruanos tienen miles de platos increíbles. Si hago uno de postres, seguro también arrasan”, comentó.

Perú gana el ‘Mundial de
Perú gana el ‘Mundial de desayunos’ y Miraflores celebra con feria del pan con chicharrón hoy domingo - Miraflores

Temas Relacionados

Ibai LlanosMundial de los Desayunosperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

El congresista Héctor Ventura pidió mayor control en la frontera con Ecuador, postura que fue compartida por el excanciller Luis González Posada, quien destacó que la solución requiere reforzar todas las fronteras y coordinar acciones multilaterales ante la crisis migratoria

Perú declara en emergencia frontera

Suboficial pierde la vida en San Martín después de salvar a dos personas que fueron arrastradas por la corriente del río Sisa

El joven natural de Chiclayo falleció en el río Sisa luego de rescatar a dos personas atrapadas por la corriente. Tras lograr ponerlos a salvo, la fuerza del agua impidió su regreso y acabó sumergiéndolo bajo el agua

Suboficial pierde la vida en

Perú lidera el Pacífico Sur como la plataforma logística más eficiente de la región

El ministro de la Producción destacó que la modernización del Callao, la Ley de Zonas Económicas Especiales y la puesta en marcha del megapuerto de Chancay abren una etapa clave para atraer inversión, impulsar la industria y transformar la matriz productiva del país

Perú lidera el Pacífico Sur

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

El delantero argentino, de 41 años, atendió con respeto a los periodistas no bien concluyó el entrenamiento, en Lurín. Explicó que el tema de su adiós lo abordará pronto formalmente

Hernán Barcos se pronuncia por

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

El entrenador argentino manejaba un plan de trabajo a plasmar en el club para el próximo año, pero los directivos cortaron su gestión. “Las palabras se las lleva el viento”, lamentó

Carlos Desio, dolido por deslealtad
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú declara en emergencia frontera

Perú declara en emergencia frontera con Chile por crisis migratoria y piden extender medida a Tumbes y otras zonas: “Es una coladera”

Caso Betssy Chávez: Canciller viajará a Washington para pedir ante la OEA la revisión del Convención de Asilo de Caracas

Luis Arce Córdova regresa: PJ anula su segunda destitución y ordena a la JNJ reponerlo como fiscal supremo

Gobierno de José Jerí designa a Carlos Chávez-Taffur como nuevo embajador de Perú en Bolivia

TC decidirá en las próximas semanas si anula la condena de Pedro Castillo por conspiración

ENTRETENIMIENTO

Estas son las películas que

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Ricardo Arjona en Lima: cómo comprar entradas en preventa para su concierto en el Estadio Nacional

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Janet Barboza se enfrenta a expareja de Dayanita en vivo: “¿Te aprovechaste de ella?”

Las series más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Hernán Barcos se pronuncia por

Hernán Barcos se pronuncia por primera vez acerca de su salida de Alianza Lima: “Cuando estemos en un lugar organizado hablaremos tranquilos”

Carlos Desio, dolido por deslealtad de Cienciano en Liga 1 2025: “Puse la cara por el club; hicimos resurgir a Christian Cueva”

Reimond Manco apuntó contundente motivo que perjudicó a Alianza Lima: “Salir de fiesta cag... al equipo”

Adriana Barrón ganó medalla de oro: velerista conquistó los Juegos Bolivarianos 2025

Palmeiras y Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2025: ¿Cómo trabajan los clubes brasileños y por qué el scouting es clave en su éxito?