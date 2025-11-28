Gobernador regional de Tacna pide a José Jerí declara en emergencia la frontera con Chile debido a migración irregular

La frontera entre Perú y Chile viven uno de sus momentos más álgidos .Foto: La Gran Sala de Noticias / ATV

Decenas de migrantes se encuentra en la Línea Concordia, entre Perú y Chile, intentando recibir atención en el complejo fronterizo de Migraciones, en Tacna. Esta movilización masiva comenzó cuando el candidato presidencial chileno, José Antonio Kast, advirtió que si ganaba las elecciones, fomentaría la expulsión de extranjeros en situación irregular.

A esta situación álgida se suma la declaración del gobernador regional del departamento en controversia, Luis Ramón Torres, quien solicitó se declare en emergencia la zona de la frontera de las provincias de Tacna y Tarata. La autoridad aseguró que debido “al crecimiento de los problemas migratorios; esta medida es fundamental para poder hacer frente a la situación y garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra población”.

También pidió que el Ejército apoye la presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) en temas logísticos para “reforzar el control territorial, prevenir y evitar el ingreso de migrantes indocumentados”. De esta manera, su gestión busca evitar bloqueos de las vías de comunicación o que se afecte el libre tránsito entre ambas naciones.

Los migrantes esperan ue se les permita el pase a Perú. - Crédito: Facebook

Finalmente, solicitó que la Cancillería de Perú envíe una nota diplomática a su homólogo chileno para expresar la “preocupación del Estado peruano por la situación migratoria en la frontera” y sobre la necesidad de adoptar acciones en conjunto en la zona.

Estado de emergencia

Semanas atrás, el presidente del Perú, José Jerí, anunció que se iba a declarar en emergencia todas las provincias que pertenecen a la frontera del país para frenar la llegada irregular de migrantes.

Asimismo, comunicó que intensificará la vigilancia en los puntos limítrofes a través de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la entidad de Migraciones. Según la autoridad, se buscará “redoblar esfuerzos en la vigilancia” e incrementar los controles de identidad para asegurar la seguridad en territorio nacional.

Los migrantes en situación irregular no permiten el paso de los vehículos en la zona frtonteriza. Crédito: Facebook

En los últimos días, decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, han intentado ingresar a Perú por la frontera sur. El gobernador regional de Tacna informó que grupos de hasta 80 personas, incluidos menores de edad, permanecen varados en territorio chileno, lo que ha ocasionado el bloqueo de vías de acceso y largas filas de vehículos en ambos lados de la frontera. Advirtió que la situación “podría agravarse en los próximos días” y remarcó la urgencia de la declaración de emergencia, solicitada de forma formal al Ejecutivo.

El gobernador también anunció la movilización de recursos propios, incluyendo vehículos especiales y unidades equipadas con comunicación satelital, para fortalecer el patrullaje. Además, la Aduana apoyará con más vehículos para los operativos policiales mientras se emite el decreto supremo.

Las autoridades locales, junto a la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, tienen reuniones diarias en la línea fronteriza para organizar acciones inmediatas. Se ha dispuesto el refuerzo del puesto de salud en Complejo Santa Rosa, sumando médicos, enfermeras y ambulancias, debido a la presencia de menores entre los migrantes. Torres recalcó que esta crisis migratoria ya se vivió en periodos anteriores y que existe experiencia previa en la gestión de emergencias de esta naturaleza.