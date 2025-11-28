Perú

Fatal accidente en Áncash: muere consejero regional de Huaylas en la vía Huaraz - Caraz

Chang Berly Milla Ponce deja cuatro menores en la orfandad. El alcalde, regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaylas rindieron un homenaje póstumo

Gobierno Regional de Áncash y Municipalidad Provincial de Huaylas declaran duelo provincial

El fallecimiento de Chang Berly Milla Ponce, consejero regional por la provincia de Huaylas, ha causado una fuerte conmoción en la población y entre las autoridades de la región Áncash. Durante la madrugada de este jueves, la autoridad perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Huaraz-Caraz, a la altura del fundo El Milagro.

Según información policial, el incidente se produjo cuando la camioneta en la que viajaba, con placa AWX-762, se despistó y salió de la vía, terminando completamente destruida fuera de la carretera. El impacto resultó fatal para Milla Ponce, quien fue trasladado aún con signos vitales al Hospital San Juan de Dios de Caraz. Sin embargo, los médicos confirmaron su deceso debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

“Él no viajaba solo. Hay dos personas más que han estado con él. Ellos no están, han desaparecido. Supuestamente, están indagando, nosotros sabemos quiénes son, pero queremos que nos den cara”, manifestó su esposa.

Chang Berly Milla Ponce pierde la vida en un accidente en la carretera Huaraz-Caraz

Asimismo, señaló que sus acompañantes no le brindaron los primeros auxilios y ahora están no habidos. La trágica noticia ha generado una profunda consternación entre los habitantes y autoridades locales, especialmente en el Callejón de Huaylas.

La pareja también precisó que otra persona que iba a bordo de su camioneta lo encontró en medio de la pista y lo auxilió, pero no fueron sus supuestos acompañantes que le ayudaron. El joven deja cuatro menores en la orfandad.

Profunda conmoción en Áncash por la muerte del consejero regional Chang Berly Milla Ponce

Investigan accidente de tránsito

El Gobierno Regional de Áncash difundió un mensaje de condolencias y confirmó el deceso del joven. Además, la entidad extendió su solidaridad a los familiares y amigos del funcionario.

“Su partida deja un vacío irreparable en la representación regional y en quienes valoraron su dedicación y compromiso con Áncash”, se lee.

Por su parte, el Ministerio Público y la Policía Nacional han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias precisas del accidente. Autoridades policiales permanecen a la espera de los resultados de los peritajes, con el objetivo de esclarecer las causas del despiste que terminó con la vida del representante regional.

Chang Berly Milla Ponce era reconocido en la provincia de Huaylas por su constante trabajo a favor de la comunidad y por su presencia en diferentes actividades públicas y proyectos sociales.

Hasta el momento, no se han reportado otros heridos como consecuencia del siniestro.

Banderas a media asta y un sentido homenaje marcaron el duelo provincial en Huaylas tras la muerte del consejero regional Chang Berly Milla Ponce, cuyo deceso en un accidente generó profunda conmoción en Áncash.

Duelo provincial

El alcalde, regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaylas rindieron un homenaje póstumo a Chang Berly Milla Ponce, consejero provincial fallecido recientemente. En señal de duelo, las autoridades participaron en el izamiento del pabellón nacional y de la ciudad a media asta, durante una ceremonia encabezada por el burgomaestre.

Mediante el Decreto de Alcaldía N° 0011-2025-MPHy, se declaró duelo provincial laborable del 28 al 30 de noviembre de 2025. Milla Ponce ejercía su mandato como consejero regional para el periodo 2023-2026, y su pérdida ha generado hondo pesar entre la comunidad.

Canales de emergencia

  • Línea de emergencia 105 (Policía Nacional del Perú): Para reportar accidentes de tránsito y solicitar apoyo inmediato en el lugar del siniestro.
  • Bomberos (número 116): Para actuaciones relacionadas con rescate de personas, incendios o emergencias médicas.
  • Samu (106): Servicio de Atención Médica de Urgencia para casos que requieren atención sanitaria prehospitalaria.

