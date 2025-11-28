Perú

Luigui Carbajal confirma vasectomía tras ampay en hotel de Lince: “Es para cuidar a mi esposa”

El exintegrante de Skándalo negó que esté respondiendo a presiones externas y afirmó que lo hace “para cuidar” a su pareja

El cantante aseguró que la intervención fue conversada con su esposa y no tiene relación con el reciente ampay en Lince. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Luigui Carbajal volvió a sorprender luego del reciente ampay difundido por el programa de Magaly Medina, donde se le vio ingresando a un hotel de Lince sin la compañía de su esposa. Las imágenes generaron controversia inmediata y multiplicaron las especulaciones, especialmente porque el cantante intentó explicar su presencia en el lugar asegurando, de manera inesperada, que había acudido allí únicamente para realizar una entrevista virtual para un pódcast.

La versión dejó más preguntas que respuestas, pero también abrió la puerta a una noticia que él mismo confirmó poco después: su decisión de someterse a una vasectomía. El anuncio tomó por sorpresa a muchos, especialmente porque se dio en medio del escándalo.

Pero para el exintegrante de Skándalo, la intervención no tiene nada que ver con su exposición pública reciente. Según afirma, es un paso que ya había conversado tiempo atrás con su esposa, Diana García, con quien tiene una hija pequeña.

Cantante se pronuncia tras ampay
Cantante se pronuncia tras ampay y revela decisión médica definitiva: “Ya no quiero más hijos”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

“Ya se había conversado”

En diálogo con ‘América Hoy’, el cantante expresó con seguridad que se trata de una decisión pensada, madura y enfocada en el bienestar de su familia.

Es un tema de responsabilidad y también cuidado a mi esposa. Yo creo que hacer este tipo de intervenciones hacia el varón es para cuidar a la esposa, para que también se deje de cuidar y limpie su organismo”, declaró, recalcando que la prioridad en este momento es garantizar que su pareja pueda reducir la carga física que implican otros métodos anticonceptivos.

A sus 44 años, Luigui enfatizó que ya no desea tener más hijos y que esta cirugía forma parte de una etapa de estabilidad y proyección familiar. Aunque algunos usuarios y comentaristas insinuaron que la decisión podría tratarse de una especie de “castigo” o respuesta al escándalo mediático, él lo negó tajantemente.

Según explicó, la vasectomía fue una conversación iniciada meses atrás, antes del ampay y antes de cualquier controversia pública.El procedimiento, además, se realizará en el sur de Lima como parte de una campaña para la que fue contratado, lo que también facilitó que tomara finalmente la decisión. Para él, hacerlo ahora es simplemente el cierre de un proceso conversado en casa y asumido con responsabilidad.

Cantante se pronuncia tras ampay
Cantante se pronuncia tras ampay y revela decisión médica definitiva: “Ya no quiero más hijos”. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

El ampay en el hotel de Lince

El reciente escándalo volvió a poner a Carbajal en el foco, especialmente porque su versión del ampay se convirtió en uno de los momentos más comentados del espectáculo local. Mencionó que ingresó al hotel únicamente para poder participar de una entrevista virtual con mejor iluminación y conexión, una explicación que generó incredulidad en redes sociales y fue duramente criticada por Magaly Medina, quien cuestionó abierta y directamente la veracidad de ese argumento.

Aun así, Luigui insiste en que su ingreso no tuvo ninguna connotación oculta, y que no cometió ninguna falta hacia su esposa. Para él, el ruido mediático es parte del mundo del espectáculo, pero su vida familiar sigue intacta pese a las especulaciones.

Luigui Carbajal es captado en
Luigui Carbajal es captado en hotel y su explicación genera más dudas que respuestas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Ah, fui a grabar un pódcast. Bueno, un pódcast de un amigo de Sullana… No, de Sechura, perdón, mi amigo Koki Morales, y me citó a ese lugar para poder hacer una grabación”.

Luigui Carbajal es captado en hotel y su explicación genera más dudas que respuestas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Ante la sorpresa del reportero, este insistió: “¿Un pódcast en un hotel?”, a lo que el músico ratificó su respuesta y aseguró que su esposa estaba enterada. Dijo con firmeza: “No, no, entré solo… Yo grabé ese día ahí. Ella sabe que estuve grabando”.

Luigui Carbajal es captado en
Luigui Carbajal es captado en hotel y su explicación genera más dudas que respuestas. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Luigui CarbajalRocío GarcíaAmérica hoyperu-entretenimiento

