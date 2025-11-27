Perú

Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

La figura de la farándula y los emblemáticos cantores de Navidad se unen en un evento sin precedentes

Susy Díaz y Los Toribianitos
Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

La llegada de la Navidad contará este año con una agenda renovada en la ciudad de Lima, gracias a la primera edición de la Feria Panetón. El evento se realizará el 20 y 21 de diciembre en el Parque de la Exposición y reunirá a figuras clave del espectáculo y la música peruana. Susy Díaz, ícono popular, y los emblemáticos cantores de Los Toribianitos compartirán escenario en una propuesta inédita que suma tradición y entretenimiento para familias, niños y adultos.

La iniciativa busca ofrecer una experiencia completa con presentaciones en vivo, una amplia selección de productos navideños y espacios diseñados para el esparcimiento. El público podrá encontrar, en único lugar, actividades lúdicas, platos típicos y propuestas para la compra de regalos, además de participar del tradicional encendido del árbol navideño y acercarse a los artistas destacados de la temporada. Las entradas para cada jornada ya están disponibles a la venta y la organización apunta a consolidarlo como un clásico de fin de año.

¿Cuál es el precio de las entradas?

El ingreso a la Feria Panetón tiene un valor de 10 soles por día. Existe una promoción especial para quienes desean asistir a ambas jornadas, permitiendo adquirir 2 entradas por 15 soles. El sistema de preventa facilita la accesibilidad e incentiva la asistencia de familias completas, quienes encontrarán múltiples propuestas pensadas para niños, adultos y adultos mayores.

Susy Díaz y Los Toribianitos
Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

¿Cuáles son las actividades de la Feria Panetón?

El evento concentra una serie de actividades orientadas a la celebración navideña en todas sus formas. Destaca la gran feria de regalos, donde los visitantes encontrarán productos y obsequios especiales. Una estación de envoltura permitirá personalizar envíos y paquetes en el propio recinto. Los niños tendrán la oportunidad de conocer a Papá Noel, mientras exploran zonas con juegos, manualidades, inflables y juegos mecánicos.

Entre los momentos más esperados se encuentra el gran encendido del árbol navideño, que reunirá a los asistentes en una ceremonia simbolizando el inicio de la temporada festiva. Habrá activaciones de marcas, distribución de regalos y premios, además de concursos abiertos al público. Para los amantes de la gastronomía tradicional, estará disponible la Pavifería, dedicada a especialidades cárnicas propias de la festividad.

Susy Díaz y Los Toribianitos
Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

¿Qué restaurantes estarán en la feria?

Los asistentes accederán a una propuesta culinaria variada y de calidad, con presencia de algunos de los restaurantes más reconocidos de la capital. El Chinito, especialista en sánguches de cerdo; Edo, con opciones de comida japonesa; Tori y Café A Bistró, que suman alternativas contemporáneas y cafetería; Doomo Saltado, referencia en fusión peruana; y Big Boy, que ofrecerá opciones para el público infantil y juvenil. Cada uno presentará un menú exclusivo para la ocasión, adaptado al espíritu navideño y con platos para todos los gustos.

¿Qué artistas se presentarán?

El programa artístico de la feria se distribuye en dos días, con una cartelera variada.

El sábado 20 de diciembre destaca la presentación de Daniela Darcourt, reconocida voz de la salsa peruana, junto a Los Toribianitos, La Nueva Invasión y Los Arlequines. Durante esta fecha también se realizarán clases de cocina y espectáculos con temática navideña.

Susy Díaz y Los Toribianitos
Susy Díaz y Los Toribianitos juntos por Navidad: fecha y lugar de la Feria Panetón

El domingo 21 de diciembre el turno será para Susy Díaz, quien compartirá evento con Los Toribianitos, repitiendo así la dupla principal. Completan la jornada Bareto y Camagüey, agrupaciones que suman géneros tropicales y caribeños. Esa tarde se repetirán clases de cocina y shows alusivos a la festividad, con dinámicas y sorpresas.

La Feria Panetón presenta, en esta edición, dos jornadas llenas de música, gastronomía y ambiente navideño listas para instalarse como referente en la agenda cultural limeña.

