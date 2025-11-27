Perú

Ofrecen más de 4 mil empleos en gran Feria Laboral del MTPE en Trujillo

La jornada reúne empresas, asesoría y servicios gratuitos para quienes buscan nuevas oportunidades en La Libertad

Guardar
El Ministerio de Trabajo lanza
El Ministerio de Trabajo lanza feria con más de 4.000 empleos en Trujillo - MTPE

Más de 4.000 empleos estarán disponibles este viernes 28 de noviembre en la Feria Laboral Trujillo organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el Complejo Chan Chan, ubicado en la Av. América Sur 1753. El evento reunirá a más de 150 empresas participantes del sector privado y contará con la colaboración de diversas instituciones públicas, en una jornada que busca acercar oportunidades laborales a la población de la región La Libertad.

Importancia y objetivos de la feria

El MTPE, a través de su titular Óscar Fernández Cáceres, resaltó que la feria representa una acción conjunta entre el Estado y el sector privado para impulsar la empleabilidad en la región. “Nuestro objetivo es acercar oportunidades reales de trabajo a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y poblaciones vulnerables. Esta feria es una muestra del compromiso del Estado y del sector privado para promover empleos formales y de calidad”, afirmó el ministro, según la nota de prensa del MTPE. La iniciativa forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la inserción laboral y descentralizar los servicios de empleo en todo el país.

El Ministerio de Trabajo lanza
El Ministerio de Trabajo lanza feria con más de 4.000 empleos en Trujillo - MTPE

Detalles logísticos del evento

La Feria Laboral del MTPE se realizará el viernes 28 de noviembre, desde las 9:00 a. m. hasta las 16:00, en el Complejo Chan Chan, en la Av. América Sur 1753, Trujillo. El evento está dirigido a jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes podrán postular a las vacantes ofrecidas por empresas de distintos sectores económicos. La articulación con el Gobierno Regional de La Libertad refuerza el alcance de la feria y su impacto en la comunidad local.

Empresas participantes y vacantes ofrecidas

Más de 150 empresas privadas participarán en la feria, ofreciendo en conjunto más de 4.000 puestos de trabajo. Las vacantes abarcan una amplia gama de sectores económicos, lo que amplía las posibilidades de inserción laboral para los asistentes. El MTPE destacó que la presencia de este número de empresas refleja el interés del sector privado en contribuir a la generación de empleo formal y de calidad en la región.

El Ministerio de Trabajo lanza
El Ministerio de Trabajo lanza feria con más de 4.000 empleos en Trujillo - MTPE

Servicios gratuitos y asesoría para postulantes

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a servicios gratuitos de asesoría para la elaboración del currículum vitae, preparación para entrevistas de trabajo y obtención del Certificado Único Laboral (CUL), un documento indispensable para postular a diversos puestos laborales. Además, el MTPE ofrecerá orientación en materia de promoción del empleo, desarrollo de capacidades y fomento del autoempleo, facilitando así el proceso de inserción laboral para los participantes.

Rutas de atención y perfiles beneficiados

La feria contará con siete rutas de atención diseñadas para responder a las necesidades de distintos perfiles: buscadores de empleo, jóvenes estudiantes, personas en proceso de inserción laboral, autoempleados, empleadores y empresas. Asimismo, el público tendrá la oportunidad de conocer los productos y servicios de 35 emprendimientos locales, lo que fomenta el desarrollo de iniciativas propias y el autoempleo en la región.

Participación de entidades públicas y beneficios complementarios

El evento también reunirá a especialistas de entidades públicas como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Estas instituciones brindarán orientación y facilitarán trámites, así como el acceso a beneficios complementarios para los asistentes, fortaleciendo la articulación interinstitucional en favor del empleo.

Impacto regional y estrategia de descentralización

La realización de la Feria Laboral en Trujillo responde a la estrategia del MTPE de descentralizar la atención y mejorar la conexión entre empresas y buscadores de empleo en todas las regiones del país. El ministro Fernández Cáceres remarcó que este tipo de iniciativas buscan beneficiar especialmente a jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables, en coordinación con el Gobierno Regional de La Libertad. La presencia de más de 150 empresas y la oferta de miles de vacantes refuerzan el compromiso de las autoridades y el sector privado con la reactivación económica y la generación de empleo formal en la región.

Temas Relacionados

Feria Laboral TrujilloMinisterio de Trabajo y Promoción del EmpleoÓscar Fernández CáceresEmpleo formalLa LibertadInserción laboralperu-noticias

Más Noticias

Trabajadores CAS exigen al Congreso aprobar gratificación y CTS antes de Navidad

Funcionarios públicos demandan al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, la inclusión de la segunda votación sobre beneficios laborales en la agenda parlamentaria

Trabajadores CAS exigen al Congreso

Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán es el mejor jugador que dirigió: “Es de otro planeta, pensaba que era Maradona con 18 años”

El técnico argentino compartió con la ‘Foquita’ en Alianza Lima, y destacó las cualidades y personalidad del futbolista peruano

Gustavo Costas señaló que Jefferson

Pedro Castillo EN VIVO: PJ anuncia su decisión contra el expresidente por el golpe de Estado

Juicio oral contra el golpista y sus cómplices acabó tras 8 meses de audiencias. Sala Penal Especial podría condenarlos por rebelión o conspiración

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Lita Pezo confesó su curioso consuelo tras perder en Viña del Mar: “Me comí una salchipapa”

La cantante peruana reconoció que presentarse en Viña del Mar ha sido de sus más grandes logros, sin embargo tuvo una curiosa reacción

Lita Pezo confesó su curioso

Ascenso Docente 2025: ¿Cuándo publicará el Minedu los resultados de la Prueba Nacional?

Los maestros que participaron del examen de la Etapa Nacional contestaron 60 preguntas en 3 horas. Los postulantes podrán cuestionar los resultados obtenidos y el Minedu tendrá un tiempo determinado para dar una respuesta

Ascenso Docente 2025: ¿Cuándo publicará
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Pedro Castillo EN VIVO: PJ anuncia su decisión contra el expresidente por el golpe de Estado

Congreso inhabilita por 10 años a Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, por su rol en el fallido golpe de Estado

Martín Vizcarra lanza video tras condena de 14 años de prisión: “Ellos deberían estar presos y están gozando del dinero robado”

Rutas de Lima compromete la seguridad de la población al abandonar concesión, asegura la MML

Sentencia contra Pedro Castillo: Congresista Jaime Quito afirma que “sectores se unieron para sacar al presidente”

ENTRETENIMIENTO

Fotos y videos de Dua

Fotos y videos de Dua Lipa en San Marcos: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

“Tremenda conchuda”: Magaly Medina arremete contra Tilsa Lozano por tildar de ‘Cuernejo’ a Silvia Cornejo

Karla Bacigalupo defiende a diseñadores peruanos de críticas por sus vestuarios: “Estoy orgullosa de llevar sus creaciones”

Natalie Vértiz celebra junto a su nana: “Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones”

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

DEPORTES

Gustavo Costas señaló que Jefferson

Gustavo Costas señaló que Jefferson Farfán es el mejor jugador que dirigió: “Es de otro planeta, pensaba que era Maradona con 18 años”

Se reveló pelea entre Paolo Guerrero y Guillermo Enrique en Alianza Lima: “Hubo un encontrón en un partido de práctica”

Horacio Bastit confirmó llegada de nuevo refuerzo a Regatas Lima y explicó abrupto despido de ‘MC’ Daubendiek en la Liga Peruana de Vóley

Agenda de los Juegos Bolivarianos de hoy, jueves 27 de noviembre de 2025: todos los atletas peruanos que competirán durante el día

Pedro García hizo fulminante crítica a Alianza Lima tras salida de Hernán Barcos: “Era una cantina y ahora no quieren profesionalismo”