Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe.

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó duramente al exfutbolista Jefferson Farfán y al exchico reality Mario Irivarren por exponer anécdotas sobre su relación pasada con la modelo Ivana Yturbe en el pódcast “La Manada”. El episodio, que reunió a ambos en una conversación donde revivieron recuerdos de su vínculo con Yturbe, generó polémica al tocar temas personales de una figura que, en la actualidad, tiene una vida familiar alejada de la farándula.

Según Magaly TV, La Firme, Medina señaló que el acto de mencionar situaciones privadas del pasado carece de necesidad y respeto ante la posición presente de la modelo. "No es necesario porque todos lo entendemos. ¿Era indispensable en ese pódcast que se tocara a una persona que forma parte del pasado de ellos y que ya está en otro momento de su vida?“, manifestó Medina.

Durante la reciente edición del pódcast, Farfán y Irivarren rememoraron una anécdota en la que la protagonista fue Ivana Yturbe, sin mencionar su nombre de forma directa. Esta hecho que ya forma parte del pasado significó un malentendido entre ambos en su momento, el cual en la entrevista no dudaron en bromear al respecto. Para la periodista, este tipo de comentarios en un espacio público es impropio cuando la persona aludida ha establecido una nueva etapa, lejos del espectáculo.

La crítica de Magaly Medina se centró en que pese a que Jefferson y Mario no dieron el nombre de la modelo, es evidente saber de quién se trata. Para ella, es una falta de ética y caballerosidad por parte de los conductores del pódcast, quienes, a su juicio, deberían haber evitado referirse a relaciones pasadas que involucran a terceras personas que hoy están fuera del foco mediático.

“Por un mínimo de respeto, te olvidas y no estás hablando como si estuvieras en el baño de un bar o una cantina vanagloriándote de conquistas anteriores“, declaró la conductora en Magaly TV, La Firme.

Yturbe, quien consolidó su vida al formar una familia con el futbolista Beto Da Silva, ha mantenido el perfil bajo en cuanto a su vida personal. Medina recalcó esta situación y reclamó que los protagonistas del pódcast insistan en exponer episodios del pasado. “Están hablando de una señora casada con una familia feliz, cosa que ninguno de ellos tiene hasta el momento”, sostuvo la periodista, remarcando la diferencia de situaciones entre Yturbe y sus exparejas.

Otro de los puntos que Magaly Medina resaltó es la disonancia ética al comparar la actitud de Farfán con la de otros invitados, específicamente cuando el esposo de Yturbe, Beto Da Silva, participó en el pódcast del futbolista. "En el pódcast de Farfán tuvieron al esposo de esta señora, lo trataron con respeto y todo, pero después usan a las personas e irrespetan de una manera terrible“, mencionó la conductora de ATV.

Pide más criterio

La presentadora no solo dirigió su reclamo contra los hechos narrados, sino contra la actitud general de los protagonistas. "Si uno empezó sin criterio a mencionar la anécdota, el otro debió ser criterioso y decirle que no contara esa historia porque involucra a una señora que no está aquí y de la que no debemos hablar“, indicó Medina, quien cuestionó el rol de Farfán e Irivarren ante la responsabilidad de comunicar frente a una audiencia pública.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe estuvieron por cuatro años.

La periodista sugirió que Farfán e Irivarren pudieron mantener esas anécdotas en el ámbito privado, en vez de hacerlo público a través de un medio digital. "Pudieron contársela una vez que terminaron de hacer su streaming, sin involucrar a gente que ya no tiene nada que ver con ellos“, insistió Medina acerca del alcance e impacto que pueden tener las historias ventiladas en espacios contemporáneos como los pódcast.