Perú

Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe

La conductora Magaly Medina lanzó fuertes cuestionamientos contra Jefferson Farfán y Mario Irivarren luego de que ambos recordaran anécdotas pasadas con Ivana Yturbe en un pódcast, señalando que la modelo ya lleva una vida alejada de la exposición pública.

Guardar
Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de pasado con Ivana Yturbe. Magaly TV La Firme

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó duramente al exfutbolista Jefferson Farfán y al exchico reality Mario Irivarren por exponer anécdotas sobre su relación pasada con la modelo Ivana Yturbe en el pódcast “La Manada”. El episodio, que reunió a ambos en una conversación donde revivieron recuerdos de su vínculo con Yturbe, generó polémica al tocar temas personales de una figura que, en la actualidad, tiene una vida familiar alejada de la farándula.

Según Magaly TV, La Firme, Medina señaló que el acto de mencionar situaciones privadas del pasado carece de necesidad y respeto ante la posición presente de la modelo. "No es necesario porque todos lo entendemos. ¿Era indispensable en ese pódcast que se tocara a una persona que forma parte del pasado de ellos y que ya está en otro momento de su vida?“, manifestó Medina.

Magaly Medina critica a Mario
Magaly Medina critica a Mario Irivarren y a Jefferson Farfán por hablar de Ivanna Yturbe.

Durante la reciente edición del pódcast, Farfán y Irivarren rememoraron una anécdota en la que la protagonista fue Ivana Yturbe, sin mencionar su nombre de forma directa. Esta hecho que ya forma parte del pasado significó un malentendido entre ambos en su momento, el cual en la entrevista no dudaron en bromear al respecto. Para la periodista, este tipo de comentarios en un espacio público es impropio cuando la persona aludida ha establecido una nueva etapa, lejos del espectáculo.

La crítica de Magaly Medina se centró en que pese a que Jefferson y Mario no dieron el nombre de la modelo, es evidente saber de quién se trata. Para ella, es una falta de ética y caballerosidad por parte de los conductores del pódcast, quienes, a su juicio, deberían haber evitado referirse a relaciones pasadas que involucran a terceras personas que hoy están fuera del foco mediático.

“Por un mínimo de respeto, te olvidas y no estás hablando como si estuvieras en el baño de un bar o una cantina vanagloriándote de conquistas anteriores“, declaró la conductora en Magaly TV, La Firme.

Mario Irivarren sin roches con
Mario Irivarren sin roches con Jefferson Farfán: lo invita a su programa y promete contar una anécdota secreta

Yturbe, quien consolidó su vida al formar una familia con el futbolista Beto Da Silva, ha mantenido el perfil bajo en cuanto a su vida personal. Medina recalcó esta situación y reclamó que los protagonistas del pódcast insistan en exponer episodios del pasado. “Están hablando de una señora casada con una familia feliz, cosa que ninguno de ellos tiene hasta el momento”, sostuvo la periodista, remarcando la diferencia de situaciones entre Yturbe y sus exparejas.

Otro de los puntos que Magaly Medina resaltó es la disonancia ética al comparar la actitud de Farfán con la de otros invitados, específicamente cuando el esposo de Yturbe, Beto Da Silva, participó en el pódcast del futbolista. "En el pódcast de Farfán tuvieron al esposo de esta señora, lo trataron con respeto y todo, pero después usan a las personas e irrespetan de una manera terrible“, mencionó la conductora de ATV.

Pide más criterio

La presentadora no solo dirigió su reclamo contra los hechos narrados, sino contra la actitud general de los protagonistas. "Si uno empezó sin criterio a mencionar la anécdota, el otro debió ser criterioso y decirle que no contara esa historia porque involucra a una señora que no está aquí y de la que no debemos hablar“, indicó Medina, quien cuestionó el rol de Farfán e Irivarren ante la responsabilidad de comunicar frente a una audiencia pública.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe
Mario Irivarren e Ivana Yturbe estuvieron por cuatro años.

La periodista sugirió que Farfán e Irivarren pudieron mantener esas anécdotas en el ámbito privado, en vez de hacerlo público a través de un medio digital. "Pudieron contársela una vez que terminaron de hacer su streaming, sin involucrar a gente que ya no tiene nada que ver con ellos“, insistió Medina acerca del alcance e impacto que pueden tener las historias ventiladas en espacios contemporáneos como los pódcast.

Temas Relacionados

Magaly MedinaMario IrivarrenJefferson FarfánIvana Yturbeperu-entretenimiento

Más Noticias

Joven estudiante pierde semanas de avance en su tesis tras el robo de su laptop mientras atendía su panadería en Tarapoto

Según la agraviada, los sujetos habrían merodeado el local por casi una semana, aguardando el momento preciso para llevarse la computadora portátil que usaba para estudiar sin ser descubiertos

Joven estudiante pierde semanas de

Mujer intentó ingresar drogas en sus partes íntimas a penal de Puerto Maldonado

Una mujer de treinta y cinco años fue intervenida por agentes del INPE en el penal de Puerto Maldonado, Madre de Dios, cuando intentó ingresar marihuana y pastillas ocultas en sus partes íntimas durante el control de visitas

Mujer intentó ingresar drogas en

Adiós a los improvisados, menos los del Congreso: publican ley que sube la valla en ministerios y municipios, pero no para congresistas

Con la nueva Ley Nº 32507, un congresista con 5 años cumplidos y título universitario alcanzaría los requisitos para gerente regional, director regional o gerente municipal en municipios grandes. No le alcanzaría para viceministro, a menos que haya tenido dos mandatos

Adiós a los improvisados, menos

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025: “Que las normas sean claras y verificables”

A una semana de haber terminado el certamen de belleza, la reina peruana rompió su silencio y dio su punto de vista ante las críticas

Karla Bacigalupo se pronuncia tras

Campaña veterinaria para este sábado 29 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta iniciativa tiene como objetivo proteger la salud de las mascotas y de la comunidad, prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas, fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a servicios veterinarios gratuitos para quienes más lo necesitan

Campaña veterinaria para este sábado
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo EN VIVO: PJ

Pedro Castillo EN VIVO: PJ dicta hoy sentencia contra el expresidente por el golpe de Estado

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

¿Quién es Carlos Torres Caro, el abogado expulsado del hemiciclo por insultar a congresistas?: su trayectoria y rol en la política peruana

Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra irá a Barbadillo: así es la “cárcel de los expresidentes” que lo recibirá como su quinto inquilino

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo se pronuncia tras

Karla Bacigalupo se pronuncia tras polémica en Miss Universo 2025: “Que las normas sean claras y verificables”

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Dua Lipa comparte inéditas fotos de su paso por Lima y los ensayos con Mauricio Mesones

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Karina Rivera rompe en llanto al recordar su reemplazo por María Pía: “Me cambiaron sin avisar, caí al piso y lloré a mares”

DEPORTES

Flamengo vs Palmeiras: día, hora

Flamengo vs Palmeiras: día, hora y canal TV en Perú de la final de la Copa Libertadores 2025

Diego Penny pidió no hacer una novela sobre la salida de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se fue Messi de Barcelona y no pasó nada”

Hernán Barcos no va más en Alianza Lima: ¿jugará las semifinales con Sporting Cristal por la Liga 1 2025?

Se filtró el plan de Alianza Lima con Hernán Barcos tras confirmar su salida después de 5 años

Esposa de Hernán Barcos rompió su silencio y defendió con todo al delantero de Alianza Lima: “Siempre del lado correcto”