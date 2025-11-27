Perú

Madre pide ayuda para salvar a su hija con leucemia: busca viajar a España ante demoras en el sistema de salud de Perú

Desde las afueras del Hospital del Niño de San Borja, la mujer señaló que los mismos médicos le habrían recomendado llevar a su niña a Europa en busca de un transplante de médula ósea


Niña con leucemia necesita urgente un trasplante de médula | Video: ATV Noticias

Un llamado a la solidaridad fue lanzado este jueves desde los exteriores del Hospital del Niño de San Borja (INSN), donde la señora Laura enfrenta el desafío más grande de su vida: buscar una oportunidad de cura para su única hija, Valentina, una adolescente de 14 años que lucha contra una forma agresiva de leucemia.

Valentina padece leucemia mieloide aguda, enfermedad que, según explicaron los médicos a la familia, es la más agresiva dentro de este tipo de cáncer. Su caso reviste gravedad adicional porque presenta un factor de riesgo alto, el denominado FLT3, y una condición congénita que han complicado el tratamiento.

Actualmente, Valentina permanece internada bajo quimioterapia de 24 horas, mientras su madre, visiblemente afectada, advierte el desgaste emocional y físico de la situación: “Hace 15 días supimos el diagnóstico. Todo ha cambiado drásticamente”, relató Laura a ATV Noticias. La menor requiere transfusiones constantes de plaquetas y sangre, lo que ha permitido controlar síntomas como petequias y llagas.

En Perú no existen bancos de médula ósea ni la posibilidad de realizar este tipo de trasplante especializado, asegura la madre. Los médicos mismos le habrían recomendado que, una vez estabilizada, la adolescente sea trasladada a España o Italia, donde el procedimiento puede realizarse en un plazo más corto.

Madre pide ayuda para su
Madre pide ayuda para su hija de 14 años con leucemia | Foto captura: ATV

El SIS está cubriendo los gastos médicos actuales, pero los costos de un viaje internacional, el acceso a un hospital especializado y la estancia en el extranjero resultan inalcanzables para la madre, quien apela a la solidaridad: “Lo que yo pido es ayuda para recolectar los boletos y saber adónde llegar. No tengo ONGs ni contactos en esos países. Mi meta es encontrar una guía y apoyo concreto para que mi hija reciba el tratamiento que necesita”, explicó Laura.

Los planes y sueños de la familia se vieron truncados en apenas un mes y medio, cuando los síntomas comenzaron a manifestarse con fiebre y hemorragias. “Es un shock total. Siempre trabajamos por los animales, ayudamos a quienes lo necesitan, y ahora mi hija sueña con ser veterinaria. Pero todo esto se detuvo con la enfermedad”, confesó su madre entre lágrimas.

En el hospital, la pequeña recibe asistencia social y cuidados paliativos, incluido el suministro de morfina para mitigar el dolor. “Mientras ella siga respirando, voy a luchar por su vida. Pero hoy el miedo lo tengo yo”, señaló Laura.

En la pantalla de televisión apareció el teléfono al que las personas que deseen colaborar pueden comunicarse: 915 226 949. La madre ruega por “un granito de arena” para poder costear el traslado, recibir orientación sobre qué país resultaría más viable y no perder tiempo vital en trámites o búsquedas infructuosas.

Sin bancos de médula ósea en el país, ni posibilidades de la operación local, el destino de Valentina depende del esfuerzo colectivo y la respuesta solidaria de la comunidad. La familia también ha expresado su agradecimiento a las enfermeras y asistentes sociales, quienes les proporcionan contención en medio del sufrimiento.

“Mi hija es mi luz de vivir, mis planes, mis sueños, mis ganas. Solo les pido ayuda para seguir adelante y no rendirme”, concluyó la madre.



Hospital del NiñoINSNleucemiacáncer infantilperu-noticias

