¿Cómo ver los primeros capítulos de ‘Stranger Things 5′ en Perú y cuándo se estrenarán los próximos episodios?

Tráiler oficial de los primeros capítulos del Volumen 1 Stranger Things 5. Video: Netflix

El Volumen 1 de la temporada final de Stranger Things 5 ya se encuentra disponible en Netflix desde el 26 de noviembre, permitiendo a los espectadores en Perú y del mundo acceder a los primeros cuatro episodios de una de las series más exitosas de la plataforma.

Para quienes aún no han comenzado la maratón o buscan información precisa sobre cómo y cuándo ver los nuevos capítulos, a continuación se detallan los horarios, la duración de los episodios, el calendario de los próximos lanzamientos, la sinopsis, el reparto y mucho más.

¿Dónde ver los primeros cuatro episodios de ‘Stranger Things 5′ en Perú?

Los primeros cuatro episodios del Volumen 1 de la quinta y última temporada de Stranger Things ya se encuentran disponibles exclusivamente en Netflix para los usuarios de Perú y toda Latinoamérica. Para acceder a estos capítulos, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

El acceso se realiza a través del catálogo de Netflix, donde también están disponibles todas las temporadas anteriores de la serie y puedes acceder dando directamente clic aquí. Recuerda que la visualización requiere conexión a internet. Para disfrutar de la serie sin inconvenientes, se recomienda utilizar únicamente el enlace oficial y evitar cualquier alternativa no autorizada.

Netflix tiene tres opciones de pago mensuales en Perú para poder acceder a toda su programación:

Básico (720p HD): S/ 28.90 (para un solo dispositivo)

Estándar (1080p Full HD): S/ 40.90 (para dos dispositivos)

Premium (4K Ultra HD + HDR): S/ 52.90 (para cuatro dispositivos)

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Joe Keery as Steve Harrington and Maya Hawke as Robin Buckley in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025

Cabe recordar que la única forma segura y legal de ver 'Stranger Things 5′ es a través de Netflix, con una suscripción activa. Aunque algunos usuarios reportan la presencia de episodios en sitios no seguros, acceder a estas páginas puede exponer los dispositivos a virus y otros riesgos de seguridad. Además, la visualización en plataformas no oficiales puede afectar la calidad de la experiencia y vulnerar derechos de autor.

Duración y títulos de los episodios del Volumen 1

El Volumen 1 de la temporada final consta de cuatro episodios, cuya duración total suma 4 horas y 31 minutos. Los capítulos presentan una extensión variable, desde 54 hasta 83 minutos cada uno, lo que los convierte en verdaderos eventos cinematográficos. Aquí los títulos y duraciones oficiales:

Episodio 1: The Crawl (“La misión”) – 1 hora 8 minutos

(“La misión”) – 1 hora 8 minutos Episodio 2: The Vanishing of Holly Wheeler (“La desaparición de Holly Wheeler”) – 54 minutos

(“La desaparición de Holly Wheeler”) – 54 minutos Episodio 3: The Turnbow Trap (“La trampa de Turnbow”) – 1 hora 6 minutos

(“La trampa de Turnbow”) – 1 hora 6 minutos Episodio 4: Sorcerer (“Hechicero”) – 1 hora 23 minutos

Ross Duffer, uno de los creadores, describió ‘The Crawl’ como su episodio inicial favorito y el más lleno de eventos desde la primera temporada, mientras que ‘Sorcerer’ fue calificado como un episodio tan grande como cualquiera de los finales anteriores.

Calendario de próximos episodios: fechas y volúmenes

Tras el lanzamiento del Volumen 1, los siguientes episodios llegarán en dos tandas adicionales. El Volumen 2, que incluye los episodios 5, 6 y 7, estará disponible el 25 de diciembre de 2025. Mientras que el episodio final, correspondiente al Volumen 3, se estrenará el 31 de diciembre de 2025. Se ha confirmado que el episodio final tendrá una duración aproximada de dos horas.

Los títulos de los próximos capítulos son:

Volumen 2 (25 de diciembre de 2025):

Episodio 5: Shock Jock (Electrochoque).

Episodio 6: Escape from Camazotz (La huida de Camazotz).

Episodio 7: The Bridge (El puente).

Volumen 3 (31 de diciembre de 2025):

Episodio 8: The Rightside Up (Este lado).

Sinopsis y contexto de la temporada final

La quinta temporada de Stranger Things sitúa la acción en el otoño de 1987, un año y medio después de los eventos de la temporada anterior. Hawkins permanece bajo cuarentena militar tras la apertura de múltiples portales al Mundo del Revés. Once (Millie Bobby Brown) se encuentra nuevamente en la clandestinidad, mientras el gobierno intensifica su búsqueda. El grupo principal, integrado por Mike, Will, Lucas, Dustin, Nancy y Steve, debe unirse para enfrentar la amenaza persistente de Vecna, cuyo paradero es desconocido.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, el grupo se prepara para una batalla final contra una oscuridad más poderosa que cualquier otra enfrentada antes. La temporada promete cerrar todas las líneas argumentales y ofrecer un desenlace épico, con escenas de acción y una atmósfera más sombría que en entregas previas. El enfrentamiento decisivo se aproxima y los personajes deberán enfrentarse a una fuerza oscura sin precedentes.

Reparto y personajes principales

El elenco original regresa en su totalidad para la temporada final, encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper). Millie Bobby Brown interpreta a Once, Finn Wolfhard a Mike Wheeler, Gaten Matarazzo a Dustin Henderson, Caleb McLaughlin a Lucas Sinclair, Noah Schnapp a Will Byers, Sadie Sink a Max Mayfield, Natalia Dyer a Nancy Wheeler, Charlie Heaton a Jonathan Byers, Joe Keery a Steve Harrington, Maya Hawke a Robin Buckley, Brett Gelman a Murray Bauman y Priah Ferguson a Erica Sinclair.

Entre los nuevos y recurrentes figuran Jamie Campbell Bower (Vecna), Cara Buono, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly, Alex Breaux y Linda Hamilton (Sarah Connor en The Terminator), quien interpreta a la Dra. Kay, una agente gubernamental clave en la trama.

Cast member Linda Hamilton attends the premiere for the final season of the television series "Stranger Things" at the TCL Chinese Theater in Los Angeles, California, U.S., November 6, 2025. REUTERS/Daniel Cole

¿Cuándo se estrenó la serie en Perú y Latinoamérica?

El Volumen 1 se estrenó de manera simultánea en toda la región el 26 de noviembre de 2025. Los episodios estuvieron disponibles en Perú a partir de las 8:00 p.m., el mismo horario que en Colombia y Ecuador.

En México, el lanzamiento fue a las 7:00 horas p.m., mientras que en Argentina, Chile y Brasil, los capítulos se habilitaron a las 10:00 horas p.m. Este horario permitió que los fanáticos pudieran disfrutar del estreno en tiempo real junto al resto del mundo.