Cierre vehicular por obras en la Vía Expresa Grau desde este viernes 28: ¿dónde y cuál es el plan de desvío?

Municipalidad de Lima implementa plan de desvíos por construcción de nueva vía Expresa Grau. (Foto: Agencia Andina)

A partir de las 00:00 horas del viernes 28 de noviembre, la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape), implementará el cierre vehicular en la intersección de las avenidas Grau y Aviación, en el sentido este-oeste, dirección hacia la Plaza Grau. Esta medida se enmarca en los trabajos de pavimentación de la vía Expresa Grau, una megaobra que conectará por primera vez el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

El cierre obligará a que los vehículos provenientes de La Victoria tomen rutas alternas para ingresar al Cercado de Lima. El plan de desvíos se ha diseñado para garantizar la seguridad y la fluidez del tránsito durante la ejecución de las obras, que se extenderán hasta antes de las fiestas navideñas. Además, se habilitará un paso peatonal hacia el paradero de buses en el jirón Huánuco y se mantendrán accesos especiales para las ambulancias del Hospital Nacional Dos de Mayo.

Obras de la Expresa Grau obligan desvíos en la intersección de Grau y Aviación. (Foto: Agencia Andina)

Rutas alternativas y desvíos

Para los vehículos que se dirijan desde La Victoria hacia Lima, incluyendo ambulancias, se habilitaron desvíos por los jirones García Naranjo y Antonio Raimondi, para luego incorporarse al jirón Huánuco y retomar la avenida Grau en su trayecto hacia el centro de la ciudad. Esta medida busca minimizar la congestión y asegurar la continuidad de los desplazamientos en la zona afectada.

Por su parte, los vehículos que circulan desde Lima hacia La Victoria podrán continuar por la avenida Aviación y seguir su ruta con normalidad, sin necesidad de desvíos adicionales. La implementación de estas rutas alternas forma parte del plan integral de la Municipalidad de Lima para garantizar que el cierre no afecte significativamente el tráfico en la zona.

Cierre de intersección Grau y Aviación por Expresa Grau: guía de desvíos para conductores. (Foto: Agencia Andina)

Avance y nuevas estaciones

La pavimentación con concreto de la vía Expresa Grau permitirá mejorar la conectividad y agilizar el tránsito en uno de los corredores más importantes de la ciudad. Este nuevo tramo vial tendrá 2,8 kilómetros de extensión, con carriles exclusivos para los buses del Metropolitano y conexión directa con la estación Central del sistema de transporte.

Actualmente, se realizan trabajos de izaje de estructuras metálicas en la estación Andahuaylas, incluyendo el montaje de columnas y pilares prefabricados en la zona de embarque. Estas labores se replicarán en los próximos días en la estación Abancay, mientras que la construcción de la estación Parinacochas y de una nueva estación de transferencia con viaducto peatonal está proyectada para enero de 2026, facilitando la conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima.

La apertura de esta vía y sus nuevas estaciones permitirá una mejor distribución del tránsito y una conexión más eficiente entre los sistemas de transporte público. Los desvíos temporales y las medidas de seguridad buscan minimizar las molestias a los conductores y peatones, al tiempo que se asegura la continuidad de los trabajos que forman parte de una de las obras de infraestructura más importantes de Lima.

Vía Expresa Grau: vehículos deberán tomar rutas alternas desde este viernes por obras de pavimentación y estaciones. (Foto: Agencia Andina)

Proyecto vía clave

El proyecto de la Vía Expresa Grau, ejecutado por EMAPE por encargo de la MML, forma parte de un plan integral de modernización de la infraestructura vial de la capital. La obra incluye la construcción de cuatro nuevas estaciones del Metropolitano, con el objetivo de integrar el transporte público, optimizar la movilidad y beneficiar a miles de usuarios que transitan diariamente por el centro de Lima. Esta inversión estratégica busca, además, mejorar la conectividad entre distintos sistemas de transporte y fortalecer la eficiencia del servicio en horas punta.

El tramo comprendido entre la Plaza Grau y el jirón Lucanas ya cuenta con las pistas de concreto terminadas y el vaciado de concreto en los sardineles. Una vez concluidas las estaciones, se instalarán señales viales y mobiliario urbano, completando la infraestructura necesaria para su funcionamiento seguro y ordenado. Estas acciones forman parte de un enfoque integral que combina pavimentación, señalización y equipamiento urbano para mejorar la experiencia de los usuarios y la fluidez del tránsito.

La estación Andahuaylas beneficiará de manera directa a comerciantes y visitantes del Triángulo de Grau y la zona de Mesa Redonda, áreas de alta actividad comercial durante todo el año. Por su parte, la estación Abancay permitirá optimizar la circulación en uno de los puntos más críticos del tránsito limeño. Con estas nuevas infraestructuras, el Metropolitano se prepara para ofrecer una conexión directa con la Línea 1 del Metro de Lima, marcando un avance significativo hacia un sistema de transporte público más moderno, integrado y eficiente.