Tesorera deja sin promoción a niños de colegio de Huaura: se apoderó de 9 mil soles

Padres de familia temen quedarse sin fiesta de promoción para despedir a sus hijos de una etapa escolar en Huaura| Video: Latina Noticias

Un grupo de más de veinte madres del colegio Virgen de la Merced, ubicado en el distrito de Carquín, Huaura, denunció que la tesorera del salón, identificada como Carmen Pérez, se habría apropiado de cerca de nueve mil soles destinados a la organización de la fiesta de promoción de los alumnos de sexto grado de primaria.

Las madres señalaron que la acusada habría usado parte de los fondos para afrontar una emergencia médica relacionada con su hija, argumentando que la menor se encontraba internada en una unidad de cuidados intensivos en Lima. Aseguraron que Carmen Pérez prometió regresar para rendir un balance, pero hasta el momento no ha ofrecido una rendición de cuentas ni ha devuelto el dinero recaudado.

Fiesta de promoción en riesgo por presunto desfalco en colegio de Carquín| Latina Noticias

“Se les citó a todos los padres y a la tesorera para que rindiera el balance. La señora nunca llegó. Se comunicó por el grupo que tenemos de padres y dijo que estaba hospitalizada con su hija”, manifestó.

Según las denunciantes, nunca recibieron balances claros sobre la recaudación mensual y los reportes de los gastos eran pospuestos de forma reiterada. Poco después, la versión de la tesorera cambió, indicando que era ella quien estaba hospitalizada por una operación en la cabeza, aunque sostuvo comunicaciones a través del grupo de mensajería del salón.

Acusan a tesorera escolar por apropiarse de fondos para fiesta de promoción en Huaura| Latina Noticias

Las familias afectadas explicaron que los fondos serían destinados a la organización de la fiesta de promoción y a la compra de diplomas de recuerdo para los estudiantes que culminan la primaria el próximo enero. Las madres exigen la devolución del dinero para no privar a los niños de la celebración al finalizar el año escolar.

Madres denuncian desaparición de 9 mil soles destinados a promoción escolar | Latina Noticias

Otro caso en Lima

La tranquilidad de los padres del sexto grado de primaria del colegio Innova School en Los Olivos se vio alterada tras conocerse que una parte del dinero recaudado para la celebración de la fiesta de promoción fue usada con fines personales por John Gutiérrez, encargado de administrar los recursos. Fueron treinta y nueve las familias que depositaron su confianza —y su esfuerzo— para que sus hijos pudieran tener una celebración memorable. Sin embargo, descubrieron que más de S/20.000 del fondo, que sumaba cerca de S/25.000 en total, no se encontraba disponible para el objetivo planificado.

Gutiérrez reconoció el uso indebido de los fondos y, frente a la indignación colectiva, formalizó un compromiso de devolución mediante una carta notarial. Ya hizo un primer depósito de S/5.000 y promete entregar el resto, S/20.000, antes del 30 de noviembre, plazo acordado con los padres y validado también por la institución. El caso generó desconfianza, especialmente luego de que algunos padres lo señalaran por presionar para los pagos; él, sin embargo, sostiene que solo buscó a quienes no habían aportado sus cuotas.

En medio de la preocupación, los afectados insisten en contar con garantías reales para el reintegro del dinero y que la fiesta escolar se concrete en la fecha prevista. Gutiérrez asegura que existe un contrato formal y que cumplirá con los pagos pendientes antes del 26 de diciembre, buscando recuperar la confianza del grupo.