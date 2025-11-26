Perú

¿Qué pasará con Perú Primero tras la condena a Martín Vizcarra? Partido hizo peculiar pedido al conocerse los 14 años de prisión

A través de un pronunciamiento, la agrupación vinculada al expresidente condenado por corrupción no solo rechazó la sentencia, sino que transparentó cuáles serán sus próximos pasos

Guardar
Hermano de Mario Vizcarra continuará
Hermano de Mario Vizcarra continuará su campaña política. (Perú Primero)

El partido político Perú Primero enfrenta uno de los desafíos más importantes desde su fundación, luego de que el Poder Judicial dictara una condena de 14 años de prisión contra su principal referente, el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. En un contexto marcado por la polarización política y la crisis de confianza en las instituciones, la agrupación emitió un comunicado en el que no solo rechaza la sentencia, sino que llama a la movilización ciudadana y expone su estrategia de cara al ciclo electoral que se avecina.

El Comité Ejecutivo Nacional de Perú Primero difundió una carta en la que califica lo sucedido como “represalia política impulsada por un pacto mafioso que ha capturado al Ejecutivo, al Congreso y al sistema judicial”. Según el partido, la condena a Vizcarra corresponde a una estrategia para “castigar a quien se enfrentó al Club de la Construcción y a las mafias enquistadas en el Estado”, mientras “los verdaderos problemas, como la inseguridad, la extorsión, el desempleo y el abandono de los más vulnerables siguen sin respuesta”. El documento sostiene que el juicio no fue imparcial y se empleó el aparato judicial como un mecanismo de persecución política.

Más allá del rechazo al fallo, la agrupación dejó clara su estrategia de supervivencia política: redoblar la apuesta en el terreno electoral. El comunicado llama a la ciudadanía a “no normalizar el abuso ni la persecución” y exhorta a ver las próximas elecciones como un momento clave para “recuperar las instituciones y elegir a quienes realmente trabajen por el país”.

“Hoy intentan silenciar a uno, pero no podrán callar a millones. El Perú es primero. Y nadie nos va a doblegar”, concluye el mensaje, apuntando a consolidar una narrativa de resistencia, transformar el revés judicial en un activo político y retener la fidelidad de su base.

Comunicado de Perú Primero
Comunicado de Perú Primero

Los últimos tuits de Martín Vizcarra

En esa línea, el propio sentenciado emitió un mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde invocó a votar por su hermano Mario Vizcarra en las próximas Elecciones 2026. “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, publicó, mientras se producía la lectura de sentencia.

Posterior a ello cuestionó un presunto temor en su contra. “Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido y ahora me meten a la cárcel”, escribió.

Durante la lectura, el expresidente se mostró tranquilo y, al término de la audiencia, al verse rodeado de agentes de la PNP, el exmandatario se levantó de su asiento, intercambió unas palabras con su abogado y volteó hacia las cámaras para hacer un gesto de despedida y levantar su pulgar. Los policías le indicaron que debía salir de la sala y Vizcarra abandonó el recinto acompañado por su defensa legal.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPerú PrimeroPoder Judicialperu-politica

Más Noticias

Machu Picchu podría suspender visitas por dos meses en 2026, advirtió el alcalde Ronald Vera, en medio de un proceso estancado

A pocos días de vencer el plan de contingencia, Sernanp alerta sobre deficiencias técnicas y la Municipalidad de Machupicchu responde ante un eventual cierre del santuario

Machu Picchu podría suspender visitas

Año Escolar 2026: Congreso evaluará ampliar la fecha límite para acreditar la edad mínima de matrícula en inicial y primaria

El dictamen permitiría el ingreso de niños y niñas que cumplan la edad reglamentaria hasta mayo y ya no hasta marzo, previa evaluación psicopedagógica

Año Escolar 2026: Congreso evaluará

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de páncreas

Dado que este tipo de cáncer es uno de los más agresivos y silenciosos, conocer sus señales de alerta puede marcar una gran diferencia para detectarlo a tiempo

Estos son los 5 principales

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida

El histórico goleador argentino, de 41 años, ha expresado su deseo de mantenerse en La Victoria por un periodo más. La última palabra pasa por la valoración de la Gerencia Deportiva

Hernán Barcos afronta semana decisiva

Ibai Llanos llegó a Lima: probó pan con chicharrón y subió a cerro para conocer a streamer local

El streamer español llegó a Perú y vivió una jornada llena de gastronomía, escaleras infinitas y un encuentro emotivo con un creador peruano.

Ibai Llanos llegó a Lima:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra condenado a 14

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Expresidente peruano Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por corrupción

Martín Vizcarra: ¿Cuánto deberá pagar de reparación civil tras la sentencia del Poder Judicial por coimas?

PJ dicta 14 años de prisión contra Martín Vizcarra: Así fueron sus últimos momentos en libertad antes de ser detenido

Hermano de Martín Vizcarra califica como “día negro” tras condena del expresidente a 14 años de prisión

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Paolo Guerrero

La reacción de Paolo Guerrero cuando le preguntan si aceptaría invitación de Mario Irivarren para ir a su podcast

Stranger Things 5: ¿A qué hora se estrena la última temporada de la serie de Netflix en Perú?

David Almandoz, Pepe de ‘Al Fondo Hay Sitio’, afirma que el regreso de la serie fue forzoso: “Es una fórmula desgastada”

Sofía Franco acusa a Analía Jiménez de buscar ampay con esposo de Silvia Cornejo: “Ella llama al chismefono para que la ampayen”

Mónica Sánchez se conmueve al escuchar cantar al imitador de Diego Bertie: “Si cierro los ojos, podría ser Diego”

DEPORTES

Hernán Barcos afronta semana decisiva

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida

Pablo Lavandeira volvió tras seis meses y admite que pudo ser su último partido en Alianza Lima: “Yo quiero quedarme”

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Entradas de Alianza Lima vs Sporting Cristal: precios para ver partido en el Nacional por semifinales ida del ‘play-off’ de Liga 1 2025

Alianza Lima compite por el fichaje de Darwin Machís para el 2026: gigante de Colombia quiere al venezolano y le mandará oferta formal