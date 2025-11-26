Presupuesto del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior para 2026 es de S/ 755 millones y así impulsará la inversión turística en Perú

En su intervención, la ministra subrayó que la propuesta presupuestal busca asegurar la expansión del intercambio comercial y reactivar la actividad turística mediante acciones específicas y de alto impacto. Foto: Perú Travel

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) presentó ante el Congreso su propuesta presupuestal para el 2026, que asciende a S/ 755,2 millones y que busca consolidar la recuperación del turismo y fortalecer la actividad exportadora. La ministra Teresa Mera explicó que los recursos permitirán acelerar inversiones en distintas regiones, reforzar la productividad y profundizar la apertura comercial mediante planes de acción que ya vienen ejecutándose.

Durante su exposición, la titular del sector destacó que el diseño del presupuesto está orientado a sostener el crecimiento del comercio exterior y a dinamizar el turismo con intervenciones estratégicas. Subrayó que el objetivo es ampliar la participación del país en los mercados internacionales, al tiempo que se consolida un turismo competitivo, sostenible e inclusivo que permita mejorar las condiciones de vida en el territorio nacional.

Distribución del presupuesto para el Mincetur

El monto total asignado para el 2026 comprende S/ 372,4 millones para el propio Mincetur, mientras que Promperú recibirá S/ 355,4 millones para reforzar la promoción de exportaciones, turismo e inversiones. A su vez, el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) contará con S/ 27,4 millones destinados a la capacitación técnica y al fortalecimiento de competencias laborales en el sector.

En comercio exterior, la cartera tiene previsto destinar S/ 261,6 millones para ampliar la oferta exportable, facilitar trámites vinculados a las operaciones comerciales, consolidar acuerdos internacionales y brindar asistencia empresarial. En esa línea, Mera recordó: “Quisiera empezar esta presentación señalando que nuestro sector cuenta con una política integral para el desarrollo del comercio exterior, dentro de la cual el plan estratégico nacional exportador ha sido una herramienta importante y constante en los últimos veinte años”.

En comercio exterior, el sector asignará S/ 261,6 millones para diversificar la oferta exportadora, simplificar trámites y reforzar acuerdos y asistencia empresarial. Foto: Mincetur

Metas y proyecciones del comercio exterior

Las proyecciones para el 2026 estiman que el país alcanzará exportaciones por USD 86.000 millones, lo que significaría un avance de 1,1% respecto al cierre previsto para el 2025. Este incremento sería impulsado principalmente por mayores envíos de cobre, arándanos, palta y uva, así como por la apertura de nuevos mercados agroexportadores. Con ello, la participación de las exportaciones en el PBI nacional llegaría a 27%.

El país prevé contar el próximo año con 26 acuerdos comerciales vigentes que abarcan 61 mercados preferenciales. Además, está previsto finalizar procesos internos de negociación con Tailandia, El Salvador y Uruguay, mientras continúan las tratativas con India y Emiratos Árabes Unidos. También la Ruta Productiva Exportadora beneficiará a 75.000 familias de 650 mipymes mediante 110 servicios de desarrollo productivo.

Por otro lado, la Ventanilla Única de Comercio Exterior generará ahorros por S/ 172,5 millones gracias a la gestión de más de 860.000 trámites. De forma complementaria, Promperú atenderá a 6.500 empresas mediante la Ruta Exportadora y proyecta generar expectativas de negocios por USD 1.500 millones a través de ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios. Asimismo, se esperan compromisos de inversión extranjera por USD 480 millones en manufactura, turismo y alimentos.

Impulso al turismo

Para el turismo se asignarán S/ 493,6 millones en el 2026. Con ese impulso, se espera recibir 4,85 millones de visitantes internacionales, lo que generaría más de USD 5.000 millones en divisas. El turismo interno, por su parte, superaría los 49,7 millones de desplazamientos, dinamizando un movimiento económico de USD 7.500 millones. El aporte turístico al PBI alcanzaría 3,7%.

Para el turismo se asignarán S/ 493,6 millones en el 2026. Foto: Arcovia

La ministra Mera detalló que se ejecutarán 46 inversiones de infraestructura turística, además de estudios y expedientes técnicos. Entre los proyectos por culminar figuran el boulevard Tacna en Ucayali, los accesos a la Laguna 69 en Áncash, el embarcadero Llachón en Puno y el malecón Grau en La Libertad. También se financiarán cinco ediciones de Perú Mucho Gusto, el programa Turismo Emprende con S/ 10 millones y la estrategia Somos Artesanía, que beneficiará a 1.035 unidades artesanales con S/ 5,7 millones.

Avances hacia el cierre del 2025

Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones alcanzaron USD 62.864 millones, un aumento de 17,3%. Para el cierre del 2025, el Mincetur proyecta llegar a un récord de USD 85.000 millones. En turismo, se prevé cerrar con 4,18 millones de visitantes internacionales y USD 4.925 millones en divisas. La ejecución presupuestal del sector llegará a 99,8%.

Al finalizar su presentación, la ministra Mera destacó que el objetivo del sector es seguir generando oportunidades y posicionar al Perú en el ámbito global. “Con su respaldo (del Congreso) podremos continuar desarrollando estas actividades para generar empleo formal, dinamizar las regiones y posicionar al Perú en el mundo”, concluyó.