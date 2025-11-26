Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra, expresidente del Perú. Foto: Redes sociales.

La tarde de este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial dictó 14 años de prisión efectiva al expresidente Martín Vizcarra por delitos ligados a la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional tiene ejecución inmediata, luego de que los jueces establecieron que no se cumplen los requisitos para otorgar medidas alternativas.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 2,3 millones de soles que deberá abonar junto a las empresas implicadas, con la excepción de ICCGSA, excluida por su condición de colaboradora eficaz.

La sentencia se fundó en pruebas presentadas por la Fiscalía que acreditan que Vizcarra exigió el pago de coimas a Obrainsa y ICCGSA.

El tribunal detalló que el expresidente reclamó el 2% del presupuesto de la obra Lomas de Ilo al entonces gerente de Obrainsa, Paul Tejada, quien realizó los pagos en dos entregas.

El dinero era entregado en folders manila, primero 400 mil soles en enero de 2014 y luego 600 mil soles en abril del mismo año. En cuanto al proyecto Hospital de Moquegua, la coima estuvo dirigida a Rafael Granados, gerente de ICCGSA, y se concretó mediante el examigo y exministro José Manuel Hernández, acogido a la colaboración eficaz.

Tras este dictamen, el país suma cuatro expresidentes en prisión o bajo sentencia penal, fenómeno sin precedentes en América Latina y solo comparable con Corea del Sur en número, aunque no en simultaneidad.

En paralelo, la condena a Martín Vizcarra se convierte en la sanción más severa aplicada a un dignatario peruano por hechos de corrupción.

Martín Vizcarra durante la lectura de su sentencia. | Justicia TV

Últimas publicaciones de Martín Vizcarra

Pocos minutos después de escucharse la sentencia, Martín Vizcarra recurrió a su cuenta en X (antes Twitter) para enviar dos mensajes que rápidamente encendieron el debate público.

El primero, difundido cuando el tribunal aún leía el fallo, resume el tono desafiante del exmandatario. “Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, escribió Vizcarra, resaltando el rol de su hermano que aspira a un rol político en las Elecciones 2026.

Aproximadamente una hora más tarde, publicó un segundo mensaje. “Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”, posteó en su cuenta.

Últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de prisión.

Ambas intervenciones recorrieron con rapidez los medios digitales y dieron lugar a debates sobre el futuro político del exmandatario y su imagen pública. El impacto comunicacional de sus mensajes sugiere que la influencia del exmandatario continúa operando, incluso desde los márgenes de la política formal.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará en las próximas horas el penal de destino para el expresidente, con probabilidades de ingreso al penal de Barbadillo.