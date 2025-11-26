Perú

Las últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser sentenciado a 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El expresidente peruano enfrenta 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, marcando un nuevo episodio en la lista de exmandatarios sentenciados en el país

Guardar
Martín Vizcarra, expresidente del Perú.
Martín Vizcarra, expresidente del Perú. Foto: Redes sociales.

La tarde de este miércoles 26 de noviembre, el Poder Judicial dictó 14 años de prisión efectiva al expresidente Martín Vizcarra por delitos ligados a la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

La decisión del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional tiene ejecución inmediata, luego de que los jueces establecieron que no se cumplen los requisitos para otorgar medidas alternativas.

Además de la pena privativa de libertad, la sentencia incluye 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación civil de 2,3 millones de soles que deberá abonar junto a las empresas implicadas, con la excepción de ICCGSA, excluida por su condición de colaboradora eficaz.

La sentencia se fundó en pruebas presentadas por la Fiscalía que acreditan que Vizcarra exigió el pago de coimas a Obrainsa y ICCGSA.

El tribunal detalló que el expresidente reclamó el 2% del presupuesto de la obra Lomas de Ilo al entonces gerente de Obrainsa, Paul Tejada, quien realizó los pagos en dos entregas.

El dinero era entregado en folders manila, primero 400 mil soles en enero de 2014 y luego 600 mil soles en abril del mismo año. En cuanto al proyecto Hospital de Moquegua, la coima estuvo dirigida a Rafael Granados, gerente de ICCGSA, y se concretó mediante el examigo y exministro José Manuel Hernández, acogido a la colaboración eficaz.

Tras este dictamen, el país suma cuatro expresidentes en prisión o bajo sentencia penal, fenómeno sin precedentes en América Latina y solo comparable con Corea del Sur en número, aunque no en simultaneidad.

En paralelo, la condena a Martín Vizcarra se convierte en la sanción más severa aplicada a un dignatario peruano por hechos de corrupción.

Martín Vizcarra durante la lectura
Martín Vizcarra durante la lectura de su sentencia. | Justicia TV

Últimas publicaciones de Martín Vizcarra

Pocos minutos después de escucharse la sentencia, Martín Vizcarra recurrió a su cuenta en X (antes Twitter) para enviar dos mensajes que rápidamente encendieron el debate público.

El primero, difundido cuando el tribunal aún leía el fallo, resume el tono desafiante del exmandatario. Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo, escribió Vizcarra, resaltando el rol de su hermano que aspira a un rol político en las Elecciones 2026.

Aproximadamente una hora más tarde, publicó un segundo mensaje. “Me han vacado. Me han inhabilitado. Me han sacado de mi partido. Y ahora me meten a la cárcel. ¿Tanto miedo tienen a Vizcarra?”, posteó en su cuenta.

Últimas publicaciones de Martín Vizcarra
Últimas publicaciones de Martín Vizcarra tras ser condenado a 14 años de prisión.

Ambas intervenciones recorrieron con rapidez los medios digitales y dieron lugar a debates sobre el futuro político del exmandatario y su imagen pública. El impacto comunicacional de sus mensajes sugiere que la influencia del exmandatario continúa operando, incluso desde los márgenes de la política formal.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará en las próximas horas el penal de destino para el expresidente, con probabilidades de ingreso al penal de Barbadillo.

Temas Relacionados

Martín VizcarraCorrupciónSentenciadoMoqueguaperu-politica

Más Noticias

El 55% de los compradores inmobiliarios en Miraflores tienen más de 50 años

Un estudio revela que la demanda en este distrito limeño está impulsada por profesionales con alto poder adquisitivo, fuerte arraigo a la zona y preferencia por proyectos con valor agregado y proyección de valorización

El 55% de los compradores

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

El abogado y exministro expresó su respaldo al expresidente, además publicó el mensaje que le envió desde la sala judicial del Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional

Alejandro Salas devela chat con

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”

El extremo nacional es consciente que ha perdido espacio en el club cordobés. Frente a ese escenario, ha pensando en reconducir su carrera. Retornar a la Liga 1 es una opción que valora con su agencia

Bryan Reyna piensa en su

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente en prisión, ¿a qué penal irá para afrontar los 14 años de cárcel?

El exmandatario fue hallado culpable de los hechos imputados por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra se convierte en

Corazón Serrano conquista Ecuador y anuncia gira por Chile, Bolivia y Argentina: “Completamente internacionalizado”

Yrma Guerrero, líder de la agrupación, comparte su visión sobre la expansión del grupo y ya prepara maletas para llevar su cumbia a nuevos escenarios internacionales en los próximos meses

Corazón Serrano conquista Ecuador y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Salas devela chat con

Alejandro Salas devela chat con Martín Vizcarra tras ser hallado culpable de corrupción: “Que el mensaje llegue a todo el Perú”

Martín Vizcarra se convierte en el cuarto expresidente en prisión, ¿a qué penal irá para afrontar los 14 años de cárcel?

Martín Vizcarra condenado a 14 años de prisión: así fue la lectura de sentencia por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra: así reaccionó la prensa internacional ante la condena del expresidente a 14 años de cárcel por corrupción

Así es Barbadillo, la “cárcel de los expresidentes” en Perú que recibiría a Martín Vizcarra como su quinto inquilino

ENTRETENIMIENTO

Corazón Serrano conquista Ecuador y

Corazón Serrano conquista Ecuador y anuncia gira por Chile, Bolivia y Argentina: “Completamente internacionalizado”

Dua Lipa cantó “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Usuarios critican a Sofía Franco por aconsejar a Silvia Cornejo y le recuerdan problemas con Álvaro Paz de la Barra: “La menos indicada”

Ibai Llanos llegó a Lima: probó pan con chicharrón y subió a cerro para conocer a streamer local

La reacción de Paolo Guerrero cuando le preguntan si aceptaría invitación de Mario Irivarren para ir a su podcast

DEPORTES

Bryan Reyna piensa en su

Bryan Reyna piensa en su porvenir por la intrascendencia en su reciente etapa Belgrano: “No descarto volver al Perú”

Giancarlo Granda aseguró que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima: “Así haga 5 goles en los ‘playoffs’ y el equipo sea ‘Perú 2′"

Hernán Barcos afronta semana decisiva en Alianza Lima: entre la anhelada renovación y el riesgo potencial de una salida

Pablo Lavandeira volvió tras seis meses y admite que pudo ser su último partido en Alianza Lima: “Yo quiero quedarme”

Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”