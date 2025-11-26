Perú

JNE absuelve a César Acuña de infracción por panel proselitista en Chachapoyas: no vulneró neutralidad electoral

El organismo electoral concluyó que no se acreditó participación directa del entonces gobernador de La Libertad en la difusión del panel cuestionado, lo que dejó sin efecto la decisión de primera instancia

Guardar
JNE confirmó que César Acuña
JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución en la que absuelve a César Acuña Peralta, exgobernador de La Libertad y actual presidente de Alianza para el Progreso, de la supuesta infracción vinculada a la instalación de un panel asociado a su imagen y figura en Chachapoyas. Con esta decisión, el máximo organismo electoral dejó sin efecto una sanción previa dictada por el Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, que había considerado que el exfuncionario había vulnerado el principio de neutralidad durante la campaña de las Elecciones Generales 2026.

La controversia se originó tras un informe de fiscalización que señalaba la aparición de un panel con mensajes alusivos a Acuña y a su agrupación política, lo que, en primera instancia, fue interpretado como un acto de proselitismo vetado para los cargos públicos activos. Sin embargo, durante el proceso de apelación, se puso bajo análisis la inexistencia de pruebas directas que vincularan al exgobernador con la colocación del elemento publicitario.

Antecedentes del caso y proceso sancionador

La controversia surgió después de que la coordinadora de fiscalización del Jurado Electoral Especial de Chachapoyas levantó un informe en septiembre de 2025, señalando la presencia de propaganda ligada a César Acuña en la vía pública. El documento puntualizaba que el mensaje, junto con la imagen y el nombre del líder de Alianza para el Progreso, se encontraba acompañado del símbolo de la citada organización. A raíz de esto, el JEE instó a iniciar un procedimiento administrativo sancionador para evaluar una posible infracción al reglamento de propaganda electoral vigente.

JEE concluye que César Acuña
JEE concluye que César Acuña habría violado neutralidad al hacer promover a su partido APP. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/TikTok:@informateperu0)

El Jurado Electoral Especial, basándose en el contenido del informe y la normativa aplicada al contexto electoral, consideró que Acuña incurrió en la falta descrita en el numeral 32.1.5 del artículo 32 del reglamento sobre propaganda electoral y neutralidad, norma que prohíbe a los funcionarios realizar, financiar o autorizar acciones de propaganda en favor o contra de agrupaciones durante las campañas. Tras comunicarle el cargo, el ente electoral concedió a Acuña un plazo para presentar sus descargos.

Argumentos de defensa y apelación

En sus alegatos, César Acuña rechazó toda vinculación con la preparación, financiamiento o difusión del panel que dio origen al proceso. Alegó que ni ordenó ni promovió la elaboración de dicho material y recalcó que no existían elementos de prueba que lo relacionaran con los hechos, ni directa ni indirectamente. Además, reivindicó su derecho al debido proceso y al principio de legalidad, señalando que no se cumplían los requisitos normativos para calificar la conducta observada como falta administrativa.

El abogado de Acuña insistió en que la sola pertenencia a una agrupación política o la ostentación de una cargo no constituyen, por sí mismas, una infracción de la neutralidad electoral. Argumentó que debe probarse una acción concreta de propaganda a favor o en contra de un candidato u organización, de modo que la simple aparición de su nombre o imagen no bastaba para configurar una vulneración al orden normativo. El recurso de apelación fue admitido y, tras la revisión de los fundamentos y la documentación anexada, el caso se elevó al Jurado Nacional de Elecciones para obtener un pronunciamiento definitivo.

Deliberación y fundamentos de la absolución

César Acuña aparece en Piura
César Acuña aparece en Piura en evento que lo presenta como "Acuña presidente". (Foto: APPtivate)

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evaluó los antecedentes, la normativa específica y los descargos presentados. Entre los puntos centrales del análisis destacó la insuficiencia de pruebas que acreditaran la intervención de César Acuña en la producción o colocación del elemento publicitario observado. El organismo advirtió que no se halló evidencia directa ni indirecta que estableciera su participación activa o pasiva en los hechos materia de imputación.

Al valorar su decisión, el Jurado Nacional subrayó que la pertenencia a un partido o el ejercicio de una función pública, aun cuando sean simultáneos, no pueden ser considerados infracción si no existe un acto concreto, evidente y demostrable que implique favorecimiento en campaña electoral. “La sola pertenencia a un comité u organismo político no constituye, por sí misma, una infracción directa”, indica el fundamento de la resolución. Para configurar una infracción efectiva, deben verificarse circunstancias claras de propaganda que vulneren la imparcialidad requerida.

El Pleno determinó que, en este caso, los elementos disponibles resultan insuficientes para acreditar la conducta reprochada y, en consecuencia, desestimó la sanción impuesta por el órgano de primera instancia.

Efectos de la revocatoria y criterios fijados

La resolución del Jurado Nacional de Elecciones dispuso revocar la sanción emanada del JEE de Chachapoyas, confirmando que no se comprobó la comisión de infracción al principio de neutralidad electoral. A partir de esta decisión, se estableció como criterio obligatorio que la presencia de símbolos partidarios o imágenes de autoridades en espacios públicos no constituye falta si no se demuestra participación o autorización expresa de la persona señalada.

El expediente fue remitido de nuevo al Jurado Electoral Especial de Chachapoyas, para que continúe con los trámites administrativos correspondientes y ejecute lo dispuesto por la máxima entidad electoral. El fallo adquiere especial relevancia en el contexto de las Elecciones Generales 2026, por cuanto define los parámetros de aplicación del reglamento sobre propaganda y neutralidad no solo para futuros procesos, sino también para situaciones similares que puedan suscitarse a lo largo de la campaña.

Temas Relacionados

César AcuñaJNEChachapoyasElecciones 2026peru-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Retiro de AFP: Hasta el viernes 19 de diciembre depositarán la primera UIT a estos afiliados

Ya todos los afiliados tuvieron la oportunidad de haber recibido esta semana su primera UIT, los que pidieron en el ‘primer’ cronograma

Retiro de AFP: Hasta el

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Una temporada llena de shows navideños, teatro, experiencias inmersivas, música y propuestas tecnológicas, brindando opciones para todas las edades

Navidad 2025 en Lima: agenda

Precio del dólar baja: Así cerró el tipo de cambio hoy 16 de diciembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar baja: Así

¿Usas bandejas de aluminio para el pavo navideño? Minsa alerta sobre posibles riesgos para la salud

El Ministerio de Salud advirtió que cocinar pavo en contacto directo puede aumentar la ingesta de este metal, sobre todo a altas temperaturas y con ingredientes ácidos

¿Usas bandejas de aluminio para

Puré de papas: cuáles son los beneficios nutricionales de este plato

El puré de papas es una fuente importante de carbohidratos complejos, los cuales proporcionan energía al organismo y contribuyen a la sensación de saciedad

Puré de papas: cuáles son
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde

Tren Lima–Chosica: Renzo Reggiardo responde a críticas sobre vagones que fueron remolcados en su primer recorrido sin pasajeros

Esto dijo Jaime Villanueva tras archivarse el caso contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y José Domingo Pérez

Víctor Polay seguirá procesado por el caso Las Gardenias: PJ inaplica la ley 32107 que fue validada por el TC

Proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado cuenta con autorización de la ATU, afirma Renzo Reggiardo

Dina Boluarte: PJ admite demanda para anular su vacancia y fija audiencia para marzo de 2026

ENTRETENIMIENTO

Navidad 2025 en Lima: agenda

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y más opciones para toda la familia

Silvia Cornejo se luce feliz con Jean Paul Gabuteau tras escandaloso ampay y Magaly la critica: “Me daría muchísima vergüenza”

ULTRA Perú vuelve con su cuarta edición: fecha, lugar, entradas y más del evento de música electrónica

Mayra Goñi es captada cariñosa con el mexicano Rodrígo Brand, su coprotagonista de Valentina Valiente

Christian Cueva envía saludo a Magaly Medina en concierto y ella reacciona: “Falta que me diga madrina nomás”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Perú vs Bolivia: día y hora del último amistoso en Chincha de este 2025

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley

Julio César Uribe confirmó continuidad de Paulo Autuori en Sporting Cristal y avisó si es que fichará a Luis Advíncula en 2026

Canal TV exclusivo que transmitirá Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul 2026