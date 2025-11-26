Perú

Entradas gratis al Parque de las Leyendas para diciembre 2025: conoce quiénes tiene pase libre

El zoológico desarrolla actividades educativas centradas en el cuidado del entorno, la preservación de la diversidad biológica y la promoción de los valores naturales y culturales

El Parque de las Leyendas recibe decenas de visitantes a diario - Créditos: Andina.

Con la llegada de diciembre, el Parque de las Leyendas se prepara para recibir tanto a residentes como a turistas en un ambiente festivo donde el acceso a la cultura y el estudio adquiere especial protagonismo.

El zoológico, que opera en las zonas de San Miguel y Huachipa, refuerza su rol como referente de actividades educativas y recreativas, ofreciendo entrada libre durante todo el año a diversos grupos y promoviendo una agenda especial por las festividades de Navidad.

Este centro, reconocido por su vasta colección de flora y fauna representativa de distintos ecosistemas peruanos, se convierte durante el último mes del año en un espacio donde las celebraciones propias de la temporada se complementan con encuentros didácticos y de integración.

Familias, escolares y visitantes de todas las edades pueden recorrer instalaciones diseñadas para promover el conocimiento, el respeto ambiental y el descubrimiento cultural, en un ambiente que une entretenimiento y formación.

El Parque de las Leyendas acoge un gran ejemplar de animales - Créditos: Andina/Composición.

Dentro del marco de política de acceso inclusivo, el parque concede ingreso gratuito a personas con discapacidad y a un acompañante, siempre que presenten el carné otorgado por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Este beneficio no tiene restricción de fecha ni horario, lo que facilita la participación en las actividades e iniciativas navideñas que se desarrollarán a lo largo de diciembre. Para muchos beneficiarios, ello representa la oportunidad de disfrutar en igualdad de condiciones de la oferta educativa y de las celebraciones programadas.

Además, los guías oficiales registrados ante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o acreditados por autoridades regionales pueden ingresar sin costo mostrando la credencial correspondiente.

Esta disposición fomenta la labor de profesionales que conducen recorridos culturales y permite fortalecer la colaboración entre el zoológico y los sectores turístico y educativo, quienes intensifican la difusión de patrimonio nacional en estas épocas de significativo tránsito de visitantes.

El beneficio se extiende también a veteranos de guerra y de la Pacificación Nacional portadores del carné y el documento de identidad, sumando a este colectivo al intercambio social y cultural activa durante las fiestas.

El Parque de las Leyendas ofrece actividades para toda la familia, incluyendo áreas de picnic, senderos para caminar, y eventos educativos que promueven la conservación ambiental y el respeto por la naturaleza - Créditos: Andina.

Así, el recinto reconoce el valor de quienes han servido al país e integra a estos ciudadanos a la programación de actividades propias del mes de diciembre, como talleres sobre fauna, exposiciones de nacimientos y muestras de tradiciones peruanas.

Las iniciativas del Parque de las Leyendas buscan afianzar el sentido de pertenencia, ofreciendo a la población espacios accesibles y participativos en los que la diversidad biológica y cultural se convierte en el eje de aprendizaje y celebración durante las semanas más importantes para la comunidad.

Quienes planeen visitar el parque pueden consultar los beneficios disponibles, los requisitos de ingreso y la agenda de actividades tanto en las instalaciones como en las plataformas digitales del zoológico (LINK). Estas medidas buscan fortalecer la participación, promover la inclusión y fomentar el acercamiento entre la ciudadanía y el patrimonio nacional.

¿Cuánto es el precio de la entrada al Parque de las Leyendas?

  • Entrada para personas mayores de 13 años: 18 soles
  • Niños de 3 a 12 años: 10 soles
  • Adultos mayores desde los 60 años: 4 soles (aplica todos los días, incluidos feriados)

