Perú

Entradas gratis al Parque de las Leyendas durante noviembre 2025: ¿Quiénes pueden ingresar sin pagar?

El zoológico organiza talleres formativos que abordan temas de conciencia ambiental, protección de la biodiversidad y difusión del patrimonio natural y cultural

Por Alejandro Aguilar


El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas recibe decenas de visitantes a diario - Créditos: Andina.

La oferta de acceso gratuito a espacios de cultura y aprendizaje transforma la experiencia de quienes visitan el principal zoológico de Lima. El Parque de las Leyendas, con sedes en San Miguel y Huachipa, mantiene durante todo el año programas que refuerzan su perfil como referente para la difusión del conocimiento, la integración comunitaria y la preservación ambiental.

El enfoque está orientado a potenciar su papel como enclave turístico y cultural indispensable en la capital peruana. Las instalaciones albergan una amplia variedad de flora y fauna representativa de distintas regiones nacionales y desarrollan actividades que invitan a conocer, respetar y cuidar el patrimonio natural y cultural.

A diario, estudiantes, familias y visitantes de todas las edades acceden a recorridos y espacios temáticos donde el aprendizaje se vincula con el disfrute, en un contexto que une ocio y formación.

El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas acoge un gran ejemplar de animales - Créditos: Andina/Composición.

En el marco de su política de acceso inclusivo, las personas con discapacidad pueden ingresar gratuitamente mostrando el carné emitido por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis). Este beneficio se extiende a un acompañante y no tiene restricciones de horario ni de días, por lo que puede utilizarse en fines de semana y feriados.

De este modo, la administración del parque facilita una experiencia cercana y cómoda para quienes, por distintas circunstancias, requieren condiciones especiales para disfrutar plenamente de los espacios públicos.

Guías oficiales, registrados a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o acreditados por gobiernos regionales, también disponen de entrada libre al parque al presentar su credencial profesional. Esta medida está orientada a impulsar las actividades educativas y turísticas en Lima, al simplificar la labor de quienes difunden la importancia del patrimonio peruano entre los visitantes. El acceso sin costo para estos especialistas refuerza la colaboración del parque con los sectores educativos y turísticos.

El Parque de las Leyendas
El Parque de las Leyendas ofrece actividades para toda la familia, incluyendo áreas de picnic, senderos para caminar, y eventos educativos que promueven la conservación ambiental y el respeto por la naturaleza - Créditos: Andina.

Por su parte, los veteranos de guerra o de la Pacificación Nacional pueden usar este beneficio al mostrar el carné de veterano y el documento nacional de identidad (DNI), conforme establece la Ley 30826. De esta forma, el recinto reconoce la trayectoria de quienes integraron estos colectivos, integrándolos al circuito cultural y recreativo de la ciudad.

Las iniciativas de ingreso gratuito contribuyen de manera directa a que el Parque de las Leyendas funcione como espacio de intercambio social, promoviendo la inclusión y el acceso equitativo a la oferta educativa y recreativa disponible en la capital. La programación del parque incluye actividades periódicas que buscan sensibilizar sobre el respeto al medio ambiente, la convivencia y la tradición peruana, y las personas beneficiadas pueden participar plenamente en ellas a lo largo de todo el año.

Para quienes deseen acceder al parque, la información sobre los beneficios vigentes, la documentación requerida y la programación de actividades está disponible tanto en las sedes físicas como en los canales digitales del zoológico (LINK). Las facilidades implementadas reflejan el propósito de consolidar un entorno participativo, inclusivo y orientado al fortalecimiento del vínculo entre la comunidad y el patrimonio nacional.

¿Cuánto es el precio de la entrada al Parque de las Leyendas?

  • Entrada para personas mayores de 13 años: 18 soles
  • Niños de 3 a 12 años: 10 soles
  • Adultos mayores desde los 60 años: 4 soles (aplica todos los días, incluidos feriados)

