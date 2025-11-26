Gamarra refuerza seguridad para Navidad 2025: Este es el operativo especial de la PNP

Composición Infobae/Renato Pajuelo/Héctor Vinces

El emporio comercial de Gamarra, ubicado en La Victoria, se transforma en el epicentro de la actividad económica para Lima cada mes de diciembre.

De cara a la campaña de Navidad 2025, la Policía Nacional del Perú (PNP), apoyada por la Municipalidad de La Victoria, activó el plan Navidad Segura con el objetivo de resguardar a comerciantes y visitantes durante la temporada de mayor movimiento en el emporio.

El jefe de la Región Policial Lima, Enrique Monroy, precisó que el operativo contempla el despliegue de 360 agentes policiales y 100 serenos municipales, dotados de uniformes especiales y cubriendo turnos rotativos.

Más de 50 cámaras de videovigilancia distribuidas a lo largo del complejo textil permiten monitorear espacios clave, mientras las autoridades evalúan aumentar el contingente de personal según la evolución del flujo público.

La estrategia en Gamarra forma parte de un plan integrado que incluye otros focos comerciales, como Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo de Grau.

Los operativos buscan prevenir incidentes, garantizar la seguridad de compras y controlar el comercio informal. Las fuerzas del orden trabajan coordinadas con representantes de las Mypes textiles, quienes anticipan una temporada con cifras inéditas en visitantes y ventas.

Andina.

Más vigilancia y recomendaciones

Durante el lanzamiento del plan, personal policial lideró simulacros y campañas para concientizar a la ciudadanía sobre riesgos en jornadas de alta afluencia.

Entre las recomendaciones ofrecidas se encuentran evitar acudir con niños pequeños, y no manipular ni comprar pirotécnicos en puntos no autorizados.

Uno de los ejercicios mostró el daño ocasionado por un artefacto explosivo en un maniquí infantil, empleando solo 3,5 gramos de pólvora cloratada, recurso que se replicó para visibilizar el peligro que representan los productos ilegales.

Andina.

Ventas proyectadas

La presidenta de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú, Susana Saldaña, remarcó que la temporada navideña sostiene hasta el 50% de la facturación anual del conglomerado, proyectando ventas por encima de los S/ 1.800 millones.

El emporio concentra más de 40.000 Mypes y genera entre 75.000 y 150.000 empleos directos, elevando la expectativa de flujo diario a 500 mil visitantes, una cifra que podría duplicarse en semanas de máxima demanda.

Para responder a la demanda estacional, Mibanco anunció la disposición de S/ 4.400 millones en créditos orientados a capital de trabajo, cifra superior en un 18% al período anterior.

Esta suma se destina a fortalecer el acceso a recursos para las Mypes, que constituyen la base productiva del centro comercial.

El arranque formal de la campaña navideña se realizó durante la presentación de la colección Verano 2026 en el Jr. Giribaldi 550, evento que reunió a empresarios y voceros sectoriales. Representantes de la banca destacaron la trascendencia del apoyo crediticio y el acompañamiento a los comerciantes durante las fechas más estratégicas del año.

A pesar de los retos logísticos y de seguridad, la preparación anticipada de la PNP, la Municipalidad de La Victoria y los gremios empresariales configura un esquema de vigilancia robusto que busca convertir la experiencia de compra navideña en una oportunidad para reactivar ventas y fortalecer el tejido económico local.