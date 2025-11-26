Perú

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación

La modelo brasileña contó sin filtros los motivos que han retrasado el esperado matrimonio y confesó lo desafiante que es cuidar a sus hijos sin apoyo

Ana Paula Consorte revela por qué la boda con Paolo Guerrero sigue en pausa y sorprende con detalles de su relación. Video: América Hoy

La vida personal de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero siempre captan la atención del público, no solo por su relación y la familia que han formado, sino también por las expectativas en torno a su matrimonio y la posibilidad de ampliar la familia. En recientes declaraciones a ‘América Hoy’, la modelo brasileña expuso con franqueza los motivos por lo que han postergado la boda y compartió detalles sobre la dinámica familiar que mantiene con el futbolista.

Ana Paula Consorte revela por qué se retrasa su boda con Paolo Guerrero

La organización del matrimonio entre Consorte y Guerrero se ha visto aplazada principalmente por la falta de tiempo de la modelo, quien ha manifestado que la responsabilidad de planificar la ceremonia recae sobre ella, tal como prefiere el delantero de Alianza Lima.

“No, todavía no. Hemos hablado, pero sabes cómo son los hombres. Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora yo no tengo mucho tiempo”, afirmó Ana Paula Consorte al programa América Hoy. Esta postura ha sido reiterada en otras entrevistas, donde la brasileña ha dejado claro que, aunque el matrimonio está en sus planes, la logística y las obligaciones familiares actuales dificultan avanzar en la organización.

La posibilidad de que la boda se realice el próximo año no está descartada. “Sí, habrá (boda), más adelante sí. Quién sabe (el próximo año) por ahí que sí. Yo tengo que arreglar todas las cosas”, declaró la modelo, subrayando que la decisión depende de encontrar el momento adecuado para dedicarle la atención que merece. Esta expectativa ha generado interés entre los seguidores de la pareja, quienes permanecen atentos a cualquier novedad sobre el enlace.

Paolo Guerrero desea agrandar la familia con Ana Paula Consorte

El deseo de Paolo Guerrero de tener un hijo más también ha sido tema de conversación. En diálogo con América Hoy, Consorte explicó: “Paolo quiere mucho, mira yo no tengo nana, hago todo sola, entonces es muy difícil, ya tengo tres hijos, con un bebé más, no sé”. De esta manera, se evidenció la carga que asume diariamente la modelo al encargarse personalmente del cuidado de sus hijos y la dificultad de considerar la llegada de un nuevo integrante a la familia sin apoyo adicional.

Paolo Guerrero desea agrandar la familia junto a Ana Paula Consorte. Video: Amor y Fuego

La sinceridad de Consorte ha generado reacciones de apoyo en redes sociales, donde muchos valoran su transparencia respecto a los desafíos de la maternidad. En entrevista con el programa Amor y Fuego, la modelo confirmó que los planes de boda siguen vigentes, aunque sin una fecha definida. “Estamos planeando todo. No sé si será tan pronto, pero sí lo estamos planeando, de verdad”, aseguró Ana Paula Consorte a Willax.

Además, compartió detalles sobre la personalidad de Guerrero que influyen en la dinámica de pareja: “Yo le digo a Paolo que a veces es muy cerrado, pero me dice: ‘Soy tímido, me da vergüenza’. Sí, es un poco engreído”, relató la brasileña. La relación entre Consorte y la madre de Paolo Guerrero, conocida como ‘Doña Peta’, también ha evolucionado positivamente.

Ana Paula Consorte contó que Doña Peta le da consejos cuando se pelea con Paolo Guerrero. Video: Amor y Fuego

La modelo explicó que, aunque al principio la barrera del idioma dificultaba la comunicación, actualmente mantienen una relación cercana: “No hablábamos mucho por el idioma, por eso no podríamos hablar. Hoy por hoy, ahora va a mi casa, está con mis hijitos, ya somos más cercanas. Cuando me peleo con Paolo, Doña Peta habla conmigo y me da consejos, supertranquila”.

El compromiso entre la pareja se selló de manera espontánea, según relató Consorte. La modelo recordó que la propuesta de matrimonio ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial en Brasil, sin una cena romántica ni un evento especial. “Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos con mis hijos y me dice: ‘ya, entonces ahora’. Y le dije: ‘entonces de rodillas’”, narró la brasileña. Aunque aceptó la propuesta, admitió que esperaba un gesto más elaborado: “Yo le dije que sí, pero quería que sea una cosa más bonita”.

Ana Paula Consorte afirmó que Paolo Guerrero seguirá jugando hasta cuando quiera. Video: Amor y Fuego

En el plano profesional, Paolo Guerrero continúa activo en el fútbol y, según declaraciones de Consorte a Willax, el delantero planea seguir jugando mientras se sienta en condiciones: “Si él puede va a jugar hasta los 50 años, mientras se sienta bien, va a continuar. No sé cuándo decidirá dejar de jugar”, afirmó la exmodelo.

