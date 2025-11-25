Perú

Una menor de 14 años lleva seis días desaparecida en Chincha: fue vista por última vez cuando se iba al colegio

Sus familiares acudieron a las autoridades tras perder contacto con la menor el 19 de noviembre, y continúan solicitando ayuda para localizarla

Guardar
La adolescente de 14 años
La adolescente de 14 años fue vista por última vez cuando se dirigía a su colegio en el asentamiento humano Túpac Amaru, en Chincha. Su familia pide apoyo para ubicarla. Foto: Composición Infobae Perú

La desaparición de una menor de 14 años en la provincia de Chincha, región Ica, mantiene en vilo a sus familiares y a la comunidad local. La adolescente, identificada como Angie Valeria Vásquez Huamán, fue vista por última vez el miércoles 19 de noviembre, cuando se dirigía a su institución educativa. Desde entonces, la falta absoluta de información ha impedido determinar su paradero.

La madre de Angie Valeria, Estrella Huamán Paucar, presentó de inmediato la denuncia ante la comisaría correspondiente al percatarse de que su hija no volvió a casa. A pesar de los esfuerzos iniciales de familiares, vecinos y miembros de la Policía Nacional, las pesquisas continúan sin resultados concretos. La familia solicita la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier dato valioso que lleve a su ubicación.

La inquietud familiar se agrava por el delicado estado de salud de Angie Valeria, quien fue sometida a una intervención de pecho abierto el 25 de septiembre a causa de un soplo cardíaco. Además, la adolescente seguía un tratamiento médico por depresión y ansiedad, con la necesidad de recibir medicación diaria conforme a las indicaciones de su psiquiatra.

Seis días sin rastro: lo que se sabe sobre la desaparición de Angie Valeria

Según la denuncia de su madre, Angie Valeria vestía un buzo azul marino, casaca azul marino con blanco y zapatillas blancas el día en que desapareció. Mide 1,50 metros, es de tez negra, cabello negro, contextura gruesa y posee una cicatriz en el pecho tras su reciente operación, un rasgo clave que facilita su identificación.

La menor salió de su vivienda en el asentamiento humano Túpac Amaru Zona B, en Chincha, hacia su colegio. “Subió a una moto a las 7:10 de la mañana. Vestía su buzo azul y la casaca del colegio Santa Ana de Chincha”, relató su madre a la Agencia Andina. Nadie ha vuelto a verla después de ese momento.

Angie Valeria vestía buzo y
Angie Valeria vestía buzo y casaca azul marino el día de su desaparición. La familia solicita brindar cualquier información al número 925 557 954. Foto: Andina

Se cumplen seis días desde su desaparición. Pese a los recorridos por áreas cercanas, mercados, colegios y avenidas principales, sigue sin aparecer información relevante para reconstruir su trayecto. La familia habilitó el número 925 557 954 para recibir aportes fiables que contribuyan a la labor policial.

Procedimiento policial para activar la Alerta Amber tras la desaparición de un menor

La denuncia por desaparición de un menor en Perú se presenta de inmediato en cualquier dependencia policial. No hay periodo de espera para formalizar el reporte de un niño o adolescente ausente. La Policía Nacional del Perú (PNP) evalúa el caso y determina la activación de la Alerta Amber, un mecanismo de búsqueda urgente que se difunde masivamente en las primeras 72 horas.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, la familia debe proporcionar una fotografía reciente de la persona desaparecida y toda información útil para su rápida localización. En Lima puede acudirse, además, a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Al recibir la denuncia, la PNP analiza si existen los criterios estipulados por el Decreto Legislativo 1428 para activar la Alerta Amber. Si corresponde, se emite la alerta en medios públicos, privados y digitales, y se difunde la fotografía de la persona menor de edad a través del Portal Web de Desaparecidos en Perú, ampliando la búsqueda a nivel nacional.

La colaboración ciudadana es fundamental. Se puede llamar de manera gratuita al 114 o consultar desaparecidosenperu.policia.gob.pe, plataforma oficial donde se listan tanto los casos localizados como los que permanecen desaparecidos.

Defensoría del Pueblo alerta por
Defensoría del Pueblo alerta por alza de feminicidios y desapariciones en Perú y exige acciones urgentes al Estado. (Composición Infobae)

Más de 51 desapariciones por día en Perú durante primer semestre del 2025

La desaparición de personas en el Perú es un fenómeno que sigue creciendo. Entre enero y julio de 2025, 12.374 personas fueron reportadas desaparecidas, lo que equivale a un promedio de 51 denuncias diarias, según datos del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol). De ese total, 7.137 son mujeres y 6.437 corresponden a niños, niñas y adolescentes, quienes están más expuestos a situaciones de violencia y trata.

En ese periodo, las autoridades lograron ubicar a 6.463 personas, pero más de 6.300 siguen sin ser encontradas. Además, se hallaron 141 personas sin vida, lo que revela la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de búsqueda. Las regiones con más reportes son Lima (4.706), Cusco (801), Arequipa (723), Junín (552) y Lambayeque (543).

Temas Relacionados

Desaparición de menores Chincha Ica Alerta Amberperu-noticias

Más Noticias

Carlos Bustos se muestra de acuerdo con la extensión de contrato de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se podría tentar un año más de trabajo”

El entrenador argentino, que supo campeonar con los íntimos en el periodo 2021, expuso una postura favorable con respecto a la continuidad del ‘Pirata’, con quien trabajó en La Victoria

Carlos Bustos se muestra de

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”

El defensor paraguayo reafirmó su liderazgo en Universitario y destacó su tricampeonato como una ventaja frente al central de Alianza Lima sin restarle méritos

Williams Riveros se diferencia de

Abogado de Pedro Castillo compara a los congresistas con Jorge Luna y Ricardo Mendoza: “Hablan las mismas huevadas”

La Comisión Permanente debate el informe que propone inhabilitar por 10 años al exmandatario por el fallido golpe de Estado en 2022

Abogado de Pedro Castillo compara

Lista de convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025: las elegidas por Antonio Rizola para disputar el torneo

La selección peruana sub 19 de vóley afrontará un reto clave en la capital, y el técnico brasileño ya definió al grupo que llevará la camiseta de la ‘blanquirroja’

Lista de convocadas de Perú

Vecinos y gremios rechazan la propuesta del alcalde de Urubamba de cerrar Machu Picchu y paralizar la actividad turística

La Cámara de Comercio del Cusco sostiene que el cierre no tiene sustento legal y revela fallas en la licitación del transporte hacia la ciudad inca

Vecinos y gremios rechazan la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jueces acusan a la JNJ

Jueces acusan a la JNJ de usar la ley para intimidar a magistrado que ordenó la reposición de Delia Espinoza

PJ declara improcedente pedido de Delia Espinoza y otorga “por última vez” dos días más a la JNJ para reponerla

Delia Espinoza denuncia “venganza política” y acusa al Congreso de imponer una “dictadura parlamentaria”

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

Delia Espinoza a un paso de la inhabilitación: Comisión Permanente aprueba sanción que le prohíbe ejercer la función pública por 10 años

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito”

Dua Lipa cantará hoy “Cariñito” en su concierto en el Estadio San Marcos de Lima

Paco Bazán y Susana Alvarado reaparecen juntos tras denuncia de expareja del conductor: “La tormenta pasará”

Documental ‘De Chiclayo al Vaticano: El camino del Papa León XIV’ hace historia al ganar el Premio Martín Fierro Latino 2025

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

DEPORTES

Carlos Bustos se muestra de

Carlos Bustos se muestra de acuerdo con la extensión de contrato de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Se podría tentar un año más de trabajo”

Williams Riveros se diferencia de Carlos Zambrano en directa comparación: “Lo respeto, pero yo soy tricampeón”

Lista de convocadas de Perú para los Juegos Bolivarianos 2025: las elegidas por Antonio Rizola para disputar el torneo

Petra Schwartzman elogió a Rachel Hidalgo por su liderazgo en las filas de Regatas Lima: “Te da calma en los momentos de estrés”

La emoción de Fabio Gruber al recordar su debut con la selección peruana: “Fue fantástico, espero me permitan volver”