Perú

Extorsionadores exigen 20 mil soles por niño de 10 años reportado como desaparecido en Carabayllo

𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗭𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗔𝘁𝗮𝘂𝗰𝘂𝘀𝗶 se encuentra desaparecido desde el viernes. Fue embarcado en un bus de la empresa ‘Los Vencedores’ y nunca llegó a casa. La familia ruega acción inmediata de la PNP

Analí Espinoza

Por Analí Espinoza

Extorsionadores exigen 20 mil soles por niño reportado como desaparecido en Carabayllo | Video: América Noticias

Una madre vive horas de angustia tras la desaparición de su hijo 𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗭𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗔𝘁𝗮𝘂𝗰𝘂𝘀𝗶, un niño de 10 años, quien no ha vuelto a su hogar desde la tarde del viernes. El menor fue embarcado por su madre en un bus de la empresa de transporte público 'Los Vencedores’ en el paradero del mercado La Cumbre, en el distrito limeño de Carabayllo, y desde entonces se desconoce su ubicación.

Estefany, madre del menor, contó entre lágrimas cómo, debido a una emergencia laboral, tuvo que pedir que su hijo saliera antes del colegio para acompañarla momentáneamente al mercado. Desde allí, lo embarcó como en otras ocasiones hacia su casa, confiada en que sabía el camino.

“Él ya ha hecho ese recorrido antes, ya sabía regresar. Lo senté en el carro como siempre. Le di pasaje de más por si acaso. Lo despedí como en otras oportunidades, y me fui a trabajar”, relató la angustiada mujer a América Noticias.

𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗭𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗔𝘁𝗮𝘂𝗰𝘂𝘀𝗶, de
𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗘𝗱𝘂𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗭𝗮𝗺𝗼𝗿𝗮 𝗔𝘁𝗮𝘂𝗰𝘂𝘀𝗶, de 10 años de edad, se encuentra desaparecida desde la tarde del viernes en Carabayllo | Foto captura.

El menor abordó la unidad de transporte aproximadamente a la 1:20 p.m. Sin embargo, no llegó a su destino. La madre indicó que, pasadas las 2:00 p.m., comenzó a llamar a vecinos para confirmar si el niño había llegado a casa, pero todos respondieron negativamente.

Tras no recibir noticias, la familia acudió a la empresa Los Vencedores para solicitar información sobre el paradero final del bus. Sin embargo, denuncia que no obtuvo colaboración por parte del personal.

“Fui a la empresa, pedí información sobre la última parada del bus. Me dijeron que era en Llanta, pero no quisieron darme más datos. Solo dijeron que los carros llegan vacíos”, señaló la madre.

Extorsión en medio del dolor

Como si la situación no fuese lo suficientemente angustiante, la familia también denunció que personas inescrupulosas se aprovecharon de su desesperación para intentar extorsionarlos. Los delincuentes llamaron exigiendo una suma de 20 mil soles, asegurando tener al menor, aunque no ofrecieron ninguna prueba ni volvieron a comunicarse.

Menor de 11 años de
Menor de 11 años de edad desaparece en Carabayllo y extorsionadores exigen 20 mil soles para "liberarlo" | Foto captura: PNP

En un audio revelado durante la cobertura, se escucha cómo la madre, desesperada, ruega por información mientras el extorsionador exige dinero: Le voy a ser claro. Sé con cuánto cuenta para apoyarnos y yo se lo entrego”.

Llamado urgente a la Policía y a la ciudadanía

Los familiares han formalizado la denuncia ante la Policía Nacional del Perú y solicitan que se active un operativo inmediato para localizar a Liam. La comunidad pide que el caso sea tomado con prioridad y que se revisen las cámaras de seguridad en las rutas de transporte.

Además, se ha habilitado un número telefónico para recibir cualquier información sobre el paradero del menor: 998 561 145

“Por favor, si usted lo ha visto, si lo reconoce, comuníquese. La familia está desesperada. No jueguen con el dolor ajeno. Es un niño de apenas 10 años que no aparece desde hace más de 24 horas”, enfatizó el equipo periodístico en el lugar.

¿Qué hacer si un menor está desaparecido?

Cuando desaparece un menor de edad en Perú, la respuesta debe ser inmediata con la denuncia en cualquier dependencia policial del país, como una comisaría, una Depincri o, en Lima, la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La Policía Nacional activa la Alerta Amber tras recibir la denuncia, un mecanismo de búsqueda urgente que difunde la desaparición durante 72 horas para facilitar la localización del menor, según el Ministerio del Interior. El reporte puede realizarse sin periodo de espera en cuanto los padres detectan la ausencia.

Los familiares deben acudir a la dependencia policial más cercana con una fotografía reciente del menor, en físico o digital. El Ministerio del Interior recomienda aportar toda la información posible, comunicando cada dato relevante al caso. Si se encuentra al menor, se debe notificar de inmediato a la Policía Nacional para cerrar la investigación.

