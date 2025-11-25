Perú

Ricardo Arjona en Lima: fecha, lugar, precio de entradas y todo lo que debes saber sobre el concierto

El cantautor guatemalteco regresa con “Lo que el Seco no dijo”, un tour que marca una nueva etapa artística llena de introspección, sonidos renovados y versiones especiales de sus mayores éxitos.

Guardar
Ricardo Arjona inicia una nueva
Ricardo Arjona inicia una nueva etapa musical con su tour “Lo que el Seco no dijo”.

Ricardo Arjona, uno de los artistas más influyentes de la música en español, vuelve a los escenarios con su tour mundial “Lo que el Seco no dijo”, una propuesta que él mismo define como una residencia artística itinerante, más que una gira convencional. Esta esperada puesta en escena llegará a Lima el viernes 26 de junio, donde ofrecerá un concierto multitudinario en el Estadio Nacional, recinto que ya ha recibido al músico en otras ocasiones y que volverá a vibrar con su voz, sus historias y una producción completamente renovada.

El anuncio ha generado enorme expectativa entre sus seguidores peruanos, especialmente tras el exitoso inicio del tour en Guatemala, donde Arjona arrancó su regreso a lo grande: 23 conciertos sold out que marcaron el retorno de una figura que parecía haberse despedido de los escenarios. Esta nueva aventura lo llevará también por Estados Unidos, Sudamérica y Europa, consolidando una ruta internacional que celebra su legado y abre una nueva etapa artística.

A diferencia de sus anteriores giras, esta propuesta apuesta por una escenografía minimalista, pensada para crear una atmósfera íntima que acerque al público al universo personal del artista. El cantautor guatemalteco ha explicado que este formato busca priorizar la esencia, la historia y la profundidad emocional de cada canción. Es un regreso que no se sostiene en el espectáculo grandilocuente, sino en la honestidad que siempre ha caracterizado su obra.

El artista vuelve con versiones
El artista vuelve con versiones renovadas de sus clásicos y temas de su más reciente álbum “Seco”.

El repertorio incluirá nuevas versiones de sus clásicos más emblemáticos, como “Historia de un taxi”, “Fuiste tú”, “El problema” y “Minutos”, pero también presentará canciones de su más reciente álbum, “Seco”, lanzado en enero de este año. Este disco es, para muchos críticos, uno de sus trabajos más introspectivos, donde combina relatos autobiográficos, reflexiones sobre el paso del tiempo y una mirada madura hacia sus raíces.

Una de las particularidades de “Lo que el Seco no dijo” es la fusión de sonidos tradicionales guatemaltecos con el sello característico del cantautor. Arjona ha incorporado instrumentos, ritmos y matices que evocan su identidad cultural, creando un diálogo musical entre su pasado y su presente. El resultado es una experiencia escénica que se siente nueva, potente y profundamente emocional.

El espectáculo contará con un equipo internacional de más de 12 músicos en escena, además del staff de producción y management que acompaña esta nueva etapa artística. La puesta en escena promete un equilibrio perfecto entre lo técnico y lo sensible, con una iluminación cálida, recursos escenográficos sobrios y un espacio diseñado para que cada canción respire y se cuente por sí misma.

El cantautor guatemalteco apuesta por
El cantautor guatemalteco apuesta por un formato íntimo y minimalista en su regreso a los escenarios.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Para los fanáticos peruanos, uno de los anuncios más esperados es el inicio de la venta de entradas. La pre-venta oficial se realizará los días 28 y 29 de noviembre, desde las 10:00 a.m., y será exclusiva para usuarios con tarjetas Interbank. La compra se realizará únicamente a través de la plataforma digital de Teleticket, y se desarrollará hasta agotar stock, como suele ocurrir con cada visita del artista. Esta etapa permitirá a los seguidores adquirir sus boletos con anticipación y asegurar un lugar en uno de los conciertos más esperados del año.

Zonas y precio de entradas

Platinum Central Numerado

Preventa Interbank S/ 540.00

Precio Full S/ 598.00

Platinum Lateral Numerado

Preventa Interbank S/ 440.00

Precio Full S/ 497.00

VIP Numerado

Preventa Interbank S/ 395.00

Precio Full S/ 465.00

Preferencial

Preventa Interbank S/ 240.00

Precio Full S/ 283.00

Occidente 1 Numerado

Preventa Interbank S/ 440.00

Precio Full S/ 495.00

Occidente 2 Numerado

Preventa Interbank S/ 395.00

Precio Full S/ 465.00

Oriente 1 Numerado

Preventa Interbank S/ 440.00

Precio Full S/ 495.00

Oriente 2 Numerado

Preventa Interbank S/ 395.00

Precio Full S/ 465.00

Tribuna Norte

Preventa Interbank S/ 165.00

Precio Full S/ 195.00

Además, los clubs de fans internacionales tendrán acceso a una venta especial a través de “Mundo Arjona” el 27 de noviembre, un beneficio que forma parte de la estructura global del tour y que busca reconocer el apoyo constante de su comunidad de seguidores alrededor del mundo.

El regreso de Ricardo Arjona a Lima no es solo un evento musical: es un acontecimiento emocional para quienes han acompañado su trayectoria durante décadas. “Lo que el Seco no dijo” se presenta como un recorrido por su historia, su evolución y su forma única de narrar la vida. Es un tour que combina nostalgia, renovación y un renacer que lo muestra, como él mismo dice, “como el ave fénix”, listo para encontrarse nuevamente con su público.

Zonas y precio de entradas
Zonas y precio de entradas para el concierto de Ricardo Arjona.

Temas Relacionados

Ricardo Arjonaperu-entretenimientoConciertos en Lima

Más Noticias

¿Es oficial el paro de 48 horas en Lima y Callao? Esto se sabe tras el atentado ocurrido hoy contra una custer

El distrito de San Martín de Porres, en la zona norte de la capital, se convirtió este 25 de noviembre en escenario de un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte público

¿Es oficial el paro de

Precio del dólar cae: Así abrió el tipo de cambio hoy 25 de noviembre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar cae: Así

Presidenta de Ositran señala a las aerolíneas por el cobro de la TUUA: “Si se incorpora en los boletos, no habría problema”

Verónica Zambrano insistió en que el cobro para los ciudadanos debería incluirse como parte del precio de los pasajes aéreos y que la incorporación de estos montos se hace en cumplimiento de un contrato

Presidenta de Ositran señala a

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

El exfutbolista contó que lo llamaron desde el club y le manifestaron por qué el ‘Pirata’ no seguirá en el 2026. “No está bien que le tire la gente encima”, añadió

Reimond Manco reveló los motivos

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ sostendrán su último compromiso previo al Mundial de Clubes, pero al frente tendrá a uno de los equipos emergentes de la temporada. Conoce todos los detalles

Alianza Lima vs Atlético Atenea:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Ética sanciona a

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por permitir uso de baño femenino a personas trans en el Congreso

Polémica por Beca 18: Directora de Pronabec presentó su renuncia tras revelarse falta de presupuesto

Dina Boluarte solicita pensión vitalicia por más de S/ 35 mil: expresidenta activó trámite en el Congreso

Dina Boluarte recibe llamado de atención de juez: “No soy juez, soy presidente de sala, no soy señora, soy señor”

José Jerí anuncia la eliminación del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

ENTRETENIMIENTO

Nuevo ampay al esposo de

Nuevo ampay al esposo de Silvia Cornejo: Jean Paul Gabuteau es grabado otra vez con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo intenta frenar ampay con su ex y ofrece trato fuera de cámaras: “Apaga la cámara y hablamos”

Magaly Medina aconseja a Silvia Cornejo tras ampay de Jean Paul Gabuteau: “Analía Jiménez parece ser el amor de su vida”

Silvia Cornejo toma drástica decisión tras ampay de Jean Paul Gabuteau con Analía Jiménez

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau: así reaccionaron las redes sociales ante nuevo ampay del empresario engañando a la exmodelo

DEPORTES

Reimond Manco reveló los motivos

Reimond Manco reveló los motivos por los que Alianza Lima no quiere renovarle a Hernán Barcos: “Su relación con el grupo está desgastada”

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Bassco Soyer en Infobae Perú: Gil Vicente como inicio en Europa, la idolatría por Paolo Guerrero y el respeto a Hernán Barcos en Alianza Lima

Entradas de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Raúl Fernández lamentó actitud de Ricardo Gareca como DT de Perú: “Nunca hubo un respeto hacia mi persona; la selección me dio la espalda”