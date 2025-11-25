Policía derrota a los X-Men de Caylloma: cae banda de venta de drogas en silla de ruedas en el Centro de Lima

PNP anuncia la captura de los integrantes de 'Los X-Men' de Caylloma luego de operativo del Escuadrón Verde. (Video: Mininter)

La Policía Nacional del Perú desmanteló la organización criminal conocida como ‘Los X-Men de Caylloma’, dedicada a la venta de drogas como pasta básica de cocaína en las calles Centro de Lima. El operativo, realizado en un inmueble de la zona de Caylloma, culminó con la detención de Diana Rodríguez Tello, alias la señora X, quien, de acuerdo con las autoridades, lideraba la banda desde una silla de ruedas.

Según el coronel Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, la acción policial se llevó a cabo gracias al apoyo de la videovigilancia municipal y la colaboración de los vecinos, quienes también habrían aportado con información para asegurar la captura del grupo criminal. Rojas detalló que el caso se inició tras identificar un punto de venta de droga mediante las cámaras de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Con el apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, hemos ubicado un punto de venta de droga. Esto nos permitió intervenir, ingresar y decomisar gran cantidad de droga ilícita dentro de dicho inmueble”, precisó el jefe policial, quien además destacó que “la condición física de esta persona (Diana Rodríguez Tello) no constituía un impedimento para dirigir la venta de droga”.

Policía captura a los X-Men de Caylloma dedicados a la venta de drogas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

La detenida, de 44 años, fue capturada junto a otras cuatro personas, identificadas por la policía como presuntos consumidores y paseros que serían parte de la estructura criminal. “Todos ellos fueron puestos a disposición de la Depincri del Cercado de Lima”, señaló el coronel Rojas.

El operativo policial contó con la denuncia y vigilancia ciudadana para identificar el inmueble y registrar las actividades ilícitas, según informó Latina. El medio reportó que la cabecilla de los X-Men de Caylloma responsabilizó al vecindario por su detención.

Durante el interrogatorio, Rodríguez Tello negó cualquier relación con los otros detenidos y rechazó las acusaciones de tráfico de drogas. “Yo los he botado”, afirmó frente a la policía. Consultada sobre la presencia de personas en la puerta de su casa, reiteró: “¿Qué hacen en mi puerta? Les he dicho que no me toquen la puerta”.

Al finalizar el operativo, todos los implicados quedaron a disposición de la División de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima, confirmó el coronel Rojas.

General PNP Óscar Arriola dice que los resultados del estado de emergencia "son enormes", pero hasta el momento no se conoce cuáles son. (Video: RPP)

General Arriola afirma que resultados del estado de emergencia son “enormes”

En medio del estado de emergencia, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, afirmó que los resultados de las intervenciones contra la inseguridad con “enormes”, aunque al ser consultado sobre los datos en los que basa sus afirmaciones, la respuesta del general Arriola fue vaga y no dio cifra alguna, aunque destacó que su éxito fue replicado en medios de Chile, Ecuador y Colombia, nuevamente sin ofrecer información específica sobre las operaciones en el marco del Estado de Emergencia.

“Recalco categóricamente, los resultados son enormes y me refiero a la cantidad de detenidos, a la cantidad de cartuchos de dinamita, a la cantidad de inmuebles intervenidos, a la cantidad de extranjeros criminales y venezolanos que se encuentran en las cárceles. Me refiero a las organizaciones criminales, a los hechos criminales que se han esclarecido, a la capacidad de la Policía y de las autoridades peruanas (...)”, indicó de forma general a RPP.