Perú

“Ni somos violadores ni merecemos migajas”: colectivos LGTBIQ+ responden a José Jerí tras su entrevista con Beto Ortiz

La Red Peruana TLGB se pronunció en rechazo de las declaraciones del presidente interino, quien defendió la unión civil pero descartó avanzar hacia otros derechos como la adopción en parejas homosexuales, alegando que el Perú “no está preparado”

Guardar
El mandatario interino relató cómo su etapa como acólito influyó en su visión actual y explicó por qué apoya la unión civil, pero se opone a la adopción por parejas del mismo sexo, afirmando que “la sociedad peruana aún no está preparada”.Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La Red Peruana TLGB difundió este 24 de noviembre un pronunciamiento en el que cuestiona abiertamente las declaraciones del presidente interino José Jerí sobre derechos LGBTI+. El comunicado, publicado el 24 de noviembre, surgió menos de 24 horas después de la entrevista que Jerí brindó a Beto Ortiz, donde sostuvo que “no estaba convencido” de apoyar el derecho a la adopción de las parejas homoparentales. El documento acusa al mandatario de perpetuar estereotipos y de limitar el acceso a derechos civiles básicos.

La Red no solo criticó el uso del argumento del “interés superior del niño” por parte del Ejecutivo, sino que además cuestionó que se plantee una ciudadanía con privilegios diferenciados. En paralelo, el propio Jerí afirmó en televisión que respalda la unión civil, pero que la sociedad peruana “aún no está preparada para abrir el debate sobre adopción en parejas LGBTI+, postura que generó inmediatas respuestas.

Un pronunciamiento que rechaza estigmas y exige igualdad plena

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

El comunicado de la Red Peruana TLGB responde de manera frontal a las declaraciones del presidente interino, calificándolas de estigmatizantes. “¡Ni somos violadores ni merecemos migajas!”, se lee al inicio del pronunciamiento. Para la Red, vincular a la población LGBTI+ con un posible “peligro” para niñas y niños es perpetuar prejuicios históricos que ya han sido desmentidos por múltiples investigaciones y organismos internacionales.

El documento sostiene que Jerí recurre al argumento del “interés superior del niño” para eludir una discusión real sobre quiénes son, estadísticamente, los responsables de la violencia sexual contra menores. “Si el presidente de la república y quienes aparentemente defienden la infancia y la niñez están interesados genuinamente en ellas, deberían presentar propuestas concretas para eliminar la violencia en contra de miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.”, afirma el pronunciamiento.

Otro punto central es el rechazo a lo que califican como un intento del mandatario de dividir a la ciudadanía en categorías. El comunicado cuestiona que Jerí defienda la unión civil, pero no el matrimonio igualitario, figura que, según recuerdan, existe en el marco legal de varios países y debería estar disponible también para las personas LGBTI+. “No demandamos al Estado el derecho al matrimonio religioso”, aclaran, subrayando que la exigencia se centra exclusivamente en el ámbito civil.

El pronunciamiento también hace referencia a la cercanía del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, destacando que miles de activistas se movilizarán en las calles. En este contexto, le envían un mensaje directo al presidente interino: “La población LGBTI+ no es violadora sexual ni sospechosa de violación de mujeres o menores de edad”, y remarcan que no aceptarán “migajas en vez de reivindicación de derechos plenos”.

La entrevista que provocó la respuesta: los límites marcados por José Jerí

José Jerí sorprende en entrevista:
José Jerí sorprende en entrevista: confesó que casi toma los hábitos y marcó límites en debates sobre derechos LGTB+. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El pronunciamiento se difundió luego de la entrevista emitida el 23 de noviembre, donde el mandatario interino detalló su visión sobre economía, religión y libertades civiles. Frente a Beto Ortiz, Jerí reveló que fue acólito por casi una década y que, durante su adolescencia, incluso consideró ingresar a la vida religiosa. Aunque aseguró que la Iglesia debe estar separada del Estado, también defendió la permanencia del curso de religión en los colegios, argumentando que ofrece un “norte”.

Al tocar el tema de derechos LGBTI+, Jerí afirmó que respeta la orientación sexual de todas las personas y que varios de sus amigos cercanos forman parte de la comunidad. Sin embargo, marcó una línea clara cuando se abordó el tema de la adopción. Mientras respaldó la unión civil “tal cual”, enfatizó que “no apoyaría que puedan adoptar” y que “no estoy convencido”, insistiendo en que el debate debe considerar prioritariamente “el interés del menor”.

Según explicó, su preocupación radica en que ciertos sectores del Congreso temen que aprobar la unión civil pueda generar un efecto dominó hacia reformas más amplias. Jerí afirmó que su apoyo es específico: unión civil sí, adopción no. “Hay límites”, dijo durante la entrevista, reconoció su “dualidad” entre defender libertades individuales y mantener reservas frente a cambios en materia de familia y niñez.

Temas Relacionados

José JeríBeto OrtizUnión CivilAdopciónEl Valor de la VerdadLGTBperu-noticias

Más Noticias

Cecilia Bákula participará en la presentación de Liberados, libro sobre la operación Chavín de Huántar que llega a la Feria Ricardo Palma

El Fondo Editorial del Congreso presenta una obra que reúne ponencias, testimonios y análisis sobre la operación Chavín de Huántar. La historiadora comparte reflexiones sobre el cautiverio, el riesgo asumido y la decisión política que definió el rescate

Cecilia Bákula participará en la

Aceite de bebé: cómo usarlo en casa para limpiar muebles

Gracias a su textura ligera y su composición suave, el aceite de bebé puede convertirse en un aliado eficaz para la limpieza doméstica

Aceite de bebé: cómo usarlo

Rutas de Lima rechaza millonarias ganancias y acusa a la MML de debilitar la seguridad jurídica de las concesiones

La concesionaria niega haber obtenido beneficios extraordinarios y responsabiliza a la autoridad limeña de generar inestabilidad en el marco jurídico, lo que podría impactar negativamente otras concesiones y la confianza de inversión extranjera en el país

Rutas de Lima rechaza millonarias

Aerolíneas se rebelan contra la nueva TUUA del aeropuerto Jorge Chávez: gremio anuncia impugnación y reunión con José Jerí

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) sostuvo que el incremento a la controversial tarifa supera lo previsto en el contrato de concesión, advirtió que el ajuste afectará los costos al pasajero, y solicitó una revisión urgente al cálculo de Ositrán

Aerolíneas se rebelan contra la

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

El histórico delantero peruano visitó la ciudad de Seúl como parte de una actividad oficial del club para inaugurar una oficina muniquesa. Antes de marcharse de la localidad, acudió a un centro educativo donde compartió un grato momento de esparcimiento

Claudio Pizarro se divierte en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La Presidencia no es el

La Presidencia no es el objetivo de Dina Boluarte: Abogado da detalles de la demanda de amparo y anuncia medida cautelar

CAL alerta grave amenaza judicial tras denuncia de la JNJ contra juez Torres Tasso por el caso Delia Espinoza

Ministros sustentaron ante el Congreso pedido de facultades legislativas

Delia Espinoza afronta nueva denuncia por presuntas faltas disciplinarias: la acusan de abuso de poder, falta de idoneidad e incapacidad moral

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial anular su vacancia: estos son los argumentos centrales

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán reta a Carlos

Jefferson Farfán reta a Carlos Orozco en streaming: “Invítanos para subirte las vistas”

Cantantes de Corazón Serrano pasan incómodo momento en entrevista en Ecuador: “Muy morbosa tu pregunta”

Michelle Soifer le pide a Dua Lipa que cante Bombón Asesino en su concierto en Perú: “Todo el mundo la sabe”

Dua Lipa en Lima: horarios, accesos, setlist y más para su concierto en San Marcos

Cielo Fernández volvió a Son del Duke: “La verdadera Chica Rap”

DEPORTES

Claudio Pizarro se divierte en

Claudio Pizarro se divierte en Corea del Sur entrenando taekwondo en una escuela con niños: “Intentaré hacer lo mejor que pueda”

Pablo Bengoechea no es ajeno a la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Le ha tocado hacer grandes cosas”

Pedro Díaz desestima al finalista entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la resolución del pase a Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Erick Noriega padece dos desgarros de articulación que lo alejarán del Gremio hasta inicios del próximo año

Programación de la fecha 6 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV