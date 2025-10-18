Perú

Agenda de Lima: ¿Qué es y cuáles son sus objetivos a favor de la comunidad LGBTIQ+?

El acuerdo surge luego de un proceso de consulta donde participaron 204 personas de 15 países

Carlos Oré Arroyo

Por Carlos Oré Arroyo

Guardar
A person holds a Pride
A person holds a Pride flag out of the window of a car during the annual Pride Parade in Lima, Peru, June 28, 2025. REUTERS/Angela Ponce

El VII Encuentro de Liderazgos Políticos LGBTIQ+ de las Américas y el Caribe, realizado en Lima entre el 24 y el 26 de septiembre de 2025, marcó la presentación de la Agenda de Lima, una hoja de ruta que define el compromiso regional para avanzar en la plena inclusión y participación política de las personas LGBTIQ+. El evento reunió a más de 200 representantes de 18 países, entre ellos activistas, cargos electos y figuras de partidos políticos. Esta agenda busca responder a las dificultades persistentes de exclusión, violencia y subrepresentación en la región.

La Agenda de Lima surge luego de un proceso de consulta donde participaron 204 personas de 15 países. El documento, debatido y consensuado durante el encuentro, establece objetivos y estrategias para guiar la acción de estados, partidos, autoridades electorales y sociedad civil hacia la igualdad política real de la población LGBTIQ+. La iniciativa reconoce que la democracia no puede considerarse completa mientras existan barreras que limiten la ciudadanía plena de este colectivo en América Latina y el Caribe.

Entre los puntos centrales, la Agenda de Lima exige transformaciones de orden institucional, legislativo y cultural. El objetivo es asegurar el derecho a postularse y ser electo, ejercer cargos públicos y participar en la vida pública con dignidad y sin discriminación. El documento constituye además una herramienta de incidencia política para implementar acciones efectivas tanto a nivel local como regional, articulando demandas históricas con medidas concretas.

People attend the annual Pride
People attend the annual Pride Parade in Lima, Peru, June 28, 2025. REUTERS/Angela Ponce

La trayectoria de una década del consorcio regional de liderazgos LGBTIQ+ culminó en Lima en un momento de creciente polarización y violencia, donde el discurso de odio ha escalado y representa una amenaza palpable para los derechos conquistados. En palabras de quienes participaron del encuentro, “no volveremos a los márgenes”, y la Agenda de Lima expresa la decisión de disputar espacios de poder como agentes centrales de la democracia en la región.

Previo al encuentro, la red de liderazgos políticos llevó adelante un proceso de consulta continental para delimitar prioridades. El resultado es un piso mínimo de condiciones para una participación política equitativa. Estas demandas quedaron plasmadas en los siete objetivos de la Agenda de Lima, cuyo cumplimiento se presenta como esencial para consolidar la inclusión política.

Principales objetivos

El primer objetivo, “Presentes”, busca inscribir de forma explícita la orientación sexual, identidad y expresión de género en leyes y constituciones, y exige la despatologización legal y médica de identidades trans y diversas. El segundo, “Diversas”, reivindica el reconocimiento legal de familias diversas y el acceso igualitario a la identidad civil y documentos, así como leyes de identidad de género libres de requisitos patologizantes o trámites judiciales.

ARCHIVO - Miembros de la
ARCHIVO - Miembros de la comunidad LGBT portan la bandera del orgullo gay durante una protesta para exigir igualdad de derechos, frente al Congreso en Lima, Perú, el 27 de junio de 2019. Una comisión de Justicia del Congreso peruano aprobó el miércoles 20 de noviembre de 2024 un dictamen que propone crear la figura de la unión civil entre parejas del mismo sexo. (Foto AP/Martin Mejia, Archivo)

El tercer pilar, “Iguales”, apunta a establecer protocolos de participación política para personas trans y no binarias, promover acciones afirmativas en candidaturas, reformar los partidos políticos para espacios más seguros y garantizar la paridad de género desde un enfoque LGBTIQ+. Por su parte, el cuarto objetivo, “Libres”, procura la prohibición de terapias de conversión y la sanción al discurso de odio político y mediático, además de habilitar mecanismos para erradicar la violencia política hacia la comunidad.

El bloque “Vivas” reclama la inclusión de contenidos sobre diversidad en los planes educativos e impulsa estrategias para ampliar la información fuera de las escuelas, preservando la memoria histórica del movimiento y desplegando narrativas afirmativas vinculadas a los valores de dignidad y seguridad. El sexto eje, “Dignas”, exige el acceso efectivo a la justicia y reparación, el reconocimiento de la violencia estructural y criterios de juzgamiento con perspectiva de género y diversidad. Incluye mecanismos de no repetición como comisiones de verdad y procesos de reparación.

Finalmente, el séptimo objetivo, “Juntas”, promueve la defensa del espacio cívico para la sociedad civil, el relevo generacional en el liderazgo político y la configuración de una agenda regional común con incidencia en organismos multilaterales y alianzas junto a movimientos feministas, indígenas, afrodescendientes, sindicales y ambientales.

Temas Relacionados

LGBTLGBT PerúAgenda de LimaLimaperu-noticias

Más Noticias

Confusión en el Miss Grand Internacional 2025: Miss Panamá protagonizó vergonzoso momento al creer que fue clasificada, pero era Paraguay

Un error en la mención de las semifinalistas provocó un momento de confusión en la gala. Pese al incidente, la transmisión continuó con normalidad. En esta oportunidad, Flavia López representó al Perú, recibiendo el cariño del público tras desfilar con la pierna vendada.

Confusión en el Miss Grand

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

La peruana no logró llegar a la etapa clasificatoria del certamen de belleza a la que sí llegaron países como Venezuela, Ecuador, Guatemala, Paraguay, México y España. Sin embargo, la filipina se quedó con el reinado que en 2023 obtuvo Luciana Fuster

Miss Grand Filipinas es la

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras

Segunda procesión del Señor de

Retiran a regidor municipal del Concejo al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Fue un brindis”

La alcaldesa de San Sebastián, Jackelin Jiménez, le pidió a Alexander Moreano retirarse, ya que considera “una falta de respeto” hacia sus colegas

Retiran a regidor municipal del

Exministro del Interior califica a José Jerí como “un meme de Bukele” por participar en requisas a penales

Mariano González afirmó que “lo que tiene que haber, concretamente, son gestos y actos políticos que tengan contenido”

Exministro del Interior califica a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Retiran a regidor municipal del

Retiran a regidor municipal del Concejo al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Fue un brindis”

Exministro del Interior califica a José Jerí como “un meme de Bukele” por participar en requisas a penales

PJ dicta detención por 7 días contra suboficial Luis Magallanes por homicidio de Eduardo Ruiz

Alfredo Barnechea califica de “incidente” atentado contra Agua Marina y cuestionó vacancia de Dina Boluarte

Presidente José Jerí dispone sesión permanente del Consejo de Ministros

ENTRETENIMIENTO

Confusión en el Miss Grand

Confusión en el Miss Grand Internacional 2025: Miss Panamá protagonizó vergonzoso momento al creer que fue clasificada, pero era Paraguay

Miss Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

DEPORTES

Alan Diez fulminó a Franco

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

HOY Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick HOY: paso a paso para no perderte los combates y shows

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025