Perú

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betssy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México

En entrevista con Beto Ortiz, el mandatario interino afirmó que México ha lesionado la armonía bilateral y defendió la demora en la decisión sobre el salvoconducto de ex primera ministra de Pedro Castillo

Guardar
El presidente interino sostuvo en El Valor de la Verdad que Betssy Chávez “no puede negar” su participación en el intento de golpe de Estado y anunció que impulsará cambios al tratado de asilo, acusando distorsiones e injerencia internacional. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El presidente José Jerí habló sobre la tensión política, la presión diplomática y las interrogantes sobre su línea de gobierno que se mezclaron en una conversación que dejó frases contundentes, especialmente cuando se abordó la situación de Betssy Chávez, el deterioro de relaciones con México y la polémica sobre las facultades legislativas que su administración ha solicitado al Congreso.

En un momento clave de la entrevista, Beto Ortiz preguntó. “Antes, antes que nos gane el tiempo. Betsy Chávez está asilada en la embajada de México y usted y su gobierno se han mostrado firmes a la hora de abstenerse de conceder el salvoconducto. ¿Cuál va a ser la posición del Gobierno a partir de ahora?“.

El mandatario respondió: “Bueno, vamos a mantener la misma postura, ¿no? No nos vamos a pronunciar”. Su respuesta dejó claro que, pese a la presión internacional, su gobierno no cederá de inmediato ante la solicitud mexicana.

José Jerí reafirma su negativa
José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Ortiz insistió: “¿Qué piensa de Betssy Chávez?”. El mandatario no esquivó la evaluación directa y respondió: “Eh, bueno, no puede negar su participación en el intento de golpe de Estado. No puede negarlo. En mayor o menor medida, ella participó”.

Para él, la responsabilidad política y legal de Chávez es evidente y no admite matices. Ortiz recordó: Todos lo sabemos, pero ella claro que lo niega”, a lo que Jerí volvió a reforzar la idea: “Es una verdad pública, pues, ¿no? Tampoco nos quieran engañar”.

Pero la postura del Gobierno ha sido clara. Tenemos compromisos internacionales, tratados vigentes, que no podemos desconocer siempre si queremos salir adelante como país porque tenemos que vivir en armonía”.

José Jerí reafirma su negativa
José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betssy Chávez

Sin embargo, también subrayó que estos compromisos no lo obligan a apresurarse: “Pero sí puedo demorarme en emitir la decisión final, que es lo que estamos haciendo, porque vamos a presentar nuestra postura crítica y vamos a proponer modificaciones al tratado pertinente, porque se ha distorsionado la figura del asilo como tal”.

La distorsión a la que se refería tiene que ver con el rol del país que concede el asilo: “Eso también va de la mano de la injerencia del país que le otorga el asilo político. Entonces, uno más uno es dos”, dijo, apuntando sin nombrarlo a México, país que ha mantenido una línea de defensa hacia figuras vinculadas al expresidente Pedro Castillo.

Ortiz recogió el punto y recordó: “La presidenta Sheinbaum asegura, como su antecesor Andrés Manuel López Obrador, que aquí perseguimos a los enemigos políticos y que tanto Castillo como Chávez son perseguidos políticos”. Jerí respondió: “Es parte de un correlato internacional…”, expresó

José Jerí reafirma su negativa
José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

José Jerí: “Han lesionado la buena armonía”

El periodista lamentó el deterioro diplomático: “Es una pena que las relaciones con México se hayan estropeado así, ¿no?”. Jerí coincidió: “Claro, es una pena. Han lesionado nuestra buena armonía”.

Ortiz añadió: “Y nuestra soberanía, ¿no?”. El presidente recordó que hace algunos años la relación entre ambos países era distinta: “Pero bueno, son episodios que siempre pueden ser superados y nada dura para siempre. Nunca llueve para siempre, en buena cuenta”.

José Jerí reafirma su negativa
José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

A pesar del tono crítico hacia México, Jerí mostró apertura hacia la reconstrucción diplomática en el futuro: “Habrá el momento en que podamos recomponer nuestras relaciones internacionales con sectores que nos han criticado por acciones o decisiones propias de nuestro país y que no tienen por qué intervenir”.

A su juicio, esta tensión responde a errores de administraciones previas: “Lamentablemente, los gobernantes, los últimos gobernantes, han sido muy permisivos con las posturas de otros países respecto a lo que pasa en nuestro país”.

José Jerí reafirma su negativa
José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La ley mordaza

La conversación luego derivó hacia otro tema igualmente sensible: las facultades legislativas que su gobierno ha solicitado al Congreso.

Ortiz introdujo la polémica: “Dentro de ellas está el pedido de legislar sobre la filtración de información sensible en investigaciones policiales, fiscales o judiciales a la prensa. Y muchos colegas, de hecho Federico Salazar, hoy en una editorial de El Comercio, dicen: ‘Esto es una ley mordaza’. ‘Jerí está coactando la libertad de prensa y expresión’”.

El presidente rechazó categóricamente esa interpretación. Con seriedad y precisión contestó: “Bueno, totalmente falso. Tal vez no se ha entendido en forma adecuada cuál es el mensaje”.

José Jerí reafirma su negativa
José Jerí reafirma su negativa a otorgar salvoconducto a Betsy Chávez y cuestiona el asilo político otorgado por México. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Para explicar su posición, planteó un ejemplo concreto que describió paso a paso: “¿De qué me sirve diseñar una operación de una megaintervención en un búnker donde hay delincuentes de diversa nacionalidad, incluida la peruana, si el día anterior una persona que está dentro de ese proceso de investigación filtra la información y se divulga? ¿Qué sucede? Voy a la casa y no hay nadie”.

Para Jerí, el problema es operativo y se origina dentro del propio aparato estatal. “Entonces, mi trabajo logístico de inteligencia se ve expuesto por un mal elemento”, afirmó. Ortiz intervino: “Pero esto no es culpa solo de la prensa, ¿no? Porque hay alguien que filtra”.

Jerí coincidió plenamente: “Y es ahí donde estamos definiendo la responsabilidad. De esa persona, de ese funcionario, de ese servidor, de ese integrante de esa operación, por ese comportamiento indebido, porque eso lo hace por una motivación. Y es ahí donde estamos apuntando. No a quien lo difunde como tal”.

“El INPE va a desaparecer”:
“El INPE va a desaparecer”: José Jerí anuncia la reforma más drástica del sistema penitenciario en décadas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

José JeríBetssy ChávezMéxicoClaudia Sheinbaumperu-politica

Más Noticias

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

El presidente responde a críticas sobre el estado de emergencia y promete un cambio radical en las cárceles del país

José Jerí anuncia desaparición del

Calendario Lunar 2025: cuáles son las fases de la luna de la semana

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los próximos días

Calendario Lunar 2025: cuáles son

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

En El Valor de la Verdad, el mandatario explicó el origen del patrimonio de su mano derecha y denunció intentos de extorsión en su contra

José Jerí defiende a su

Mallplaza aperturará su primer outlet premium a principios del 2026: ¿En dónde?

La marca acelera su expansión en el país con la transformación de uno de sus centros comerciales en un moderno outlet premium, un formato que incorporará precios reducidos y nuevas experiencias de compra desde el próximo año

Mallplaza aperturará su primer outlet

Cadena mexicana acelera su expansión en Perú con segunda tienda: ¿Dónde está y qué vende?

Se trata de la segunda apertura en 40 días de la marca proveniente de México. Para fines de 2025, planean abrir una más y el plan para 2026 es continuar con la llegada a centros comerciales

Cadena mexicana acelera su expansión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí anuncia desaparición del

José Jerí anuncia desaparición del INPE tras pedido de facultades legislativas al Congreso: “Tenemos que dejar las cosas encaminadas”

José Jerí revela que fue acólito y consideró ingresar al sacerdocio: “Nunca pensé en ser presidente”

¿Presidente o influencer? José Jerí responde: “Soy como soy. No soy fingido, siempre he actuado así”

José Luna busca anular declaraciones clave que lo vinculan en el proceso de elección del jefe de la ONPE

César Acuña visitó la casa de su hermano, Óscar Acuña, un día después de operativo que buscaba detenerlo por caso Qali Warma

ENTRETENIMIENTO

José Jerí defiende a su

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

José Jerí manifiesta estar a favor de la unión civil, pero no de la adopción por parte de parejas homosexuales: “No estoy convencido”

José Jerí aclara que el 80% de su patrimonio es deuda hipotecaria: “Estoy endeudado”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

DEPORTES

Regatas pasó del KO a

Regatas pasó del KO a la hazaña: remontó dos sets y venció 3-2 a San Martín en un ‘tie break’ dramático

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 5 de la primera fase

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”