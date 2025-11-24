Perú

¿Presidente o influencer? José Jerí responde: “Soy como soy. No soy fingido, siempre he actuado así”

Mandatario aborda pregunta de Beto Ortiz sobre su actividad en redes y rechaza la idea de que su comportamiento sea una estrategia mediática

Guardar
José Jerí revela su lado más humano en entrevista con Beto Ortiz: “No cambiaré mi forma de ser por el cargo”. Infobae Perú / Captura TV - ATV

La noche del 23 de noviembre, en una emisión especial de ‘El Valor de la Verdad’, Beto Ortiz entrevistó al presidente José Jerí, quien asumió el cargo de manera interina tras la profunda crisis que precipitó un proceso exprés de remoción presidencial, apenas seis meses antes de las próximas elecciones generales.

En un país convulsionado por decisiones urgentes, tensiones políticas y una ciudadanía en búsqueda de señales de estabilidad, esta conversación buscó revelar no solo el pensamiento del mandatario, sino a la persona detrás del cargo repentino que hoy ocupa. El encuentro tuvo lugar en el salón Túpac Amaru del Palacio de Gobierno, donde Jerí aceptó hablar sobre su identidad, sus costumbres, su vida personal y el contraste permanente entre su rol institucional y la exposición mediática.

Ortiz abrió la primera entrevista del mandatario no elegido por el pueblo, mencionando la multiplicidad de facetas en las que el presidente ha sido visto desde que asumió la función: bombero voluntario, rescatador de animales, devoto cargador del Señor de los Milagros, figura cercana a la población e incluso protagonista constante de videos en redes sociales.

Presidente José Jerí confiesa ser
Presidente José Jerí confiesa ser tímido y habla de su lucha con el sobrepeso: “Preferí tomar decisiones antes de llegar a un límite”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Presidente o influencer?

La intención era clara: preguntarle directamente si es posible, en una etapa de crisis nacional, gobernar mientras se mantiene una presencia tan activa en plataformas como TikTok. Jerí respondió sin defensiva, afirmando que todo lo que se ve es real y parte de quién ha sido siempre: “Si quieren seguirme, síganme como soy, con mis virtudes y defectos. No me pidan algo posado ni cuadriculado”.

Explicó que nunca ha sido alguien que exhibiera su vida personal, pero entendió que la transparencia ayuda a humanizar la política. Agregó que su vínculo con los animales no nació en tiempos de exposición, sino hace más de veinte años, cuando tuvo su primera mascota, y que su devoción religiosa y su participación en actividades de ayuda social vienen de una historia larga y auténtica. “No es del momento. Es consecuencia de mi formación”, insistió.

Ortiz le preguntó si era tímido. Jerí aseguró que sí, aunque no lo parezca. “Tengo momentos de timidez que solo quienes me observan con atención pueden notar”, confesó. Le recordó el caso del gatito que cayó por un acantilado en Larcomar. El mandatario reafirmó que jamás cambiará su manera de actuar: “Esto no viene del cargo ni es para cámaras. Siempre he sido así”.

“Algunos me dicen que debería centrar solamente mis energías en lo que es prioritario, pero cuando asumí la responsabilidad de presidir el Congreso, yo les advertí en un modo amical a quienes, me comentaban que debería evaluarlo, de que yo no voy a dejar de ser como soy y como siempre he sido por el cargo. Yo voy a ser en este momento, y lo propio sucede ahora, siempre me he dado mis tiempos para hacer ello. Así como, eh, vieron algunas épocas antiguas en redes sociales mías, quien puede también haber visto eso, se da cuenta de que lo que hago ahora lo he hecho siempre”, acotó.

“No viene ahora del momento o de querer hacer click con la población de una manera fingida. Es genuinamente José Jerí. Siempre lo he hecho. Producto de ello es que cuando rescaté a las tres perritas fue un tema plenamente genuino. Uno decía: «No, es armado». Pero...Si alguien me analiza en el tiempo, se da cuenta de que siempre he sido así. Y ahí están las redes sociales como muestra, como ejemplo o como, como historia", mencionó.

Presidente José Jerí confiesa ser
Presidente José Jerí confiesa ser tímido y habla de su lucha con el sobrepeso: “Preferí tomar decisiones antes de llegar a un límite”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Su cambio físico

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó cuando Ortiz mencionó el evidente cambio físico del presidente y le preguntó si se sometió a una cirugía bariátrica. Jerí no confirmó directamente, pero explicó que realizó “diferentes procedimientos” para evitar la diabetes, una condición presente en su familia. Señaló que prefirió actuar de forma preventiva antes que encontrarse obligado a tomar decisiones radicales para salvar su vida. “He sido feliz con mis hábitos, pero llega un punto en el que la salud te obliga a pensar en el futuro”, expresó.

“Decidí hacer lo que tenía que hacer, diferentes procedimientos, justamente para poder evitar estar en una situación en que me vea obligado a tomar medidas radicales para salvar mi vida o para tener una calidad de vida. Entonces, digo, prefiero tomar yo la decisión controlada a, a tener que verme obligado a tomar una decisión, porque ya no me queda otra. Es distinto. Y yo caminé en ese sentido, ¿no? Y todas las cosas que he hecho en mi vida, que me he demorado algunas, eh, pero las he tomado bajo ese criterio", acotó.

Presidente José Jerí confiesa ser
Presidente José Jerí confiesa ser tímido y habla de su lucha con el sobrepeso: “Preferí tomar decisiones antes de llegar a un límite”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

José JeríBeto OrtizEl Valor de la Verdadperu-politica

Más Noticias

Cuál es la diferencia entre la tuberculosis activa y la tuberculosis latente

Comprender estas dos formas de tuberculosis es fundamental para la prevención y el control

Cuál es la diferencia entre

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de hígado

Aunque en sus primeras fases el cáncer de hígado puede ser silencioso, existen algunos síntomas que suelen aparecer a medida que avanza

Estos son los 5 principales

Pollada extorsiva: así operaba red de “El Monstruo” para camuflar cobro de cupos de S/20 a transportistas

Red financiera ligada a Erick Moreno Hernández utilizaba la venta obligatoria de tickets de polladas y cuentas bancarias alquiladas para lavar millones de soles provenientes de la extorsión a empresas de transporte de Lima Norte

Pollada extorsiva: así operaba red

José Luna busca anular declaraciones clave que lo vinculan en el proceso de elección del jefe de la ONPE

El precandidato de Podemos Perú, José Luna Gálvez, presentó un recurso de acción de amparo para pedir la nulidad de cinco declaraciones del colaborador eficaz 1010-2020

José Luna busca anular declaraciones

Convocatoria laboral en el Callao: Municipalidad de Bellavista lanza 29 plazas para secundaria completa y sueldo de hasta S/ 7.000

La postulación estará disponible solo hasta el 1 de diciembre de 2025, por lo que se recomienda revisar con anticipación los requisitos, formatos y anexos exigidos en cada puesto

Convocatoria laboral en el Callao:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Presidente o influencer? José Jerí

¿Presidente o influencer? José Jerí responde: “Soy como soy. No es fingido, siempre he actuado así”

José Luna busca anular declaraciones clave que lo vinculan en el proceso de elección del jefe de la ONPE

César Acuña visitó la casa de su hermano, Óscar Acuña, un día después de operativo que buscaba detenerlo por caso Qali Warma

El sur del Perú definirá las elecciones 2026: 4,3 millones de votos y un electorado cansado de promesas sin cumplir

José Jerí decretará estado de emergencia en las 28 provincias peruanas que limitan con Colombia, Chile, Brasil, Bolivia y Ecuador

ENTRETENIMIENTO

Canciones de K-pop en iTunes

Canciones de K-pop en iTunes Perú para escuchar hoy

Dua Lipa aterriza en Lima y desata la euforia de sus fans peruanos con su llegada en jet privado

Las mejores películas en Netflix en Perú hoy

We The Lion sorprende con show navideño ‘Christmas special’, un evento teatral y sinfónico

Imitadora de Michael Jackson emocionó a Eva Ayllón y al público: “Era imitarlo, no revivirlo”

DEPORTES

Regatas pasó del KO a

Regatas pasó del KO a la hazaña: remontó dos sets y venció 3-2 a San Martín en un ‘tie break’ dramático

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras final de la fecha 5 de la primera fase

Polémico penal contra Alianza Lima e insólita expulsión de Carlos Zambrano: Guillermo Viscarra atajó el remate de UTC

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fechas de los partidos por las semifinales del ‘play-off’ para Perú 2

Rodrigo Ureña exige explicaciones a Universitario por larga suspensión tras clásico ante Alianza Lima: “Me privaron de jugar mucho tiempo”