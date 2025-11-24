Perú

José Jerí defiende a su asesora Stephany Vega: “Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

En El Valor de la Verdad, el mandatario explicó el origen del patrimonio de su mano derecha y denunció intentos de extorsión en su contra

El presidente interino pidió respeto por la vida privada de su equipo (Stephanie Vega) y lamentó que se busque atacar a terceros para dañar su imagen política. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La conversación del presidente José Jerí con el periodista Beto Ortiz, que ya venía marcada por aclaraciones sobre su propio patrimonio, avanzó hacia un tema que en las últimas semanas se convirtió en un flanco sensible: el incremento patrimonial de su asistente Stephanie Vega, revelado por un reportaje del dominical Panorama.

Ortiz introdujo el tema, evocando la denuncia televisiva que levantó cuestionamientos públicos. “Mmm. El programa Panorama, que es el dominical histórico del canal en que trabajo actualmente, sacó una denuncia sobre su asistente, Stephanie Vega, ya que hablamos de patrimonio”, se le escucha en un inicio al periodista.

“En esta denuncia se explicaba que ella comenzó con un sueldo de mil quinientos soles y que paulatinamente fue creciendo hasta dieciséis mil y luego terminó comprándose un Audi de sesenta mil. Eh, ¿quisiera comentar algo al respecto?”.

La cercanía con José Jerí
“Su familia tiene capacidad económica para justificar sus compras”

Según explicó Jerí, la historia detrás de Vega no es la versión reducida que circula en redes sociales. “Bueno, como yo he conversado con ella, ella viene y tiene una familia que tiene cierta capacidad económica. Entonces, eh, tiene ahí todo cómo justificarlo”, afirmó.

En su defensa, el mandatario insistió en que Vega no es una funcionaria improvisada sino una profesional empeñosa, dedicada y con historia laboral previa. “Ella siempre ha sido también muy vehemente en las cosas que ha hecho, muy enfocada en sus cosas. Es una de las cosas que hacen que esté cerca a mí”, señaló.

El mandatario continuó: “Pero ella, como me lo ha dicho en todas las veces, en todos los años, ella ha ido juntando. Su familia tiene capacidad económica, su familia...”, dijo, antes de que Ortiz lo interrumpiera para precisar un punto crucial.

José Jerí sorprende en entrevista:
La defiende

O sea, estos ingresos no son producto de su trabajo en el Congreso o en la PCM”, consultó. Jerí no dio rodeos: “No. Ella tiene de dónde justificarlo porque tiene una familia que la ha apoyado y la seguirá apoyando siempre. Y en consecuencia, tiene ese colchón financiero para poder comprar las cosas que ella ha hecho”.

Asimismo, el presidente denunció un patrón que, asegura, se repite cada vez que la política se vuelve un campo de batalla. “Siempre he estado tranquilo de las personas que están en mi entorno”, dijo.

"Lamentablemente, yo sé que cuando no pueden golpear a la autoridad política, buscan a la familia o buscan a quien está al costado. Y es parte de… yo lo entiendo completamente”, afirmó.

José Jerí sorprende en entrevista:
A este punto, Jerí introdujo un elemento humano que complicó aún más el impacto emocional del reportaje. Según reveló, la situación no solo afectó la imagen pública de la asistente, sino que la dejó vulnerable en otros aspectos. “Me da mucha pena, mucha pena porque ella tiene una familia, tiene un hijo, un hijito recién nacido…”, dijo, enfatizando la fragilidad personal que rodea a Vega en este momento.

Y además, pues, la han hecho pasible de actos de extorsión también”, agregó. Ortiz precisó la razón por la cual habría sido blanco de estas amenazas. “Por revelar sus ingresos, dicen”, comentó el conductor.

FILE PHOTO: Peru's new president
FILE PHOTO: Peru's new president Jose Jeri looks on during the swearing-in ceremony, after Congress voted to remove former President Dina Boluarte, in Lima, October 10, 2025. REUTERS/Angela Ponce/File Photo

