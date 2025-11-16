Son del Duke incorpora a Nickol Sinchi, ex Corazón Serrano, como parte de su renovada delantera

Nickol Sinchi fue presentada como la nueva integrante de Son del Duke y abre una etapa especial en el grupo chiclayano. Su ingreso se concretó tras semanas de rumores y altas expectativas, especialmente después de la salida masiva de varias voces que formaban parte esencial de la orquesta.

El anuncio se oficializó en el programa ‘Esta Noche’, donde Sinchi tuvo su debut como parte de la agrupación en una presentación junto a La Chola Chabuca. Durante la gala, la cantante interpretó éxitos como ‘Hasta la raíz’ y ‘Se me ha perdido un corazón’, mostrando su entusiasmo y agradecimiento por la nueva oportunidad profesional. En redes sociales, el grupo celebró la llegada de Sinchi y la describió como una voz talentosa que suma al proyecto musical.

La trayectoria de Nickol Sinchi destaca por su paso de casi diez años en Corazón Serrano, una etapa en la que consolidó su nombre en la cumbia peruana, y por su experiencia como solista con proyectos propios en Perú. Ahora, el reencuentro sobre el escenario con Estrella Torres y Thamara Gómez, también ex Corazón Serrano, suma atractivo a la propuesta de Son del Duke, que se posiciona con una nueva delantera vocal.

El conjunto chiclayano enfrenta una etapa de cambios tras la salida de integrantes como Paola Rubio, Kassandra Chanamé y Ale Seijas. Con la llegada de Sinchi, junto a Ebony Delgado, Alondra Cenegal y Jennifer Cirilo, la orquesta busca fortalecer su elenco y renovar su apuesta en la escena tropical. La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar y el recibimiento fue positivo, con altas expectativas frente a este nuevo ciclo musical.

Thamara Gómez y Estrella Torres, ex Corazón Serrano, también ingresaron a Son del Duke

Dos figuras que marcaron una etapa en la cumbia peruana regresaron a los escenarios principales. Thamara Gómez y Estrella Torres, exintegrantes de Corazón Serrano, ahora forman parte de Son del Duke, agrupación chiclayana que reorganizó su equipo tras una serie de cambios internos.

Thamara Gómez fue anunciada como nueva vocalista de la orquesta en agosto de 2025. Su llegada ocurrió cuando el grupo realizaba una renovación total de su elenco. Previamente, Gómez trabajó como solista y también integró otras conocidas agrupaciones del medio.

Así fue la presentación oficial de Thamara Gómez en Son del Duke, interpretando temas de Corazón Serrano

La cantante relató que dejó Corazón Serrano en 2016 por motivos personales, después de un accidente que impactó emocionalmente a la orquesta y marcó su trayectoria. Tras ese ciclo, apostó por su carrera propia y colaboró en distintos proyectos. Sobre su ingreso, expresó agradecimiento y entusiasmo: “Hoy empieza una nueva etapa en mi vida musical. Prometo dar mi 200% en esta aventura bonita”.

En noviembre, Estrella Torres se sumó a Son del Duke en medio de un escenario de reorganización, después de la salida de tres cantantes en menos de una semana. Torres, reconocida por su paso por Puro Sentimiento y su carrera como solista, se dirigió a sus seguidores a través de sus redes para confirmar este nuevo reto. “Ya estoy lista... ¿y ustedes?”, escribió en su mensaje de bienvenida.

Estrella Torres sorprende al integrarse a ‘Son del Duke’ y pone fin a rumores de crisis en la orquesta

La presencia de Thamara Gómez y Estrella Torres busca fortalecer la propuesta musical del grupo y devolverle presencia en el circuito tropical. El conjunto confirmó que retornarían a los escenarios el 2 de noviembre y apostaron por una etapa basada en el talento y experiencia de sus nuevas figuras.