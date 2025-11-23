Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”. Video: Magaly TV La Firme

Renzo Costa reapareció en el centro de la atención mediática tras una entrevista con Magaly Medina, para su podcast, donde abordó de manera directa los rumores sobre su vida sentimental y cortió detalles inéditos acerca de su relación con Thalía Alva y su experiencia como padre a los 50 años. El empresario, conocido como el “rey de los cueros”, utilizó este espacio para responder a las críticas y aclarar aspectos de su vida personal que han sido objeto de especulación en la prensa de espectáculos.

Renzo Costa responde a la fama de ‘chibolero’

Durante la conversación con Magaly Medina, Renzo Costa rechazó el calificativo de “chibolero” que le ha acompañado durante años. “Me hicieron la fama de chibolero y me quemaron con la gente un poco mayor, porque a veces conocía a chicas interesantes y ellas se descartaban solas porque decían: ‘Él es chibolero’”, afirmó el empresario. Costa explicó que esta reputación le afectó en su vida social, ya que muchas personas lo juzgaban sin conocerlo realmente.

La entrevistadora le recordó los “ampays” y las imágenes de su juventud en discotecas junto a mujeres jóvenes, episodios que alimentaron la percepción pública sobre su vida nocturna. Ante esto, Costa defendió su trayectoria laboral y cuestionó el enfoque de la prensa de espectáculos.

“Lo que pasa, no es por criticar, pero la televisión publica lo que más vende (...) Entonces, la etapa trabajadora no vendía mucho y tenían muy buen material (...) Me sigo amaneciendo, pero ahora con los bebés”, respondió. Medina, entre risas, reconoció que la imagen de Costa en fiestas resultaba más atractiva para la audiencia televisiva.

Renzo Costa cuestiona el mundo de la televisión: "La etapa trabajadora no vendía mucho". Video: Podcast Magaly Medina

El empresario también reflexionó sobre sus relaciones pasadas y la manera en que estas experiencias influyeron en su carácter. “Parte de mi vida es viajar. Me ha tocado parejas que discutíamos frente a la Torre Eiffel. He discutido en Venecia. ¿Sabes lo que es discutir en Venecia?, es un mérito”, relató.

Costa admitió que su personalidad puede resultar complicada: “Reconozco que tengo algunas mañas, soy muy estructurado y me gusta tenerlo todo ordenado”. Sin embargo, destacó que su actual pareja ha sabido equilibrar la relación: “Tengo un carácter un poco difícil y a esta edad ya no tolero cosas porque he pasado situaciones difíciles y en ese sentido, Thalía me comprende muy bien”.

Renzo Costa revela que discutió con una expareja en París y Venecia. Video: Podcast Magaly Medina

Su relación con Thalía Alva y la paternidad tardía

En la misma entrevista, Renzo Costa compartió detalles sobre su vínculo con Thalía Alva, madre de sus mellizos y 29 años menor que él. El empresario recordó el inicio de su relación durante la pandemia: “Cuando la vi, ella tímida, fue para la época de la pandemia. Yo la vi y me dio timidez acercarme y estaba con un amigo alcahuete y con un champagne me solté y la conocí”, relató.

Costa subrayó que, a diferencia de relaciones anteriores marcadas por discusiones, con Alva disfruta de una convivencia armoniosa: “Me ha tocado parejas que he discutido en la Torre Eiffel, pero con ella nos llevamos bien. No es rencorosa”.

La diferencia de edad entre ambos ha sido motivo de atención mediática, pero Costa aseguró que esto no ha sido un obstáculo para mantener una relación estable desde 2021. “Nos comprendemos muy bien y compartimos los mismos intereses, como viajar”, explicó en la entrevista con Magaly. El empresario valoró especialmente el sentido del humor y la capacidad de Alva para disfrutar de las cosas sencillas.

Renzo Costa cuenta cómo es ser padre a los 50 años y cómo su vida ha cambiado con sus mellizos. Video: Magaly TV La Firme

El nacimiento de sus mellizos en 2023 representó un cambio radical en la vida de Costa. “Me sigo amaneciendo, pero con los bebés. No he perdido ese ritmo (dice entre risas). En mi vida existe un antes y un después de mis hijos. Ellos no fueron planeados, de un momento a otro me llegó la noticia”, confesó a Magaly Medina. Costa admitió que, tras pasar los 40 años, había descartado la posibilidad de ser padre: “Cuando pasas los cuarenta, ya había tirado la toalla. Mi mamá ya no pensaba ser abuela”.

El empresario, que en el pasado era conocido por su vida social activa y sus romances, describió cómo la llegada de sus hijos transformó sus prioridades. Ahora, sus viajes y actividades giran en torno a la familia, y se muestra satisfecho con esta nueva etapa. “Me sigo amaneciendo con los bebés”, reiteró, marcando la diferencia entre su presente y su pasado.

Al reflexionar sobre la paternidad a los 50, Costa expresó que la experiencia le ha brindado una felicidad inesperada y que, lejos de considerarlo una desventaja, valora la madurez con la que enfrenta este nuevo rol. Para el empresario, la llegada de sus hijos en esta etapa de la vida representa una oportunidad única y un motivo de plenitud personal.