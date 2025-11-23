Perú

Piratas de río atacan restaurante de excantante de Papillón y Caribeños en puerto de Iquitos

Los asaltantes llegaron en pequeñas embarcaciones hasta el local de Esaud Suárez y desataron un cruce de disparos con los vigilantes antes de escapar con equipos de sonido en medio de la oscuridad del puerto

Un grupo de piratas de río irrumpió en el local del cantante Esaú Suárez en el puerto Santo Tomás y desató un cruce de disparos con los vigilantes. | 24 Horas

El puerto Santo Tomás, en Iquitos, volvió a quedar expuesto a la inseguridad tras un asalto armado contra el restaurante del cantante Esaú Suárez, conocido por su paso por agrupaciones de cumbia como Papillón y Caribeños de Guadalupe. El hecho ocurrió durante la noche cuando varios sujetos llegaron en pequeñas embarcaciones y se desplazaron hasta el local del artista sin ser advertidos al inicio por el personal de vigilancia.

Las cámaras del establecimiento registraron la secuencia completa: uno de los ladrones trepó las barandas y accedió al interior del negocio, retiró cables y desconectó parlantes y consolas. El ruido de uno de los equipos al caer alertó a los trabajadores del restaurante, lo que desencadenó un enfrentamiento con disparos entre los vigilantes y los atacantes que se replegaron hacia el bote.

¿Cómo ingresaron los delincuentes?

Las imágenes mostraron que los delincuentes se desplazaron por el río hasta ubicarse frente al local. Uno de ellos subió por la estructura del restaurante y avanzó hacia la zona donde estaban los equipos de sonido. El sujeto retiró conexiones y tomó dos parlantes que trasladó hacia la embarcación en la que esperaban sus cómplices. Cuando intentó cargar otro equipo, este cayó al suelo y generó el ruido que activó a los vigilantes del negocio.

Cámaras del restaurante captaron el
Cámaras del restaurante captaron el ingreso del ladrón antes del enfrentamiento. | 24 Horas

El movimiento dentro del local permitió que los trabajadores se percataran de la presencia del intruso. El encargado de seguridad relató que observó a su compañero levantarse repentinamente y, al ver a un hombre encapuchado dentro del negocio, tomó su arma y avanzó hacia la zona del incidente. El ladrón escapó hacia el bote en medio del sobresalto del personal.

¿Qué dijeron los vigilantes?

Uno de los vigilantes detalló que al notar la figura encapuchada dentro del restaurante alertó a su compañero y reaccionó de inmediato. Señaló que al tomar su arma vio que el sujeto corría hacia la embarcación. Indicó que el grupo de atacantes abrió fuego desde el bote mientras se alejaba y que él y su compañero respondieron a los disparos.

El trabajador declaró que los delincuentes se dirigieron hacia el río con rapidez y que el intercambio de disparos ocurrió en cuestión de segundos. Afirmó que ambos intentaron repeler el ataque, aunque los piratas lograron distanciarse en la oscuridad.

¿Qué se llevaron los atacantes?

Personal policial llegó al puerto
Personal policial llegó al puerto Santo Tomás para recoger testimonios y revisar imágenes. | 24 Horas

Pese al cruce de disparos, los hampones escaparon con dos parlantes y dos consolas que retiraron del local. La falta de iluminación en el puerto dificultó la identificación de la embarcación y permitió que los delincuentes se alejaran sin ser alcanzados. No se reportaron heridos como consecuencia del enfrentamiento.

El personal del restaurante revisó el local durante la madrugada y constató la sustracción de los equipos que formaban parte del sistema de sonido del establecimiento. El suceso generó preocupación en la familia del cantante y en los trabajadores del negocio.

¿Qué acciones tomó la Policía?

La Policía llegó al restaurante durante la mañana para recoger los testimonios del personal y revisar las cámaras que captaron el ingreso del ladrón, la huida en el bote y el momento del enfrentamiento. Los agentes analizaron los movimientos registrados con el fin de identificar a los involucrados.

Los familiares de Esaú Suárez y los empleados del local solicitaron mayor presencia policial en el puerto Santo Tomás debido a que temen nuevos ataques en una zona que carece de iluminación adecuada y vigilancia permanente.

