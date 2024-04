¿Qué rumbo tomó Esaud Suárez, ícono de ‘Triste Payaso’, en el mundo de la cumbia?

Desde sus días como la voz principal de agrupaciones como ‘Los Caribeños de Guadalupe’, hasta su reciente incursión en géneros diversos, Esaud Suárez redefine el arte de la música en vivo. (Composición Infobae Perú)

En el mundo de la cumbia, un género que arrastra multitudes y despierta pasiones, surge una figura emblemática que ha sabido ganarse el corazón de su público a lo largo de años de esfuerzo y dedicación. Nos referimos a Esaud Suárez, conocido afectuosamente por sus seguidores como el ‘Príncipe de la Cumbia’, cuyo talento innato lo llevó a formar parte de las filas de algunas de las bandas más destacadas de este ritmo tan contagioso. Pero, ¿qué más hay detrás del éxito de este carismático artista?

Su legado musical incluye hits que han marcado un antes y un después en la escena cumbiambera, siendo “Triste payaso”, interpretada durante su periodo con la agrupación Papillón, una de las joyas de su corona. Esta canción no solo le valió un reconocimiento masivo, sino que además cimentó una carrera que sobrepasa el cuarto de siglo, estableciendo a Suárez como uno de los íconos indiscutibles de la cumbia. Pero, a pesar de su fama y éxito, recientes acontecimientos han puesto su nombre en el centro de la controversia. ¿Qué pasó con Esaud Suárez, el admirado ‘Príncipe de la Cumbia’?

¿Cuál es la trayectoria de Esaud Suárez en el mundo de la cumbia?

Hace varios años, Esaud Suárez se destacaba como el vocalista principal en emblemáticas agrupaciones cumbiamberas, incluyendo ‘Los Caribeños de Guadalupe’ y ‘Papilón’.

De acuerdo con información de La República, tras un breve regreso a Los Caribeños de Guadalupe en el 2020 con motivo de su aniversario, Esaud Suárez decidió tomar un camino independiente, fundando su propio conjunto musical bajo el renombre que ha construido: Esaud Suárez & Orquesta.

En esta nueva etapa, Esaud no se encuentra solo, pues ha incorporado a su hija mayor, Esayka Suárez, al proyecto. Esta unión ha derivado en una sinergia musical que va más allá de los vínculos de sangre. Como muestra de su trabajo conjunto, han producido una versión conmovedora de ‘Duele el amor’.

Explorando la trayectoria de Esaud Suárez desde sus inicios en emblemáticas agrupaciones de cumbia hasta la creación de su propia orquesta, descubrimos cómo ha sido capaz de trascender géneros y consolidar su legado en la música.

¿Cuáles fueron los éxitos más recordados del príncipe de la cumbia?

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento “Arriba mi gente”, Esaud Suárez, el renombrado cantautor y figura icónica de la escena cumbiambera, compartió algunas reflexiones acerca de su prolífica trayectoria musical. Durante esta conversación, reveló cuáles han sido las obras que, según su propia experiencia y la respuesta del público, han trascendido como sus más grandes éxitos. Entre estas, destaca particularmente “Mi vicio mortal”, una canción que según Suárez, no sólo es una de las más pedidas por sus seguidores en conciertos y presentaciones, sino que también tiene un lugar especial en su repertorio.

Además de “Mi vicio mortal”, otras canciones como “Porque un hombre no llora”, “Duele el Amor” y “Quiero Saber de ti” se han convertido en temas emblemáticos dentro de su carrera.

Estas piezas musicales no sólo han consolidado su estatus como uno de los principales exponentes de la cumbia, sino que también han permitido a Suárez conectar de manera profunda con su audiencia, tocando fibras emocionales a través de letras que hablan de amor, desamor y la complejidad de las relaciones humanas.

Tras una exitosa carrera en bandas de cumbia de renombre, Esaud Suárez se embarca en una nueva aventura musical, liderando un proyecto que abraza desde el rock hasta la salsa. Youtube: Papillon Oficial

‘Esaud Suarez y Orquesta’: ¿qué géneros toca?

La carrera de Esaud Suárez, conocido por su destacada presencia en el escenario cumbiambero, ha tomado un nuevo rumbo, ampliando su horizonte musical hacia una diversidad de géneros que enriquecen su repertorio.

En una entrevista para “Arriba mi Gente”, el cantautor reveló detalles sobre esta evolución en su arte. Ahora, liderando ‘Esaud Suárez y Orquesta’, no solo se sumerge en el vibrante mundo de la cumbia, sino que también explora y ejecuta con maestría temas en géneros tan variados como el rock, el merengue y la salsa.

Estas adaptaciones y expansiones musicales le han permitido a Suárez mantenerse vigente y versátil, apelando no solo a su base de seguidores de la cumbia, sino también atrayendo a nuevos oyentes con gustos más eclécticos. Esta capacidad de trascender géneros y presentar un espectáculo integral es lo que le ha abierto las puertas a eventos privados y presentaciones en diversas provincias, según compartió en su entrevista.

“Por eso he estado ausente de las orquestas de cumbia, muchas veces voy a provincia y hago presentaciones privadas”, confesó Suárez, revelando una faceta más íntima y personal de su carrera musical.

Entre grandes éxitos y desafíos en solitario, Esaud Suárez nos invita a una experiencia musical ecléctica, demostrando que su talento supera los límites de la cumbia. (Foto captura de spotify)

No obstante, emprender el camino como solista no ha sido una tarea sencilla para Suárez, quien se ha enfrentado a los desafíos inherentes a la industria musical actual. La dificultad para hacerse un espacio en las emisoras de radio, muchas de las cuales ya cuentan con sus propias agrupaciones musicales, es una barrera significativa. Según Suárez, “es muy difícil entrar, a no ser que haya una canción que sea un boom y así pueda entrar, pero es complicado”. Estas palabras no solo evidencian las complejidades del mercado musical, sino que también subrayan la determinación y el compromiso de Suárez con su pasión y su búsqueda por seguir compartiendo su arte, a pesar de los obstáculos.