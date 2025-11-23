Perú

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

La banda norteña-cumbia llegará por primera vez al país como parte de su tour mundial 2026. Conoce la fecha confirmada y lo que se sabe sobre la venta de entradas.

Guardar
Grupo Frontera llegará por primera
Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú con su gira internacional 2026. IG

El fenómeno del regional mexicano continúa expandiéndose por el mundo, y esta vez será el Perú quien reciba por primera vez a una de las agrupaciones más influyentes del género: Grupo Frontera.

La banda texana confirmó que el país forma parte de su nueva gira internacional 'Triste pero bien c*brón tour’, cuyo recorrido se desarrollará durante el 2026 y que promete ser una de las giras más esperadas del próximo año.

El anuncio de este tour llega acompañado de una ola de éxitos, reconocimientos y presentaciones históricas para el grupo, consolidado ya como una de las voces más representativas del movimiento norteño-cumbia a nivel global. Su llegada al Perú marca un hito no solo para sus seguidores, sino también para la movida musical latina que continúa creciendo con fuerza en territorio nacional.

Grupo Frontera durante una de
Grupo Frontera durante una de sus recientes presentaciones en Estados Unidos.

La gira que marca una nueva etapa para Grupo Frontera

“Triste Pero Bien C*brón Tour” representa un nuevo capítulo en la carrera de Grupo Frontera, una banda que en solo tres años ha conquistado plataformas digitales, escenarios internacionales y ha logrado colaboraciones con algunos de los artistas más influyentes del continente.

La gira se enmarca dentro de la promoción de su tercer álbum de estudio, “Lo Que Me Falta Por Llorar”, un proyecto donde combinan vulnerabilidad, energía y la esencia característica que los posicionó como referentes del regional mexicano moderno. El disco fusiona la emotividad con ritmos festivos, fiel al estilo del norteño regiomontano con tintes de cumbia que los llevó al estrellato.

Inspirado en el tema “Triste Pero Bien Cabrón”, colaboración con Myke Towers, el tour refleja la dualidad emocional que caracteriza esta nueva era del grupo. El lanzamiento fue acompañado por un video protagonizado por el actor Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a un personaje sumido en un día caótico que encuentra refugio en la música de Frontera. El clip se convirtió rápidamente en tendencia, pues resume a la perfección el espíritu del proyecto: tristeza que se convierte en desahogo y celebración.

La agrupación texana se ha
La agrupación texana se ha convertido en una de las más influyentes del regional mexicano moderno.

¿Cuándo y dónde cantará Grupo Frontera en el Perú?

La agrupación anunció que su concierto en el Perú se realizará el 17 de octubre del 2026. Como se recuerda, la agrupación canceló un concierto en Perú, que estaba programado para el 12 de octubre del 2023, por ende este 2026, sería la primera vez que los artistas llegarían a Lima.

Si bien la fecha ya es oficial, el lugar del show aún no ha sido revelado. La organización del evento indicó que los detalles del venue y la venta de entradas se anunciarán en las próximas semanas.

Debido al impacto del grupo en toda Latinoamérica, se espera que las entradas se agoten rápidamente, especialmente considerando que se trata de su debut en suelo peruano.

Entradas y expectativas para su show

Aunque la productora aún no confirma la ticketera ni los precios oficiales, se prevé que la venta podría iniciar antes de finalizar el 2025. Fans peruanos ya han expresado su entusiasmo en redes sociales, donde el anuncio generó miles de reacciones en cuestión de horas.

La expectativa es alta: Grupo Frontera no solo trae un repertorio lleno de éxitos virales, sino también un show que combina fuerza emocional, fiesta y un sonido identitario que ha conquistado al mundo.

“Triste Pero Bien Cbrón Tour”
“Triste Pero Bien Cbrón Tour” marca el regreso de la banda a los escenarios mundiales.*

Éxitos, nominaciones y un ascenso imparable

La confirmación del tour llega luego de un año histórico para el grupo. En 2025, Grupo Frontera se convirtió en el primer conjunto de regional mexicano en presentarse en el legendario Grand Ole Opry de Nashville, uno de los escenarios más emblemáticos de la música norteamericana.

Además, la banda obtuvo dos nominaciones al GRAMMY® por sus EPs “Mala Mía” (junto a Fuerza Regida) y “Y Lo Que Viene”, así como ocho nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, reafirmando su presencia internacional.

Su participación en los Latin GRAMMYs 2025 también destacó, especialmente por dos momentos que marcaron la ceremonia: Un homenaje al legendario Carlos Santana, donde compartieron escenario con Maluma y Christian Nodal para interpretar “Corazón Espinado”, “Oye Cómo Va” y finalmente presentar por primera vez su colaboración “Me Retiro”.

Su explosiva presentación junto a Fuerza Regida, interpretando su éxito “Me Jalo”, uno de los hits más escuchados del último año.

Una banda que conquistó el mundo desde Texas

Grupo Frontera nació en 2022 en Edinburg, Texas, conformada por músicos con raíces mexicanas provenientes de Nuevo León y Tamaulipas. Sus integrantes son: Adelaido “Payo” Solís III – Vocalista y bajo quinto, Juan Javier Cantú – Acordeón y voz, Julián Peña Jr. – Congas, Alberto “Beto” Acosta – Bajo quinto y Carlos Guerrero – Batería.

En tiempo récord, el grupo se posicionó en el mapa global gracias a su versión de “No se va”, tema original de Morat, que se viralizó en TikTok y otras redes sociales, generando millones de reproducciones y dando paso a su meteórico ascenso.

Desde entonces, han colaborado con artistas como Bad Bunny (“Un x100to”), Peso Pluma (“Tulum”) y Carin León (“Que vuelvas”), consolidándose como uno de los exponentes más sólidos del regional mexicano moderno.

La banda adquirió fama global
La banda adquirió fama global con su éxito viral “No se va”, reinterpretación del tema de Morat.

Temas Relacionados

Grupo Fronteraconciertos en Limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Los visitantes a la Feria del Libro Ricardo Palma podrán participar de presentaciones de libros, conversatorios, homenajes, talleres, recitales y actividades para niños

Feria del Libro Ricardo Palma:

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el segundo set. El club ‘íntimo’ gana 1-0 al sexteto del Callao. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Solo el 56% de personas con hemofilia en Latinoamérica está diagnosticado: ¿cuántos casos se han reportado en Perú?

Organizaciones de pacientes alertan que la falta de información, la distancia a centros especializados y la escasa detección temprana agravan las complicaciones físicas

Solo el 56% de personas

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

El empresario conversó con Magaly Medina y compartió cómo la llegada de sus mellizos y su vínculo con Thalía Alva han transformado su vida, dejando atrás la fama de conquistador nocturno

Renzo Costa revela cómo la

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

La primera disciplina del atletismo en la justa continental tomará lugar en las calles de Lima. La Plaza Mayor marcará el inicio de la competencia, donde cuatro atletas nacionales buscarán sumar las primeras preseas para la delegación peruana

Maratón 42K de los Juegos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Estuve presente y fui testigo”:

“Estuve presente y fui testigo”: María del Carmen Alva sí exigió 2 ministerios, según exministro de Pedro Castillo

Navidad en el Congreso: esto es lo que ha aumentado el costo de la ‘canasta navideña’ de los parlamentarios en los últimos 3 años

Ministro de Cultura se reunirá con autoridades y gremios para “salvar” Chan Chan: “El problema se origina hace mucho tiempo”

JNJ archiva la investigación contra el fiscal Uriel Terán por presuntamente favorecer a Enma Benavides

Los personajes de la política requeridos por la justicia de Perú: prófugos, no habidos y asilados en otros países

ENTRETENIMIENTO

Renzo Costa revela cómo la

Renzo Costa revela cómo la fama de ‘chibolero’ le afectó: “Me hicieron la fama y me quemaron con la gente un poco mayor”

Alejandra Baigorria se pronuncia tras grave accidente de su hermana Thamara Medina: “Está estable”

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Leslie Shaw apoya a Pamela López y no descarta grabar un hit juntas: “Me encanta que disfrute de su vida”

Magaly responde con ironía a las acusaciones de bots lanzadas por ‘La Manada’: “La televisión comercial no tiene nada que ver”

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Maratón 42K de los Juegos Bolivarianos 2025: los atletas que buscarán las primeras preseas doradas para el Team Perú

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Se confirmó el primer jugador que no continuará en Universitario para el 2026 tras derrota ante Los Chankas