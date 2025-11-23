Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú: fecha, lugar y precio de entradas para su concierto

Grupo Frontera llegará por primera vez al Perú con su gira internacional 2026. IG

El fenómeno del regional mexicano continúa expandiéndose por el mundo, y esta vez será el Perú quien reciba por primera vez a una de las agrupaciones más influyentes del género: Grupo Frontera.

La banda texana confirmó que el país forma parte de su nueva gira internacional 'Triste pero bien c*brón tour’, cuyo recorrido se desarrollará durante el 2026 y que promete ser una de las giras más esperadas del próximo año.

El anuncio de este tour llega acompañado de una ola de éxitos, reconocimientos y presentaciones históricas para el grupo, consolidado ya como una de las voces más representativas del movimiento norteño-cumbia a nivel global. Su llegada al Perú marca un hito no solo para sus seguidores, sino también para la movida musical latina que continúa creciendo con fuerza en territorio nacional.

Grupo Frontera durante una de sus recientes presentaciones en Estados Unidos.

La gira que marca una nueva etapa para Grupo Frontera

“Triste Pero Bien C*brón Tour” representa un nuevo capítulo en la carrera de Grupo Frontera, una banda que en solo tres años ha conquistado plataformas digitales, escenarios internacionales y ha logrado colaboraciones con algunos de los artistas más influyentes del continente.

La gira se enmarca dentro de la promoción de su tercer álbum de estudio, “Lo Que Me Falta Por Llorar”, un proyecto donde combinan vulnerabilidad, energía y la esencia característica que los posicionó como referentes del regional mexicano moderno. El disco fusiona la emotividad con ritmos festivos, fiel al estilo del norteño regiomontano con tintes de cumbia que los llevó al estrellato.

Inspirado en el tema “Triste Pero Bien Cabrón”, colaboración con Myke Towers, el tour refleja la dualidad emocional que caracteriza esta nueva era del grupo. El lanzamiento fue acompañado por un video protagonizado por el actor Luis Gerardo Méndez, quien interpreta a un personaje sumido en un día caótico que encuentra refugio en la música de Frontera. El clip se convirtió rápidamente en tendencia, pues resume a la perfección el espíritu del proyecto: tristeza que se convierte en desahogo y celebración.

La agrupación texana se ha convertido en una de las más influyentes del regional mexicano moderno.

¿Cuándo y dónde cantará Grupo Frontera en el Perú?

La agrupación anunció que su concierto en el Perú se realizará el 17 de octubre del 2026. Como se recuerda, la agrupación canceló un concierto en Perú, que estaba programado para el 12 de octubre del 2023, por ende este 2026, sería la primera vez que los artistas llegarían a Lima.

Si bien la fecha ya es oficial, el lugar del show aún no ha sido revelado. La organización del evento indicó que los detalles del venue y la venta de entradas se anunciarán en las próximas semanas.

Debido al impacto del grupo en toda Latinoamérica, se espera que las entradas se agoten rápidamente, especialmente considerando que se trata de su debut en suelo peruano.

Entradas y expectativas para su show

Aunque la productora aún no confirma la ticketera ni los precios oficiales, se prevé que la venta podría iniciar antes de finalizar el 2025. Fans peruanos ya han expresado su entusiasmo en redes sociales, donde el anuncio generó miles de reacciones en cuestión de horas.

La expectativa es alta: Grupo Frontera no solo trae un repertorio lleno de éxitos virales, sino también un show que combina fuerza emocional, fiesta y un sonido identitario que ha conquistado al mundo.

“Triste Pero Bien Cbrón Tour” marca el regreso de la banda a los escenarios mundiales.*

Éxitos, nominaciones y un ascenso imparable

La confirmación del tour llega luego de un año histórico para el grupo. En 2025, Grupo Frontera se convirtió en el primer conjunto de regional mexicano en presentarse en el legendario Grand Ole Opry de Nashville, uno de los escenarios más emblemáticos de la música norteamericana.

Además, la banda obtuvo dos nominaciones al GRAMMY® por sus EPs “Mala Mía” (junto a Fuerza Regida) y “Y Lo Que Viene”, así como ocho nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, reafirmando su presencia internacional.

Su participación en los Latin GRAMMYs 2025 también destacó, especialmente por dos momentos que marcaron la ceremonia: Un homenaje al legendario Carlos Santana, donde compartieron escenario con Maluma y Christian Nodal para interpretar “Corazón Espinado”, “Oye Cómo Va” y finalmente presentar por primera vez su colaboración “Me Retiro”.

Su explosiva presentación junto a Fuerza Regida, interpretando su éxito “Me Jalo”, uno de los hits más escuchados del último año.

Una banda que conquistó el mundo desde Texas

Grupo Frontera nació en 2022 en Edinburg, Texas, conformada por músicos con raíces mexicanas provenientes de Nuevo León y Tamaulipas. Sus integrantes son: Adelaido “Payo” Solís III – Vocalista y bajo quinto, Juan Javier Cantú – Acordeón y voz, Julián Peña Jr. – Congas, Alberto “Beto” Acosta – Bajo quinto y Carlos Guerrero – Batería.

En tiempo récord, el grupo se posicionó en el mapa global gracias a su versión de “No se va”, tema original de Morat, que se viralizó en TikTok y otras redes sociales, generando millones de reproducciones y dando paso a su meteórico ascenso.

Desde entonces, han colaborado con artistas como Bad Bunny (“Un x100to”), Peso Pluma (“Tulum”) y Carin León (“Que vuelvas”), consolidándose como uno de los exponentes más sólidos del regional mexicano moderno.

La banda adquirió fama global con su éxito viral “No se va”, reinterpretación del tema de Morat.