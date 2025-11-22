Perú

San Juan de Lurigancho, el distrito con más ciudadanos, no cuenta con baños públicos, según INEI

Según los últimos datos del INEI a 2025, solo hay 107 baños públicos para los 43 distritos de la provincia de Lima. Casi solo dos por cada municipalidad

Los últimos datos disponibles del
Los últimos datos disponibles del INEI, de este 2025, revelan la situación de los baños públicos en el país. Mientras, dos proyectos de ley buscan que los centros comerciales y más establecimientos no cobren por uso de sus baños.

La escasez de baños públicos en Lima es una crisis de salud pública. Para una provincia tan poblada como Lima, con una población trabajadora que consume día a día comida peruana, con una gastronomía alta en carbohidratos y proteína, con sabores intensos, la necesidad de un buen baño es casi un derecho.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vigentes al 2025, para los 43 distritos de la provincia de Lima (sin contar las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos) solo hay 107 baños públicos en funcionamiento, según reportaron las municipalidades del país en el Registro Nacional de Municipalidades 2025 (disponible hasta el 23 de mayo de este año).

Pero esto solo se trata del total “establecimientos para baños de uso público en funcionamiento”, cuando se habla de con condiciones de accesibilidad (para personas con discapacidad y más), la cantidad se reduce a solo 59. ¿Lo más grave? El distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho no cuenta baños públicos ni accesibles ni en general en funcionamiento, segú esta misma entidad reportó.

Baños de centros comerciales suplen
Baños de centros comerciales suplen esta necesidad, pero algunos cobran por ellos. Desde el Congreso se busca que sean gratuitos.

San Juan de Lurigancho no tiene baños públicos

Como se sabe, hasta el 23 de mayo de 2025 tenían plazo las municipalidades del país para completar la actualización del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2025, ya sea mediante el formulario en línea o en formato impreso.

Así, el INEI buscaba “disponer de información estadística de las Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados, a fin de generar indicadores municipales que sirvan de apoyo a la gestión regional y local para la planificación y la adecuada toma de decisiones”.

Si bien el distrito de San Juan de Lurigancho ha participado del registro, este no ha colocado el número de baños que ha implementado para el uso del público en general. Si bien no ha colocado cero, ha dejado sin llenar este apartado. Esto sugiere que la municipalidad no los considera o no los ha contado o, peor, no tiene baños públicos. En todo sentido, la municipalidad no cuenta con servicios higiénicos públicos.

San Juan de Lurigancho tiene
San Juan de Lurigancho tiene un problema de delincuencia y otras prioridades, pero el tema de los baños públicos no es uno menor.

Otras 18 municipalidades están en la misma situación

Pero no es solo San Juan de Lurigancho, sino que otros 18 distritos de Lima están en la misma situación, no habiendo reportado baños públicos en su zona. Estos son los siguientes:

  1. Breña
  2. Carabayllo
  3. Chaclacayo
  4. Comas
  5. Independencia
  6. La Molina
  7. La Victoria
  8. Los Olivos
  9. Lurigancho
  10. Puente Piedra
  11. Rímac
  12. San Isidro
  13. San Juan de Lurigancho
  14. San Juan de Miraflores
  15. San Luis
  16. San Martín de Porres
  17. San Miguel
  18. Santiago de Surco
  19. Villa María del Triunfo

Mientras, estos son los los distritos que sí reportaron contar con baños públicos:

  1. Lince, un baño
  2. Magdalena del Mar, un baño
  3. Surquillo, un baño
  4. Villa El Salvador, un baño
  5. Cieneguilla, dos baños
  6. Lurín, dos baños
  7. Pachacamac, dos baños
  8. Santa Rosa, dos baños
  9. Ancón, tres baños
  10. El Agustino, tres baños
  11. Jesús María, , tres baños
  12. Punta Negra, tres baños
  13. Santa María del Mar, tres baños
  14. San Bartolo, cuatro baños
  15. Santa Anita, cuatro baños
  16. Barranco, cinco baños
  17. Pucusana, cinco baños
  18. Punta Hermosa, cinco baños
  19. Chorrillos, seis baños
  20. Lima, seis baños
  21. San Borja, seis baños
  22. Pueblo Libre, nueve baños
  23. Miraflores, diez baños
  24. Ate, 20 baños.

