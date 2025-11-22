San Juan de Lurigancho, el distrito con más ciudadanos, no cuenta con baños públicos, según INEI

Los últimos datos disponibles del INEI, de este 2025, revelan la situación de los baños públicos en el país. Mientras, dos proyectos de ley buscan que los centros comerciales y más establecimientos no cobren por uso de sus baños. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

La escasez de baños públicos en Lima es una crisis de salud pública. Para una provincia tan poblada como Lima, con una población trabajadora que consume día a día comida peruana, con una gastronomía alta en carbohidratos y proteína, con sabores intensos, la necesidad de un buen baño es casi un derecho.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vigentes al 2025, para los 43 distritos de la provincia de Lima (sin contar las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos) solo hay 107 baños públicos en funcionamiento, según reportaron las municipalidades del país en el Registro Nacional de Municipalidades 2025 (disponible hasta el 23 de mayo de este año).

Pero esto solo se trata del total “establecimientos para baños de uso público en funcionamiento”, cuando se habla de con condiciones de accesibilidad (para personas con discapacidad y más), la cantidad se reduce a solo 59. ¿Lo más grave? El distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho no cuenta baños públicos ni accesibles ni en general en funcionamiento, segú esta misma entidad reportó.

Baños de centros comerciales suplen esta necesidad, pero algunos cobran por ellos. Desde el Congreso se busca que sean gratuitos. - Crédito Ana Claudia Oshige/Twitter

San Juan de Lurigancho no tiene baños públicos

Como se sabe, hasta el 23 de mayo de 2025 tenían plazo las municipalidades del país para completar la actualización del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2025, ya sea mediante el formulario en línea o en formato impreso.

Así, el INEI buscaba “disponer de información estadística de las Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados, a fin de generar indicadores municipales que sirvan de apoyo a la gestión regional y local para la planificación y la adecuada toma de decisiones”.

Si bien el distrito de San Juan de Lurigancho ha participado del registro, este no ha colocado el número de baños que ha implementado para el uso del público en general. Si bien no ha colocado cero, ha dejado sin llenar este apartado. Esto sugiere que la municipalidad no los considera o no los ha contado o, peor, no tiene baños públicos. En todo sentido, la municipalidad no cuenta con servicios higiénicos públicos.

San Juan de Lurigancho tiene un problema de delincuencia y otras prioridades, pero el tema de los baños públicos no es uno menor. - Crédito Difusión

Otras 18 municipalidades están en la misma situación

Pero no es solo San Juan de Lurigancho, sino que otros 18 distritos de Lima están en la misma situación, no habiendo reportado baños públicos en su zona. Estos son los siguientes:

Breña Carabayllo Chaclacayo Comas Independencia La Molina La Victoria Los Olivos Lurigancho Puente Piedra Rímac San Isidro San Juan de Lurigancho San Juan de Miraflores San Luis San Martín de Porres San Miguel Santiago de Surco Villa María del Triunfo

Mientras, estos son los los distritos que sí reportaron contar con baños públicos:

Lince, un baño Magdalena del Mar, un baño Surquillo, un baño Villa El Salvador, un baño Cieneguilla, dos baños Lurín, dos baños Pachacamac, dos baños Santa Rosa, dos baños Ancón, tres baños El Agustino, tres baños Jesús María, , tres baños Punta Negra, tres baños Santa María del Mar, tres baños San Bartolo, cuatro baños Santa Anita, cuatro baños Barranco, cinco baños Pucusana, cinco baños Punta Hermosa, cinco baños Chorrillos, seis baños Lima, seis baños San Borja, seis baños Pueblo Libre, nueve baños Miraflores, diez baños Ate, 20 baños.