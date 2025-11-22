San Juan de Lurigancho, el distrito con más ciudadanos, no cuenta con baños públicos, según INEI

La escasez de baños públicos en Lima es una crisis de salud pública. Para una provincia tan poblada como Lima, con una población trabajadora que consume día a día comida peruana, con una gastronomía alta en carbohidratos y proteína, con sabores intensos, la necesidad de un buen baño es casi un derecho.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vigentes al 2025, para los 43 distritos de la provincia de Lima (sin contar las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos) solo hay 107 baños públicos en funcionamiento, según reportaron las municipalidades del país en el Registro Nacional de Municipalidades 2025 (disponible hasta el 23 de mayo de este año).
Pero esto solo se trata del total “establecimientos para baños de uso público en funcionamiento”, cuando se habla de con condiciones de accesibilidad (para personas con discapacidad y más), la cantidad se reduce a solo 59. ¿Lo más grave? El distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho no cuenta baños públicos ni accesibles ni en general en funcionamiento, segú esta misma entidad reportó.
San Juan de Lurigancho no tiene baños públicos
Como se sabe, hasta el 23 de mayo de 2025 tenían plazo las municipalidades del país para completar la actualización del Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) 2025, ya sea mediante el formulario en línea o en formato impreso.
Así, el INEI buscaba “disponer de información estadística de las Municipalidades Provinciales, Distritales y de Centros Poblados, a fin de generar indicadores municipales que sirvan de apoyo a la gestión regional y local para la planificación y la adecuada toma de decisiones”.
Si bien el distrito de San Juan de Lurigancho ha participado del registro, este no ha colocado el número de baños que ha implementado para el uso del público en general. Si bien no ha colocado cero, ha dejado sin llenar este apartado. Esto sugiere que la municipalidad no los considera o no los ha contado o, peor, no tiene baños públicos. En todo sentido, la municipalidad no cuenta con servicios higiénicos públicos.
Otras 18 municipalidades están en la misma situación
Pero no es solo San Juan de Lurigancho, sino que otros 18 distritos de Lima están en la misma situación, no habiendo reportado baños públicos en su zona. Estos son los siguientes:
- Breña
- Carabayllo
- Chaclacayo
- Comas
- Independencia
- La Molina
- La Victoria
- Los Olivos
- Lurigancho
- Puente Piedra
- Rímac
- San Isidro
- San Juan de Lurigancho
- San Juan de Miraflores
- San Luis
- San Martín de Porres
- San Miguel
- Santiago de Surco
- Villa María del Triunfo
Mientras, estos son los los distritos que sí reportaron contar con baños públicos:
- Lince, un baño
- Magdalena del Mar, un baño
- Surquillo, un baño
- Villa El Salvador, un baño
- Cieneguilla, dos baños
- Lurín, dos baños
- Pachacamac, dos baños
- Santa Rosa, dos baños
- Ancón, tres baños
- El Agustino, tres baños
- Jesús María, , tres baños
- Punta Negra, tres baños
- Santa María del Mar, tres baños
- San Bartolo, cuatro baños
- Santa Anita, cuatro baños
- Barranco, cinco baños
- Pucusana, cinco baños
- Punta Hermosa, cinco baños
- Chorrillos, seis baños
- Lima, seis baños
- San Borja, seis baños
- Pueblo Libre, nueve baños
- Miraflores, diez baños
- Ate, 20 baños.