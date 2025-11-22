Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz: “No la quieren para nada”

Familia de Paco Bazán no quiere a Susana Alvarado según Daniela Cilloniz: “Su hermana no la quiere para nada”. TikTok.

El conductor deportivo Paco Bazán vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por tensiones que rodearían su vida sentimental y el vínculo entre su pareja, la cantante Susana Alvarado, y su familia.

La controversia surgió luego de las declaraciones de Daniela Cilloniz, quien aseguró que la familia del exarquero mantiene una postura negativa hacia la cantante de Corazón Serrano.

La exreportera contó detalles de un encuentro con la hermana del presentador, revelando gestos que evidenciarían un rechazo contundente. Esto se suma al clima mediático que ya enfrentaba Bazán tras los recientes cuestionamientos sobre su rol paterno y los presuntos conflictos con la madre de su menor hija.

Daniela Cilloniz revela que la familia de Bazán no aceptaría a Susana Alvarado

Durante su participación en el programa de YouTube ‘Chimichurri’, del canal Tribu TV, Daniela Cilloniz sorprendió al público al revelar una conversación que habría tenido con una familiar directa de Paco Bazán.

Según contó, la hermana del comentarista deportivo no tendría una buena percepción sobre la relación que mantiene con Susana Alvarado.

“Y la familia de Paco no la quiere. Me encontré a la hermana de Paco… me la encontré en el ascensor el otro día y le digo: ‘Oye, ¿cómo está Paco? ¿Lo ves?’. ‘Sí’, me dice, ‘siempre’”, relató Cilloniz.

Sin embargo, cuando mencionó a la actual novia del conductor, aseguró que recibió una reacción inesperada. “Y a su novia… me hizo así una cara… ¡ah, no la quieren para nada!”, expresó, dando lugar a rumores sobre tensiones internas en el entorno familiar de Bazán.

Estas declaraciones rápidamente generaron comentarios en redes sociales, donde muchos comenzaron a debatir sobre la relación del presentador con su familia y las posibles causas del rechazo hacia Alvarado.

Familia de Paco Bazán rechaza a su novia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz. IG

La relación de Paco Bazán con Susana Alvarado

El romance entre Paco Bazán y la cantante Susana Alvarado, conocida por su trabajo en la música tropical, se ha vuelto tema recurrente en el entretenimiento peruano. La pareja ha compartido viajes, presentaciones públicas y publicaciones en redes sociales que evidencian una relación sólida.

Sin embargo, esa misma exposición ha provocado especulaciones sobre la dinámica de su relación y cómo esta podría influir en otros aspectos de la vida del conductor.

La reciente declaración de Daniela Cilloniz alimentó rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Bazán y su familia debido a su vínculo sentimental. Aunque no existe confirmación oficial, la información ha incrementado la atención sobre la joven pareja.

Susana Alvarado y Paco Bazán reaccionan tras supuesto ampay de cantante de Corazón Serrano en ‘Magaly TV La Firme’

Paco Bazán responde tras acusaciones de<b> </b>su expareja Melissa Linares

Paco Bazán enfrentó otra controversia: las acusaciones de Melissa Linares, madre de su última hija, quien lo señaló por incumplir el régimen de visitas y no cumplir con la pensión alimenticia.

La situación escaló cuando Magaly Medina cuestionó al presentador en vivo durante su programa. La periodista lo enfrentó directamente respecto a la relación entre su romance con Alvarado y su presunta ausencia como padre.

“De repente no estás viendo a tu hija los fines de semana porque tienes que viajar para ver a tu novia al norte del Perú”, comentó Medina, aludiendo a la reciente exposición mediática de la pareja.

Paco Bazán responde si dejó de ver a su hija por encontrarse con Susana Alvarado | ATV

Bazán evitó responder directamente y se limitó a hablar de aspectos privados de la situación familiar.

El conductor negó que su relación sentimental haya interferido con su rol como padre. Indicó que no había realizado viajes que lo mantuvieran lejos de Lima y de sus responsabilidades familiares.

“No he salido de Lima. Detallar por qué motivos no pude coincidir con mi hija sería exponer nuevamente una situación que tiene que ver con una menor de edad”, explicó, intentando marcar límites frente a la presión mediática.

A pesar de los constantes cuestionamientos, Bazán afirmó estar comprometido con sus tres hijos.

“Yo amo a mis tres hijos. Estoy pendiente de ellos desde su financiamiento, me he esforzado para darles las mismas condiciones. Trabajo tanto para que puedan tener lo que espero”, sentenció, defendiendo su rol paterno.

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre.

Polémica en aumento: familia, pareja y paternidad en la mira

Las declaraciones de Daniela Cilloniz han puesto nuevamente en debate la vida personal del presentador, que ya atravesaba un momento complejo debido a las acusaciones de su expareja. Sumadas las especulaciones sobre la relación de Susana Alvarado con la familia Bazán, el panorama mediático continúa ampliándose.

Hasta el momento, ni Paco Bazán ni Susana Alvarado han respondido directamente a lo dicho por Cilloniz. Sin embargo, la polémica sigue generando comentarios y discusiones en redes sociales, donde muchos piden pruebas concretas, mientras otros defienden al conductor y su derecho a mantener su vida privada lejos de la exposición.