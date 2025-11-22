Desvíos de transporte público, Metropolitano y corredores este 22 y 23 por antorcha y maratón de los XX Juegos Bolivarianos

ATU informa desvíos en transporte público durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre por el recorrido de la antorcha y la maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho en Lima. Foto: Composición Infobae Perú

La llegada de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 generará cambios sustanciales en la movilidad de Lima durante este fin de semana. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre desvíos temporales en los servicios de transporte público, programados para el sábado 22 y domingo 23 de noviembre, motivados por el paso de la antorcha bolivariana y la maratón de 42 kilómetros.

La antorcha bolivariana iniciará su recorrido por la capital el sábado 22, transitando por Miraflores y el Cercado de Lima. Los desvíos se aplicarán en horarios específicos, durante la mañana y la tarde, para asegurar la protección de atletas y ciudadanos. La ATU, con el respaldo de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú, dispuso medidas para minimizar el impacto en la circulación.

El domingo 23 de noviembre, las modificaciones afectarán especialmente las rutas del Metropolitano y corredores exclusivos, ya que la maratón partirá desde la Plaza de Armas y recorrerá la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes hasta Miraflores, ida y vuelta. La autoridad de transporte detalló rutas alternas y cortes de vía temporales, para mantener la circulación en otras arterias clave de la ciudad.

Sábado 22: rutas alternas y cortes de vía por el recorrido de la antorcha

Entre las 10:00 y 11:00, la antorcha avanzará por el Malecón Cisneros, Malecón de la Reserva y avenida Armendáriz en Miraflores. Durante ese horario:

Corredor Azul: Los servicios circularán por las avenidas José Larco, calle José Gonzáles, Alcanfores y Armendáriz hacia Barranco. Hacia el Rímac, lo harán por Armendáriz, La Paz, Fanning y José Larco.

Fuente: ATU

Rutas de transporte regular: Tomarán desvíos por Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, Larco, Schell y calle Berlín.

En la tarde, entre 13:45 y 15:00, el recorrido irá del Estadio Nacional hasta la Plaza de Armas:

Corredor Morado: La ruta 404 circulará por Abancay, Miguel Grau, Iquitos y 28 de Julio con dirección a Magdalena. La ruta 406 transitará por el Paseo de los Héroes Navales y avenidas principales hacia San Juan de Lurigancho.

Fuente: ATU

Servicio AeroDirecto Centro: Iniciará y finalizará en jirón Camaná, con ruta por Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo y Óscar R. Benavides.

Fuente: ATU

Transporte regular: Utilizará desvíos por 28 de Julio, Miguel Grau, Bolivia, Paseo de la República, Bausate y Meza, y Manco Cápac.

Fuente: ATU

La ATU reiteró su compromiso con una movilidad ordenada y segura durante el evento, resaltando la relevancia regional de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Domingo 23: conoce los desvíos de transporte público por la maratón de los Bolivarianos

El domingo se celebrará la maratón de 42 kilómetros, lo que afectará el tránsito entre las 5:00 y el mediodía. La competencia comenzará en la Plaza de Armas y recorrerá la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y la Bajada de Armendáriz, ida y vuelta.

Metropolitano: Las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla en el centro de Lima permanecerán cerradas. La ruta regular A operará por Alfonso Ugarte y hará parada en Quilca - El Peruano; la ruta C solo llegará a estación Central.

Fuente: ATU

Corredor Azul: Las rutas 301 y 305 recorrerán Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Venezuela, jirón Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega en dirección a Miraflores y Barranco.

Fuente: ATU

Corredor Morado: La ruta 404 avanzará hacia San Juan de Lurigancho por Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau y Carlos Zavala. La ruta 406 arribará solo hasta Miguel Grau antes de retornar.

Fuente: ATU

AeroDirecto Centro: Iniciará en Emancipación, continuará por Ramón Castilla, avenida Argentina, Óscar R. Benavides, y llegará al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Fuente: ATU

Transporte regular: Implementará rutas alternas por avenidas 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Bolivia, Bausate y Meza, Iquitos, Paseo de la República y Alfonso Ugarte, según los cierres viales temporales.

Fuente: ATU

Así dio inicio Lima a los XX Juegos Bolivarianos 2025

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 comenzaron oficialmente este viernes, consolidando una celebración deportiva de carácter regional, que reúne delegaciones de distintos países. El presidente de la República, José Jerí Oré, destacó el valor de este evento para fortalecer lazos entre naciones y exhibir las capacidades de los deportistas.

“El Perú los recibe con los brazos abiertos, convencido de su capacidad para organizar grandes eventos y de mostrar lo mejor de nuestra nación”, señaló el mandatario. Asimismo, enfatizó que los juegos promueven la identidad regional y la competencia saludable, y valoró el esfuerzo de la delegación peruana en cada disciplina.

El paso de la antorcha y el desarrollo de las competencias posicionan a Lima como el centro de la atención regional durante el fin de semana, mientras las autoridades locales coordinan acciones de movilidad y seguridad, con el objetivo de asegurar el éxito de todas las actividades.